WM-Aus und Saisonende für Lara Gut: Kreuzbandriss und Meniskusschaden im linken Knie

Grosses Pech für Lara Gut: Die Tessinerin verletzte sich beim Einfahren für den WM-Kombinations-Slalom schwer am linken Knie. Für die Tessinerin ist die Saison vorzeitig zu Ende.

Lara Gut ist an der WM in St.Moritz beim Einfahren zum Kombinations-Slalom gestürzt. Mit einem Schneemobil wurde sie danach ins Zielgelände gefahren. Die Tessinerin musste anschliessend mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Dort wurde sie am linken Knie untersucht.

«Es ist das Knie. Genaueres kann ich noch nicht sagen, aber es sieht schlecht aus», ahnte Frauentrainer Hans Flatscher schon kurz nach dem Sturz. Später wurde klar: Das vordere Kreuzband ist gerissen und der Meniskus im linken Knie beschädigt. Eine Schockdiagnose! Damit ist die WM und auch die Saison für die Tessinerin zu Ende. Da diese Verletzung nicht notfallmässig operiert werden muss, wird gemäss Swiss-Ski erst in den nächsten Tagen über den weiteren therapeutischen Verlauf entschieden.

Der Zwischenfall ereignete sich zwischen der morgendlichen Abfahrt, in welcher Gut Dritte geworden war, und dem Slalom-Lauf am Nachmittag. Wie üblich bestreiten die Fahrerinnen in dieser Phase zur Vorbereitung einige Fahrten im Stangenwald. Eine davon endete für die 25-Jährige aus Comano schmerzhaft.

TV-Bilder zeigen, wie Gut nach einem Geländeübergang bei einem Rechtsschwung wegknickt und zusammensackt. Danach wurde Gut mit einem Schneemobil ins Zielgelände von Salastrains gefahren, von wo sie mit dem Helikopter ins Dorf hinunter geflogen wurde

Gut wollte im Verlauf der WM noch bei der Abfahrt (Sonntag) und dem Riesenslalom (Donnerstag) starten. In beiden Disziplinen gehörte die 25-Jährigen zu den Goldanwärterinnen.

Gut belegte vor dem Zwischenfall in der Kombi-Abfahrt den vielversprechenden 3. Rang mit 0,43 Sekunden Rückstand auf die führende Sofia Goggia. Weltmeisterschaften und Lara Gut, das passt auch 2017 nicht zusammen. Es bleibt bei der Bronze-Medaille aus dem Super-G. Der ersehnte Weltmeistertitel muss weiterhin warten.

Zweite schwere Verletzung

Seit ihrem Weltcup-Debüt vor fast zehn Jahren war Gut erst einmal ähnlich schwer verletzt gewesen. Bei einem Trainingssturz Ende September 2009 in Saas-Fee erlitt die damals 19-Jährige eine Hüftluxation. Mitte Oktober musste sie sich im Berner Inselspital einer Operation unterziehen. Gut verpasste daraufhin die gesamte Olympia-Saison und kehrte erst im Oktober 2010 in den Rennbetrieb zurück. (pre/meg/fox/sda)

Crap, I hope this isn't as bad as they're thinking 😕😥 https://t.co/drufWfY3ol — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) 10. Februar 2017

