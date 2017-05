Super League, 32. Runde Basel – Thun 3:3 (1:1) Grasshoppers – Lausanne 1:1 (1:0) Young Boys – Luzern 16.00 Uhr

Bild: KEYSTONE

GC und Lausanne teilen die Punkte – Dreifacher Sorgic rettet Thun gegen Basel einen Punkt

Lausanne erkämpft sich beim 1:1 in Zürich gegen GC einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Der Vorsprung auf Schlusslicht Vaduz beträgt neu fünf Zähler. Thun erkämpft sich in der Nachspielzeit einen verloren geglaubten Punkt gegen Basel.

Grasshoppers – Lausanne 1:1

Die Mittelstürmer Munas Dabbur (12.) und Gabriel Torres (60.) schossen die Tore vor 4500 Zuschauern in einer Partie, die lange Zeit wenig Unterhaltung und Spektakel bot. Erst in der Schlussphase kam Stimmung auf, als beide Teams die Entscheidung suchten. Runar Sigurjonsson vergab für die Zürcher den Matchball, als er in der 91. Minute alleine vor Thomas Castella am Lausanne-Keeper scheiterte.

Dass es im Letzigrund keinen Sieger gab, ärgerte vor allem das Heimteam. Ein Aussetzer von Joël Mall ermöglichte den Ausgleich der Lausanner nach einer Stunde. Der Zürcher Torhüter zögerte nach einem Befreiungsschlag von Marcus Diniz beim Herauslaufen, Torres schnellte dazwischen und traf zum 1:1 für die zuvor in der Offensive enorm harmlosen Gäste.

Lausanne-Sport kam nach zwei Niederlage in Folge wieder zu einem Punktgewinn und blieb zum vierten Mal in Folge auswärts ohne Niederlage. Das Team von Fabio Celestini verpasste aber den womöglich vorentscheidenden Befreiungsschlag im Abstiegskampf, nachdem der Tabellenletzte Vaduz am Samstag in St. Gallen verloren hatte. Dank dem Punktgewinn beträgt der Vorsprung der Waadtländer auf den Abstiegsplatz vier Runden vor Schluss aber immerhin fünf Punkte.

Bild: KEYSTONE

Basel – Thun 3:3

Thun gewinnt in Basel nach einem spektakulären Schlagabtausch einen Punkt. Dejan Sorgic zeichnet sich beim 3:3 als dreifacher Torschütze aus

Lange durfte Thun sogar auf den ersten Sieg gegen Basel seit sechs Jahren und nach 17 Niederlagen hoffen - und musste am Ende um den einen Punkt froh sein. Sorgic hatte die Berner Oberländer zweimal in Führung gebracht, Renato Steffen und Mohamed Elyounoussi glichen für den Meister jeweils wieder aus.

In der 90. Minute erzielte Serey Dié sogar den vermeintlichen Siegtreffer für die Basler. Das letzte Wort hatte aber erneut Sorgic in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Bild: KEYSTONE

Die Tabelle

Die Telegramme

Grasshoppers - Lausanne-Sport 1:1 (1:0)

4500 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 12. Dabbur (Lavanchy) 1:0. 60. Torres (Diniz) 1:1.

Grasshoppers: Mall; Bamert (72. Munsy), Vilotic, Bergström, Antonov; Pickel, Sigurjonsson; Lavanchy, Brahimi (59. Olsen), Caio; Dabbur.

Lausanne-Sport: Castella; Lotomba, Diniz, Monteiro, Taiwo (51. Gétaz); Ben Khalifa, Manière (73. Custodio), Pasche (51. Campo), Kololli; Pak; Torres.

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Andersen (gesperrt) und Basic (verletzt), Lausanne-Sport ohne Frascatore, Margiotta (beide verletzt) und Maccoppi (krank).

Verwarnungen: 23. Pasche (Foul). 79. Antonov (Foul). 92. Torres (Foul).

Basel - Thun 3:3 (1:1)

26'844 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 17. Sorgic (Peyretti) 0:1. 24. Steffen 1:1. 64. Sorgic (Peyretti) 1:2. 76. Elyounoussi (Fransson) 2:2. 90. Serey Die (Doumbia) 3:2. 93. Sorgic (Rapp) 3:3.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Akanji, Traoré (76. Manzambi); Zuffi, Serey Die; Elyounoussi, Delgado (66. Fransson), Steffen; Janko (66. Doumbia).

Thun: Faivre; Glarner, Reinmann, Bürki, Facchinetti; Hediger; Tosetti (92: Dzonlagic), Lauper, Fassnacht (74. Spielmann); Peyretti (66. Rapp), Sorgic.

Bemerkungen: Basel ohne Bua (verletzt), Sporar und Xhaka (krank). Thun ohne Bigler, Bürgy, Ferreira, Schindelholz, Sutter und Zino (alle verletzt). Debüt des 20-jährigen Stürmers Neftali Manzambi in der Super League.

Verwarnungen: 20. Steffen (Foul), 45. Janko (Unsportlichkeit), 68. Tosetti (Foul), 79. Serey Die (Foul), 86. Facchinetti (Foul), 86. Suchy (Reklamieren). (abu/sda)

Die Super League im Zeitraffer – wie sich die Liga seit 1980 verändert hat

