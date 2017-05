Super League, 32. Runde Sion – Lugano 2:0 (1:0) St.Gallen – Vaduz 2:0 (1:0)

Bild: KEYSTONE

Sion siegt gegen Lugano trotz Unterzahl – St.Gallen schlägt Angstgegner Vaduz

Der FC Sion rettet gegen Lugano eine knappe Führung über die Zeit, obwohl sie die gesamte zweite Halbzeit mit einem Mann weniger spielen. St.Gallen kommt beim ersten Spiel unter dem neuen Trainer Giorgio Contini zu einem lockeren Sieg gegen Vaduz.

Sion – Lugano 2:0

Im Duell um Rang 3 in der Super League kehrt Sion in der 32. Runde auf die Siegerstrasse zurück. Die Walliser bezwingen Lugano im Tourbillon 2:0.Nach einer Flanke von Chadrac Akolo lenkte Fulvio Sulmoni einen Kopfball von Moussa Konaté ins eigene Tor. Kurz zuvor hatte Luganos Topskorer Ezgjan Alioski nur den Pfosten getroffen. In der Schlussminute machte Konaté vom Penaltypunkt aus alles klar.

Für die Tessiner, die nach einer Gelb-Roten Karte gegen den französischen Verteidiger Jérémy Taravel die gesamte zweite Halbzeit in Überzahl agieren konnten, ist es nach zuletzt fünf Siegen und einem Remis die erste Niederlage seit Mitte März.

13' GOOOOOOOOOAL ! Moussa Konaté ouvre le score !

13. TOOOOOOOOOR ! Konaté schiesst den 1:0#FCSFCL #HopSion pic.twitter.com/a0s8WMbEC8 — FC Sion (@FCSion) 13. Mai 2017

Sion, zuletzt in der Super League dreimal de suite als Verlierer vom Platz gegangen, hat als Dritter nun vier Zähler Vorsprung auf die viertklassierten Luganesi.

Bild: KEYSTONE

St.Gallen – Vaduz 2:0

Im zwölften Anlauf erringt der FC St. Gallen den ersten Sieg in einem Super-League-Duell mit Vaduz. Die Ostschweizer gewinnen 2:0 und stellen damit den Ligaerhalt praktisch sicher.

Innenverteidiger Karim Haggui erzielte das 1:0 nach 28 Minuten. Der Match blieb offen, bis Tranquillo Barnetta nach 78 Minuten mittels Foulpenalty zum 2:0 traf. Es war Barnettas erstes Tor nach der Rückkehr zum FCSG. Das 1:0 hatte Barnetta mit einem Corner vorbereitet.

Bild: KEYSTONE

Seit dem Aufstieg des FC Vaduz im Sommer 2014 haben sich die St. Galler am kleinen Nachbarn ein ums andere Mal die Zähne ausgebissen. Aus elf Spielen holten die Ostschweizer vier Pünktchen durch vier Unentschieden heraus, sieben Mal siegten die Liechtensteiner.

Giorgio Contini, bis vor wenigen Wochen noch im Solde des FCV stehen, scheint als neuer St. Galler Trainer den Schlüssel zur Lösung gefunden zu haben. Der erste Sieg gegen Vaduz ist für die St. Galler zugleich eminent wichtig. Sie haben den Ligaerhalt, der eine Weile gefährdet war, vier Runden vor Schluss der Meisterschaft mit nunmehr elf Punkten Vorsprung auf Schlusslicht Vaduz praktisch sichergestellt.

Bild: KEYSTONE

Super League Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Die Tabelle

Das Telegramm

St. Gallen - Vaduz 2:0 (1:0)

12'474 Zuschauer. - SR Bieri.

Tore: 28. Haggui (Barnetta) 1:0. 78. Barnetta (Penalty/Hands von Grippo) 2:0.

St. Gallen: Lopar; Mutsch, Haggui, Gelmi, Wittwer; Barnetta (79. Gaudino), Salihovic, Toko; Aleksic (61. Tafer), Aratore; Ajeti (61. Buess).

Vaduz: Siegrist; Borgmann, Konrad, Grippo, Göppel; Muntwiler; Zarate (55. Turkes), Stanko (66. Mathys), Hasler, Kukuruzovic (81. Janjatovic); Avdijaj.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Wiss (gesperrt), Hefti (verletzt), Gouaida und Babic (beide nicht im Aufgebot). Vaduz ohne Jehle, Brunner, Burgmeier, Costanzo, Kaufmann und Pfründer (alle verletzt), Strohmaier und Cecchini (beide nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 63. Mutsch (Foul), 86. Mathys (Foul), 91. Muntwiler (Foul).

Sion - Lugano 2:0 (1:0)

9000 Zuschauer. - SR Hänni.

Tore: 13. Konaté (Akolo) 1:0. 89. Konaté (Foulpenalty) 2:0.

Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, Taravel, Pa Modou; Constant (74. Morgado), Adão; Akolo (80. Itaperuna), Karlen, Carlitos (46. Ricardo); Konaté.

Lugano: Salvi; Cümart, Sulmoni, Golemic; Crnigoj, Piccinocchi (84. Vecsei), Sabbatini, Mariani (73. Pepin), Mihajlovic; Carlinhos (72. Mizrachi), Alioski.

Bemerkungen: Sion ohne Salatic (gesperrt), Follonier, Mveng, Ndoye, Ziegler und Da Costa (alle verletzt). Lugano ohne Sadiku (gesperrt), Jozinovic und Rosseti (beide verletzt). Pfostenschuss: 9. Alioski. 44. Gelb-Rote Karte gegen Taravel. Verwarnungen: 17. Taravel (Foul), 34. Golemic (Foul), 79. Lüchinger (Foul), 91. Morgado (Spielverzögerung). (abu/sda)

GC, Basel und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Meister

Witziges zum Fussball Diese 11 Amateur-Fussballer triffst du in JEDEM Trainingslager So sehen Lichtsteiner, Behrami, Neymar und Co. das Fussballfeld wirklich Ihr glaubt nicht, was Messi, Shaqiri, Ibrahimovic und Co. für Apps auf ihren Smartphones haben Was fragst du den Autoverkäufer, wenn du keinen VW mehr willst? Diese Fussballer-Namen geben dir Antworten auf Fragen, die du gar nicht gestellt hast Vom parkenden Bus bis zum selbstlosen Stürmer: 7 Gründe, weshalb wir den FC Chelsea alle lieben. Nicht! Dumm und Dümmer lachen sich kaputt: Diese 7 Platzverweise sind noch dämlicher als Fàbregas' Aussetzer Das sind die Top 25 der schrägsten Fussballer-Songs aller Zeiten Wie die lustig-frisierten Fellaini-Brüder beinahe die taktischen Pläne von Chelsea-Coach José Mourinho ruiniert hätten Grösser! Besser! Mehr! Mehr! Mehr! Der Transfer-Gerüchte-Generator ist jetzt noch sexyer! Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen – diese 10 Fussballer haben heimliche Doppelgänger Von «New Arrogance» bis «Yugo Boss» – diese Fussballer-Parfüms sollten dringend auf den Markt FIFA 16 ist draussen und wir haben uns so richtig ausgetobt: «CC» wechselt sich selbst ein, Granit Xhaka ballert auf seinen Coach Breel Embolo ist mit seiner gewagten Frisur nicht alleine – das sind die 40 schrägsten Fussballer-Fritten Wer spielt denn da im Achtelfinal gegen wen? Die Champions League in Emojis dargestellt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo