Super League, 35. Runde Lausanne – Lugano 1:2 (1:0) Luzern – Vaduz 2:2 (1:1) St.Gallen – Sion 1:1 (0:0) Thun – YB 0:0 GC – Basel 1:3 (0:1)

Lugano ist der Sieger der Runde – Vaduz definitiv abgestiegen

Dank einem 2:1-Sieg in Lausanne hat der FC Lugano beste Chancen, die Saison auf Rang 3 abzuschliessen. Konkurrent Sion holte in St.Gallen nur ein 1:1, Luzern ist aus dem Rennen.

Kampf um Europa

– Basel (3:1 bei GC) ist längst Meister, YB (0:0 in Thun) ist die Vizemeisterschaft seit geraumer Zeit nicht zu nehmen. Um Rang 3 kommt es in der letzten Runde zum Fernduell Lugano gegen Sion.

– Lugano siegte in Lausanne nach frühem Rückstand noch mit 2:1. Dank dem achten Erfolg in den letzten zehn Spielen haben die Tessiner nun drei Punkte Vorsprung auf den FC Sion. Die Walliser, am Donnerstag im Cupfinal gegen Basel chancenlos, holten beim 1:1 in St.Gallen nur einen Zähler.

– Wer Rang 3 belegt, ist direkt für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. In der letzten Runde empfängt Lugano den FC Luzern, Sion spielt im Tourbillon gegen GC.

– Aus dem Rennen ist der FC Luzern, der die Saison auf Rang 5 abschliessen wird. Der FCL spielt damit im Sommer in der Europa-League-Qualifikation.

Abstieg

– Im Prinzip war der FC Vaduz schon vor der heutigen zweitletzten Runde abgestiegen, nun ist die Relegation auch rechnerisch nicht mehr abzuwenden. Die Liechtensteiner holten in Luzern trotz zweimaliger Führung nur ein 2:2.

– Der eine Punkt reicht aber nicht mehr, um die Lücke zum Vorletzten Lausanne zu schliessen. Die Waadtländer, die heute gegen Lugano 1:2 verloren, haben fünf Punkte mehr auf ihrem Konto. (ram)

Telegramme

Lausanne - Lugano 1:2 (1:0)

3558 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 12. Ben Khalifa (Torres) 1:0. 63. Sabbatini 1:1. 68. Carlinhos (Sadiku) 1:2.

Lausanne: Castella; Lotomba, Diniz, Monteiro, Gétaz; Maccoppi; Pasche (68. Araz), Custodio (57. Campo); Kololli (61. Margairaz), Torres, Ben Khalifa.

Lugano: Salvi; Rouiller, Sulmoni, Golemic; Piccinocchi (14. Rey, 68. Mizrachi); Cümart (46. Pepin), Sabbatini, Mariani, Mihajlovic; Sadiku, Carlinhos.

Bemerkungen: Lausanne ohne Margiotta, Frascatore, Blanco, Da Silva (alle verletzt), Pak, Mendez, Esnaider und Tomas (alle nicht im Aufgebot). Lugano ohne Alioski (gesperrt), Jozinovic, Rosseti, Crnigoj (alle verletzt), Ponce und Urbano (beide nicht im Aufgebot). Piccinocchi verletzt ausgeschieden. Verwarnungen: 30. Rouiller (Foul), 64. Maccoppi (Foul).

Luzern - Vaduz 2:2 (1:1)

11'165 Zuschauer. - SR Amhof.

Tore: 3. Turkes (Mathys) 0:1. 7. Juric (Haas) 1:1. 69. Mathys 1:2. 90. Schürpf (Neumayr) 2:2.

Luzern: Omlin; Knezevic, Costa (46. Schürpf), Affolter; Kryeziu; Christian Schneuwly, Haas (70. Neumayr), Rodriguez, Lustenberger; Juric, Itten (56. Marco Schneuwly).

