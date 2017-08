Super League, 4. Runde Young Boys – Thun 0:4 (0:3) St.Gallen – Luzern 0:2 (0:1) Lausanne – Lugano 2:3 (1:1)

Thun vermöbelt die Young Boys im Derby – auch Luzern und Lugano holen drei Punkte

Nach drei Spielen und null Punkten zeigt Thun ausgerechnet im Derby eine Reaktion – und wie. Die Berner Oberländer zerpflücken YB im eigenen Stadion. Luzern manövriert sich dank dem Sieg in St.Gallen zwischenzeitlich auf Rang drei der Tabelle, Lugano holt bei Lausanne den ersten Saisonsieg.

Young Boys – Thun 0:4

«Es ist eine Ohrfeige, die uns Thun heute gegeben hat.»

– Schlusslicht FC Thun gewinnt erstmals seit fast vier Jahren wieder gegen die Young Boys und entzaubert den Leader auswärts in Bern gleich mit 4:0.

«Ein solches Resultat ist, nachdem wir so lange nicht gewinnen konnten, doppelt schön.»

– Im Dezember 2013 gewann Thun letztmals gegen die Berner, seither hiess der Sieger in 14 Duellen 11 mal YB. Die Mannschaft von Adi Hütter, die so souverän in die Meisterschaft gestartet ist (3 Spiele, 3 Siege, 9:0-Tore) und in den Champions-League-Playoffs steht, war völlig von der Rolle.

– Zur Pause führte der Gast aus dem Berner Oberland bereits 3:0. Sandro Lauper (12.) und Roy Gelmi (24.) nach Cornern und Marvin Spielmann (43.) hiessen die Torschützen für das Team von Trainer Marc Schneider. Spielmann erzielte in der zweiten Halbzeit seinen zweiten Treffer zum 0:4.

«Heute ist es katastrophal gelaufen. Es ist ein Spiel, aus welchem wir schnell lernen müssen.»

– YB bleibt zwar für mindestens 24 Stunden auf Rang 1, doch am Donnerstag haben Meister FC Basel (daheim gegen das noch sieglose GC) sowie Sion und Aufsteiger FC Zürich im Direktduell die Chance, die Tabellenführung in der Super League zu übernehmen. Thun gab die Rote Laterne ab.

St.Gallen – Luzern 0:2

«Es ist ärgerlich, dass man über einen Standard das erste Gegentor kassiert.»

– Das ersatzgeschwächte Luzern hat sich in St.Gallen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den zweiten Saisonsieg gesichert. Zum 2:0-Sieg markierten Yannick Schmid mit seinem ersten Super-League-Tor und der überragende Francisco Rodriguez die FCL-Tore.

– St.Gallen hat in dieser Partie enttäuscht. Es erspielte sich kaum eine Torchance. Alles war Stückwerk, phantasielos. Die Luzerner machten geschickt die Räume eng, und St.Gallern fand nie die Mittel, um sich durchzusetzen und Torchancen zu erzwingen. Kurz vor der Halbzeit nickte der 22-jährige Innenverteidiger Yannick Schmid eine Freistoss-Flanke von Rodriguez ein. Und kurz vor Schluss schloss der wirblige Rodriguez einen mustergültig vorgetragenen Konter auf Zuspiel von Pascal Schürpf ab.

«Die Mannschaft hat mir das heute sehr einfach gemacht und mich mitgezogen.»

Bild: KEYSTONE

– Die Ostschweizer zogen eine ganz schwache erste Halbzeit ein. Das Team von Giorgio Contini agierte zusammenhang- und ideenlos, offenbarte arge Abwehrdefizite und konnte sich bei Torhüter Daniel Lopar bedanken, dass es zur Pause nur 0:1 in Rückstand lag. Der reflexstarke Lopar klärte mit Glanzparaden Kopfbälle von Pascal Schürpf (9.) und Francisco Rodriguez (25.) in höchster Not. Die St.Galler Hintermannschaft war völlig desorientiert. Jegliche Zuordnung fehlte.

Lausanne – Lugano 2:3

– Es vergeht keine Viertelstunde, ehe die Tessiner bereits jubeln dürfen. Bnou Marzouk erzielt das erste Saisontor für das Team von Pierluigi Tami, der Marokkaner verwertet eine Flanke Marianis mit dem Kopf aus kurzer Distanz.

– Der Ausgleich für Lausanne kommt aber prompt: Ein langer Ball aus der Defensive kann Lugano nur in die Füsse von Kololli klären – dieser zieht aus grosser Distanz ab und bezwingt Super-League-Rückkehrer Da Costa in der unteren Ecke.

