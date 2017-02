Super League, 20. Runde St.Gallen – Lausanne 2:1 (0:0) Sion – Vaduz 4:2 (0:1) Luzern – YB 16 Uhr

Bild: KEYSTONE

5 Tore in den letzten 5 Spielen: Ajeti schiesst FCSG aus dem Tabellenkeller

Der FC St.Gallen macht mit dem ersten Sieg in der Rückrunde einen Sprung auf Rang 5. Die Ostschweizer siegen gegen Lausanne und liegen dank der Niederlage von Vaduz (2:3 gegen Sion) jetzt schon acht Zähler vor dem Abstiegsplatz.

St.Gallen – Lausanne 2:1

– St.Gallen feiert im zweiten Spiel den ersten Sieg dieser Rückrunde. Nach dem Remis zum Auftakt in Vaduz gibt es bei der Rückkehr Tranquillo Barnettas ins St.Gallen Heimstadion einen 2:1-Sieg zu feiern.

– Grosse Figur war aber Albian Ajeti. Der 19-Jährige erzielt in der 70. Minute das Siegtor. Es ist Ajetis fünftes Tor in den letzten fünf Partien.

– Zuvor hatte Verteidiger Karim Haggui die Ostschweizer in Führung geschossen (50.), Benjamin Kololli glich nach 57 Minuten zwischenzeitlich aus. Lausanne – seit zehn Spielen ohne Sieg – bleibt auf Rang 8 zwei Zähler vor Schlusslicht Vaduz, St.Gallen hüpft auf Platz 5.

Bild: KEYSTONE

Sion – Vaduz 4:2

– Sion tat sich lange schwer mit Schlusslicht Vaduz. Am Ende resultierte aber ein klarer 4:2-Sieg, der Trainer Peter Zeidler Luft verschaffen dürfte.

– Vaduz ging mit einer 1:0-Halbzeitführung in die Pause. Moreno Costanzo hatte nach 34 Minuten getroffen. Nachdem Sion innert zwei Minuten das Skore drehte, konnte Albion Avdijaj nur fünf Minuten später wieder ausgleichen.

– Die Entscheidung fiel in der Schlussphase. Der in der 67. Minute eingewechselte Geoffrey Bia sorgte mit seinen Treffern in der 70. und 78. Minute für den Walliser Sieg. Sion bleibt damit In Tuchfühlung mit Rang 2, Vaduz mit zwei Punkten Rückstand auf Thun und Lausanne Letzter.

Bild: KEYSTONE

Luzern – Young Boys

Das Spiel beginnt um 16 Uhr.

Die Tabelle

Die Telegramme

St. Gallen - Lausanne-Sport 2:1 (0:0)

12'503 Zuschauer. - SR Pache.

Tore: 53. Haggui (Aratore) 1:0. 59. Kololli (Freistoss) 1:1. 70. Ajeti (Tafer) 2:1.

St. Gallen: Lopar; Hefti, Haggui, Schulz; Gelmi; Aratore (89. Cueto), Toko, Wittwer; Barnetta; Buess (66. Tafer), Ajeti (92. Aleksic).

Lausanne-Sport: Castella; Monteiro, Tomas (75. Campo), Manière (84. Taiwo), Gétaz; Maccoppi (64. Custodio); Kololli, Araz, Pak, Pasche; Ben Khalifa.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Angha (verletzt), Mutsch, Babic und Gouaida (alle nicht im Aufgebot). Torhüter Marcel Herzog (Rücktritt) verabschiedet. Lausanne ohne Esnaider, Frascatore, Margiotta und Martin (alle verletzt), Dominguez, Tejeda, Diniz und Mendez (alle nicht im Aufgebot). 23. Tor von Barnetta wegen Offside aberkannt. 73. Gelb-Rote Karte für Monteiro (2. Foul). Verwarnungen: 17. Barnetta (Freistosspfiff nicht abgewartet). 27. Maccoppi. 48. Monteiro. 69. Gelmi (alle Foul).

Sion - Vaduz 4:2 (0:1)

7000 Zuschauer. - SR Hänni.

Tore: 34. Costanzo (Avdijaj) 0:1. 58. Hasler (Eigentor) 1:1. 59. Akolo (Pa Modou) 2:1. 65. Avdijaj (Kukuruzovic) 2:2. 70. Bia (Karlen) 3:2. 78. Bia (Pa Modou) 4:2.

Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, Ziegler, Pa Modou; Karlen; Ndoye (83. Ricardo), Adâo (54. Follonier); Akolo (67. Bia), Carlitos; Konaté.

Vaduz: Siegrist; Hasler, Bühler, Grippo, Borgmann; Ciccone (74. Mathys), Muntwiler (68. Stanko); Kukuruzovic (80. Turkes); Schürpf, Avdijaj, Costanzo.

Bemerkungen: Sion ohne Salatic (verletzt). Vaduz ohne Zarate (krank), Pfründer, Strohmaier, Janjatovic, Burgmeier, Brunner und Felfel (alle verletzt). Verwarnungen: 27. Adão (Foul), 32. Ciccone (Foul), 41. Konaté (Unsportlichkeit), 43. Muntwiler (Foul). 69. Grippo (Reklamieren). (sda)

