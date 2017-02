WM-Abfahrt der Männer, St. Moritz

Bild: VASSIL DONEV/EPA/KEYSTONE

«So ein Rennen hat man nur einmal im Leben» – Beat Feuz holt Abfahrts-Gold

Beat Feuz erringt den grössten Triumph seiner Karriere. In St. Moritz krönt er seine Karriere mit WM-Gold in der Abfahrt. Patrick Küng verpasst als Vierter das Podest nur knapp.

Die Gold-Fahrt von Feuz #Feuz fa impazzire i tifosi svizzeri: 🇨🇭 è lui davanti a tutti ora! 1:38.91! #StMoritz2017 #EurosportSCI pic.twitter.com/vhA5xAPwvn — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 12. Februar 2017

«So ein Rennen hat man wahrscheinlich nur einmal im Leben – hier zu gewinnen, an der Heim-Weltmeisterschaft, ist natürlich unglaublich.» srf

Einen Tag nach seinem 30. Geburtstag erobert sich Feuz seinen ersten grossen Titel und die zweite Medaille, nachdem er vor zwei Jahren in Vail Abfahrts-Bronze errungen hatte.

.@rogerfederer lässt es sich nicht nehmen, Weltmeister @BeatFeuz, Erik Guay und Max Franz persönlich zu gratulieren. #srfski pic.twitter.com/4wqQuDfzqK — SRF Sport (@srfsport) 12. Februar 2017

Die 13 brachte diesmal Glück

In diesem Winter war ihm ein Sieg bisher verwehrt geblieben. Am nächsten dran war der Emmentaler in Kitzbühel, wo er auf dem Weg zum Triumph - 78 Hundertstel lag er dort bei der letzten Zwischenzeit vorne - im Fangnetz landete. Glücklicherweise blieb er dabei aber praktisch unverletzt. Er trug damals die Startnummer 13 - wie auch am Sonntag in St. Moritz.

Bild: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Feuz musste in der Leader-Box noch geraume Zeit um seinen Erfolg zittern. «Da war mein Puls höher als während meiner Fahrt auf der Piste», sagte Feuz. Mit Nummer 17 kam ihm Erik Guay sehr nahe, und danach sorgte auch Max Franz mit Nummer 18 für Unruhe bei Feuz. Franz sorgte immerhin für die erste Medaille der Abfahrts-Nation Österreich.

Er war zugleich auch dafür verantwortlich, dass sich mit Patrick Küng kein zweiter Schweizer über eine Medaille freuen konnte.

«Ich habe schon gewusst, dass etwas möglich ist und wollte um eine Medaille kämpfen.» srf

Bild: EPA/KEYSTONE

«Es wäre schön gewesen, wie in Beaver Creek mit Beat auf dem Podest zu stehen.»

Der Glarner Titelverteidiger kam zeitgleich mit dem Norweger Kjetil Jansrud als Vierter ins Ziel und verpasste Bronze um nur zwei Hundertstel. (jwe/sda)

Jetzt auch mit Beat Feuz: Alle Schweizer Ski-Weltmeister der Neuzeit

Ticker: 12.2. WM-Abfahrt Herren

Sportler unterhalten uns ... auf allen Ebenen Höhlenmensch, Schrei-Baby, Bikini-Beauty, lahmer Gaul: So sehen wir Federer, Djokovic und Co. «Keiner schlägt seine Frau ausser Yassine, der denkt sich, das Chikhaoui» – wir haben mal wieder unseren Spass mit Fussballer-Namen Und jetzt die besten User-Memes: «Ich habe noch keinen Spieler zu Hause besucht – ausser bei Daniel Davari» «Egal wie viele Medis er schon hat – Admir will Mehmedi» – die besten Egal-Memes mit Schweizer Sportlern «In allen Ehen weiss es der Mann besser, ausser bei Andrew hat das Weibrecht» – wir haben unseren Spass mit Skifahrer-Namen Shaqiri als Käse, Drmic als Katzenfutter oder Magnin als Guetzli: 10 Fussballernamen, die sich als Marke eignen Ideal fürs Transferfenster: Shaqiri und Co. geben ultimative Bewertungen für Fussball-Klubs ab Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo