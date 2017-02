Interview-Verbot für Gilles Senn: Del Curtos Wort ist jetzt sogar in der Nati Gesetz

Gilles Senn darf heute das helvetische Tor gegen Weissrussland hüten. Aber sein Trainer Arno Del Curto hat ihn nur unter einer Bedingung freigegeben: Er darf nicht reden.

Wenn die Chronisten nach einem Training oder einem Spiel mit einem Nationalspieler reden möchten, dann geben sie bei Janos Kick eine Bestellung auf. Der Verbands-Mediengeneral holt dann den betreffenden jungen Mann und die Chronisten dürfen ihre Fragen stellen.

So war es schon immer. Aber so ist es jetzt in Nitra nicht mehr. Ein Chronist möchte mit Gilles Senn reden. Logisch. Der HCD-Goalie ist so etwas wie der Aufsteiger der Saison. Im Herbst schien er noch ein «Lottergoalie» zu sein …