Super League, 33. Runde Basel – Sion 2:2 (1:1)

Viermal in Serie kein Heimspiel gewonnen: Basel kassiert in der 96. Minute den Ausgleich

– Basel dominiert die erste Halbzeit und geht in der 33. Minute durch Marc Janko völlig verdient in Führung. Sion allerdings zeigt sich als Meister der Effizienz: ein Angriff, ein Tor. Chadrac Akolo gleicht in der 39. Minute aus dem Nichts aus.

– Im zweiten Abschnitt bleibt Basel spielbestimmend. Ein Tor will jedoch lange nicht fallen. Dann trifft der eingewechselte Seydou Doumbia mit einem schönen Schuss doch noch. Aber Sion schlägt – nachdem Doumbia in der 91. Minute noch den Pfosten traf – zurück: Kevin Constant gleicht in der 96. Minute aus. Damit hat der FCB die letzten vier Heimspiele nicht gewonnen – das gab es zuletzt 1996.

– Sion muss sich weiter um die EL-Qualifikation sorgen. Die Walliser liegen jetzt zwei Punkte vor Lugano und deren sechs vor Luzern.

Die Tabelle

Das Telegramm

Basel - Sion 2:2 (1:1)

23'339 Zuschauer. - SR Hameter (AUT).

Tore: 33. Janko (Callà) 1:0. 39. Akolo (Konaté) 1:1. 88. Doumbia (Xhaka) 2:1. 96. Constant (Paulo Ricardo) 2:2.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Akanji, Petretta (68. Gaber); Xhaka, Zuffi (76. Serey Die); Callà, Fransson, Steffen; Janko (57. Doumbia).

Sion: Mitrjuschkin; Maceiras, Zverotic, Paulo Ricardo, Pa Modou; Constant; Akolo (94. Da Costa), Karlen, Adão (90. Léo), Bia (81. Morgado); Konaté.

Bemerkungen: Basel ohne Balanta, Bua (beide verletzt), Sporar (krank) und Traoré (nicht im Aufgebot), Sion ohne Lüchinger, Taravel (beide gesperrt), Carlitos, Follonier, Mveng, Ndoye, Salatic und Ziegler (alle verletzt). 68. Petretta verletzt ausgeschieden. 91. Pfostenschuss Doumbia. Verwarnungen: 64. Konaté (Foul). 72. Akolo (Foul). 73. Bia (Unsportlichkeit). 84. Maceiras (Foul).