Bild: KEYSTONE

– Die neuerliche Führung gelingt dann Verteidiger Rouiller nach der Pause. Der 27-Jährige köpfelt souverän ein – wieder kommt der Assist von Mariani.

– In der Schlussphase ist es Margiotta, der für seine in leuchtend orangen Dresses auflaufenden Lausanner in der 83. Minute zum Ausgleich trifft, man rechnet schon mit einer Punkteteilung – aber nichts da: Mariani, mit zwei Assists und einem Tor Man of the Match, erzielt kurz vor Schluss tatsächlich den Siegestreffer.

Die Tabelle

Die Telegramme

Young Boys – Thun 0:4 (0:3) 16‘863 Zuschauer. – SR Amhof.

Tore: 12. Lauper (Tosetti) 0:1. 24. Gelmi (Tosetti) 0:2. 43. Spielmann (Hediger) 0:4. 69. Spielmann 0:4.

Young Boys: von Ballmoos; Mbabu (71. Lotomba), Bürki, von Bergen, Benito; Fassnacht, Sanogo, Sow (46. Bertone), Sulejmani; Assalé, Nsamé (46. Hoarau).

Thun: Ruberto; Glarner, Bürgy, Gelmi, Facchinetti; Tosetti (91. Alessandrini), Hediger, Lauper, Spielmann (70. Da Silva); Rapp, Sorgic (85. Hunziker).

Bemerkungen: Young Boys ohne Seferi (verletzt) und Ravet (nicht im Aufgebot). Thun ohne Bigler, Rodrigues und Kablan (alle verletzt). Pfostenschuss: 52. Assalé. Verwarnungen: 16. Tosetti (Foul), 20. Gelmi (Foul), 38. Sanogo (Foul), 49. Sorgic (Reklamieren), 52. Rapp (Foul), 56. Benito (Foul), 75. Bertone (Foul).

St.Gallen - Luzern 0:2 (0:1) 11'815 Zuschauer. - SR San.

Tore: 41. Schmid (Rodriguez) 0:1. 86. Rodriguez (Schürpf) 0:2.

St.Gallen: Lopar; Koch, Wiss, Haggui, Wittwer; Kukuruzovic, Tschernegg; Aleksic (55. Tafer), Barnetta (61. Albian Ajeti), Aratore; Ben Khalifa (72. Buess).

Luzern: Omlin; Schwegler, Schmid, Schulz, Lustenberger; Christian Schneuwly (72. Kryeziu), Custodio; Francisco Rodriguez (90. Feka), Jong (60. Ugrinic), Schürpf; Itten.

Bemerkungen: St.Gallen ohne Adonis Ajeti, Toko (beide verletzt), Musavu-King (nicht spielberechtigt), Angha und Schulz und Babic (alle nicht im Aufgebot). Luzern ohne Juric (gesperrt), Schindelholz, Arnold, Grether (alle verletzt), Lucas (rekonvaleszent) und Oliveira (nicht im Aufgebot). Pfostenschuss: 91. Albian Ajeti. Verwarnungen: 10. Wittwer, 19. Schneuwly, 52. Ben Khalifa, 68. Tafer (alle Foul), 70. Schwegler (Spielverzögerung), 77. Schmid (Foul).

Lausanne - Lugano 2:3 (1:1) 3251 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 12. Marzouk (Mariani) 0:1. 17. Kololli (Gétaz) 1:1. 53. Rouiller (Mariani) 1:2. 82. Margiotta (Torres) 2:2. 85. Mariani (Crnigoj) 2:3.

Lausanne: Castella; Monteiro, Rochat, Gétaz (69. Mesbah); Maccoppi (59. Campo); Delley (69. Bojinov), Zarate, Geissmann, Kololli; Margiotta, Torres.

Lugano: Da Costa; Rouiller, Sulmoni, Golemic; Piccinocchi; Crnigoj, Sabbatini (62. Vecsei), Mariani, Mihajlovic; Marzouk (85. Schäppi), Gerndt (71. Carlinhos).

Bemerkungen: Lausanne ohne Manière und Martin (beide verletzt). Lugano ohne Jozinovic, Padalino und Culina (alle verletzt). Tore von Marzouk (7.) und Mihajlovic (55.) wegen Abseits aberkannt. Verwarnungen: 44. Sabbatini. 49. Delley (beide Foul). 76. Da Costa (Unsportlichkeit). 79. Rochat (Foul). (rst/sda)