Vaduz: Siegrist; Grippo (71. Göppel), Muntwiler, Bühler; Ciccone; Hasler, Kukuruzovic (88. Zarate), Stanko, Borgmann; Turkes (77. Avdijaj), Mathys.

Bemerkungen: Luzern ohne Voca (gesperrt) und Lucas (verletzt). Vaduz ohne Konrad (gesperrt) sowie Brunner, Costanzo, Jehle, Pfründer und Strohmaier (alle verletzt). 83. Kopfball von Bühler an die Latte. Verwarnung: 91. Stanko (Foul).

Grasshoppers - Basel 1:3 (0:1)

7000 Zuschauer. - SR Hänni.

Tore: 42. Akanji 0:1. 63. Caio 1:1. 86. Doumbia (Zuffi) 1:2. 88. Doumbia (Sporar) 1:3.

GC: Mall; Bamert, Vilotic, Bergström, Antonov; Pickel, Fazliu; Lavanchy (83. Tabakovic), Sigurjonsson (46. Munsy), Andersen; Caio (72. Gjorgjev).

Basel: Vaclik; Gaber, Hoegh, Akanji, Petretta; Fransson, Schmid (64. Zuffi); Kutesa (72. Manzambi), Sporar, Elyounoussi; Janko (64. Doumbia).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Dabbur (gesperrt), Hunziker und Basic (beide verletzt). Basel ohne Callà, Bua (beide verletzt), Traoré, Lang, Serey Die, Delgado, Steffen, Suchy und Xhaka (alle nicht im Aufgebot). 79. Pfostenschuss von Zuffi. Verwarnungen: 21. Sigurjonsson (Foul). 63. Caio (Unsportlichkeit).

St.Gallen - Sion 1:1 (0:0)

12'773 Zuschauer. - SR Erlachner.

Tore: 64. Paulo Ricardo (Carlitos) 0:1. 86. Gelmi (Barnetta) 1:1.

St.Gallen: Stojanovic; Mutsch (85. Haggui), Wiss, Hefti, Wittwer; Gelmi, Barnetta; Tafer (73. Babic), Aleksic (62. Buess), Ajeti.

Sion: Mitrjuschkin; Zverotic, Paulo Ricardo, Ziegler, Lüchinger; Constant; Ndoye (84. Karlen), Adao; Akolo (90.Follonier), Leo Itaperuna (78. Bia), Carlitos.

Bemerkungen: St.Gallen ohne Toko und Salihovic (beide verletzt), Gaudino (gesperrt), Gouaida und Cueto (beide nicht im Aufgebot). Sion ohne Konaté, Salatic, Mveng und Taravel (alle verletzt). Abschiedsspiel für Mutsch nach 5 Saisons und 152 Spielen. 8. Tor von Aleksic wegen Abseits annulliert. Verwarnungen: 77. Carlitos (Foul), 83. Mitrjuschkin (Zeitspiel), 91. Barnetta (Reklamieren). 94. Babic (Foul).

Thun - Young Boys 0:0

7417 Zuschauer. - SR Jaccottet.

Thun: Ruberto; Glarner, Reinmann, Bürgy, Facchinetti; Tosetti, Hediger, Geissmann, Fassnacht (74. Schirinzi); Sorgic (89. Spielmann), Peyretti (56. Rapp).

YB: Wölfli; Nuhu, Von Bergen, Rochat (81. Lecjaks); Mbabu, Aebischer, Zakaria, Benito; Schick (70. Gerndt), Assalé, Ravet.

Bemerkungen: Thun ohne Schindelholz, Bürki, Ferreira, Bigler, Lauper und Zino (alle verletzt). Young Boys ohne Hoarau, Sanogo, Sulejmani, Obexer (alle verletzt) und Wüthrich (rekonvaleszent). Lattenschuss: 38. Hediger. Rote Karte: 79. Schirinzi (Foul). Verwarnungen: 52. Tosetti (Foul), 59. Aebischer (Foul), 90. Lecjaks (Hands). (sda)

Tabelle

