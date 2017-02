Super League, 19. Runde GC – Thun 0:1 (0:1) Basel – Lugano 4:0 (3:0)

Basel dank Elyounoussi-Hattrick ungefährdet – Thun bezwingt schwaches GC

GC – Thun 0:1

– Ein müder Kick zum Rückrundenauftakt. Den 3500 Zuschauern im Letzigrund wurde leider von beiden Seiten Magerkost geboten. Und Thun entwickelt sich immer mehr zum Angstgegner der Grasshoppers: Aus den letzten zwölf Partien resultierte nur ein Sieg, vier Remis und sieben Niederlagen.

– Die Berner Oberländer waren etwas das aktivere Team und kamen bald einmal zu einem Pfostenschuss durch Simone Rapp, nachdem die Thuner den Zürchern den Ball abluchsten. Das 1:0 fiel in der 37. Minute durch Dejan Sorgic, der dabei von einer unglücklichen Aktion des Hopper-Hüters Vaso Vasic profitierte.

– Thun kann mit dem Sieg das Schlusslicht Vaduz um drei Punkte distanzieren, mindestens bis die Liechtensteiner am Sonntag gegen St.Gallen in die Rückrunde starten. GC hingegen muss sich in dieser Form grosse Sorgen machen. Die Zürcher enttäuschten auf der ganzen Linie.

Basel – Lugano 4:0

– Basel bekundet keine Probleme mit Lugano. Der überragende Leader führt schon nach 36 Minuten sicher mit 3:0. Mohamed Elyounoussi zeichnet sich dabei als Hattrick-Torschütze aus.

– Der Norweger erzielte zuvor in 15 Partien drei Tore, jetzt brauchte er dafür nicht mal eine Halbzeit. Schon nach zwei Minuten netzte der Mittelfeldspieler erstmals ein. In der 23. und 36. Minute besiegelte er dann das Schicksal Luganos.

Delgado verlängert bei Basel Matias Delgado spielt eine weitere Saison für den FC Basel. Der 34-jährige argentinische Spielmacher verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt mit dem Schweizer Meister um ein Jahr.

– In der zweiten Halbzeit nimmt Basel das Tempo aus dem Spiel. Erst in der 84. Minute fällt ein weiterer Treffer: Der eingewechselte Marc Janko steht nach schöner Vorarbeit Michael Langs genau richtig und trifft zum 4:0.

Die Tabelle

Die Telegramme

Basel - Lugano 4:0 (3:0)

23'439 Zuschauer. - SR San.

Tore: 2. Elyounoussi (Steffen) 1:0. 23. Elyounoussi (Zuffi) 2:0. 36. Elyounoussi (Steffen) 3:0. 85. Janko (Lang) 4:0.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta, Petretta; Fransson, Zuffi; Elyounoussi, Delgado (86. Pickel), Steffen (66. Callà); Sporar (78. Janko).

Lugano: Salvi; Mihajlovic, Rouiller, Sulmoni, Jozinovic (4. Martignoni); Sabbatini, Crnigoj, Mariani; Alioski, Sadiku, Carlinhos (78. Mizrachi).

Bemerkungen: Basel ohne Xhaka (gesperrt), Bua (krank), Gaber (Afrika-Cup), Serey Die und Traoré (nicht im Aufgebot). Lugano ohne Golemic (gesperrt), Ceesay, Culina, Franzese, Guidotti und Rosseti (verletzt). Verwarnungen: 11. Alioski (Foul). 45. Balanta (Foul).

Grasshoppers - Thun 0:1 (0:1)

3500 Zuschauer. - SR Klossner.

Tor: 37. Sorgic (Fassnacht) 0:1.

Grasshoppers: Vasic; Lavanchy, Bamert, Bergström, Antonov; Pnishi (60. Munsy); Caio, Brahimi, Bajrami, Andersen (75. Hunziker); Tabakovic (67. Gjorgjev).

Thun: Faivre; Glarner, Schindelholz, Bürki, Facchinetti; Tosetti (94. Schirinzi), Hediger, Lauper, Fassnacht; Rapp (91. Geissmann), Sorgic (75. Peyretti).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Basic, Mall, Sherko, Sigurjonsson (verletzt) und Qollaku (U21). Thun ohne Ferreira, Bigler, Markovic und Reinmann (verletzt). 30. Pfostenschuss Rapp. Verwarnungen: 65. Glarner (Schwalbe). 70. Bürki (Foul). 94. Schindelholz (Foul).

Die Super League im Zeitraffer – wie sich die Liga seit 1980 verändert hat

