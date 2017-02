Super League, 21. Runde Basel - Lausanne 4:3 (1:2)

Vaduz - Lugano 1:1 (1:0)

Grasshoppers - Sion ab 16 Uhr

Der FCB dreht ein verrücktes Spiel gegen Lausanne – Remis im Kellerduell

Basel - Lausanne 4:3

– Die Partie beginnt mit einem Paukenschlag: In der 9. Minute verteidigen die Basler schlecht und so kann Benjamin Kololli die Gäste früh in Führung bringen. Die Freude währt aber nicht lange: Nach einer Flanke kann Seydou Doumbia für den FCB postwendend per Kopf ausgleichen. ​

Bild: KEYSTONE

– Vor der Pause dann der zweite Lausanner-Paukenschlag: Samuele Campo zirkelt einen Freistoss kurz vor dem Strafraum über die Mauer in die Maschen zum 2:1-Pausenstand für die Gäste. In der zweiten Halbzeit spielt nur der FC Basel und doch fällt das dritte Tor für Lausanne. Nassim Ben Khalifa holt gegen den etwas ungestümen FCB-Verteidiger Manuel Akanji einen Penalty raus – Kololli macht vom Punkt mit einem Panenka-Elfer seinen zweiten Treffer.

– Der Meister kann aber reagieren – und wie: Doumbia lenkt einen Schuss von Mohammed Elyounoussi unhaltbar für Lausanne-Keeper Castella ins Tor ab und nur wenig später fliegt ein Freistoss von Luca Zuffi ins Tor (eventuell war Akanji noch leicht mit dem Kopf dran) – FCB-Doppelschlag zum 3:3.

– In der Schlussphase macht das Heimteam weiter druck. Doumbia trifft aus kurzer Distanz mit seinem Kopfball aber nur die Latte. Wenig später macht es der eingewechselte Marc Janko besser und bringt die Führung für den FCB – unglaublich.

Vaduz - Lugano 1:1

– In Vaduz bieten die Protagonisten lange eine schwere Kost. Es wird abgetastet und niemand will in diesem wichtigen Spiel einen Fehler machen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde geht das Heimteam aber in Führung – Simone Grippo ist der Torschütze.

Bild: KEYSTONE

– Lugano versuchte dann zu reagieren und kam zu einigen Torchancen. Die Liechtensteiner hatten auch Glück, bei einem Latten-Kopfball der Gäste. In der zweiten Halbzeit gelingt den Tessinern der Ausgleich – Armando Sadiku trifft nach 65. Minuten.

– Mehr passiert in Vaduz nicht mehr. Mit je einem Punkt können wohl beide Mannschaften wenig anfangen. (jwe)

Die Tabelle

srf.ch

Die Telegramme

Basel - Lausanne-Sport 4:3 (1:2)

23'974 Zuschauer. - SR Amhof

Tore: 9. Kololli (Campo) 0:1. 11. Doumbia (Elyounoussi) 1:1. 39. Campo (Freistoss) 1:2. 68. Kololli (Foulpenalty/Foul von Akanji an Ben Khalifa) 1:3. 72. Doumbia (Elyounoussi) 2:3. 75. Akanji (Freistossflanke Zuffi) 3:3. 84. Janko (Flanke Lang) 4:3.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta (27. Akanji), Petretta (73. Callà); Xhaka, Serey Die (68. Janko); Elyounoussi, Zuffi, Steffen; Doumbia.

Lausanne-Sport: Castella; Manière, Custodio, Gétaz; Maccoppi (82. Tomas); Araz, Kololli, Campo (79. Margairaz), Taiwo; Pak, Ben Khalifa (74. Torres).

Bemerkungen: 5. Pfostenschuss Doumbia. 27. Balanta verletzt ausgeschieden. 70. Tor von Janko wegen Offside aberkannt. 81. Castella lenkt Kopfball von Doumbia an die Latte. Basel ohne Delgado, Traoré (beide verletzt), Sporar und Vailati (beide krank), Lausanne-Sport ohne Monteiro (gesperrt), Frascatore, Margiotta und Tejeda (alle verletzt). Verwarnung: 12. Gétaz (Foul). (sda)

Vaduz - Lugano 1:1 (1:0)

3165 Zuschauer. - SR Erlachner

Tore: 35. Grippo (Corner Costanzo) 1:0. 65. Sadiku (Flanke Mizrachi) 1:1.

Vaduz: Siegrist; Brunner (72. Hasler), Bühler, Grippo, Borgmann; Zarate (63. Konrad), Muntwiler, Kukuruzovic, Schürpf (86. Burgmeier); Costanzo; Avdijaj.

Lugano: Russo; Rouiller, Sulmoni, Golemic, Mihajlovic; Sabbatini, Crnigoj; Carlinhos (62. Mizrachi), Sadiku, Mariani; Alioski. Bemerkungen: 43. Kopfball von Mariani an die Latte. Vaduz ohne Felfel, Kaufmann, Pfründer, Strohmaier (alle verletzt) und Janjatovic (rekonvaleszent), Lugano ohne Franzese, Jozinovic, Rosseti und Salvi (alle verletzt). Verwarnung: 13. Costanzo (Foul). (sda)

Die Super League im Zeitraffer – wie sich die Liga seit 1980 verändert hat

