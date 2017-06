Basel – St.Gallen 4:1 (1:1)

Lugano – Luzern 0:1 (0:0)

Sion – Grasshoppers 1:1 (0:0)

Vaduz – Thun 1:3(1:2)

Young Boys – Lausanne 2:0 (2:0)



Abschiede, Platzsturm und Pokal – so verläuft die Meisterparty des FC Basel

Der FC Basel gewinnt das letzte Spiel der Saison gegen St. Gallen und darf nun hochoffiziell den Meistertitel feiern. Vor dem Spiel wurden Stürmer Marc Janko und Meistertrainer Urs Fischer verabschiedet. Während des Spiels sorgten Basler Fans für eine kuriose Szene.

Die Verabschiedungen

Der FC Basel darf den Meisterpokal empfangen. Nachdem der Titel der Bebbi schon eine gefühlte Ewigkeit feststand, durften sie heute endlich hochoffiziell feiern.

Bevor das Fest aber losging, wurden noch Leute verabschiedet. Vor der Partie richtete Präsident Bernhard Heusler das Wort an die Fans und ehrte Stürmer Mark Janko und den scheidenden Meistertrainer Urs Fischer.

Das Spiel

Ein Fussballspiel wurde auch noch gespielt. Der FC Basel empfing zur Dernière der Saison den FC St.Gallen und zerlegte die Ostschweizer in Einzelteile. Seydou Doumbia schoss sich mit zwei Treffern noch zum alleinigen Torschützenkönig. Danijel Aleksic setzte das fussballerische Ausrufezeichen des Abends. Und Marc Janko machte das Spiel mit seinem Hackentor eine Minute nach seiner Einwechslung noch beinahe zur kitschigen Angelegenheit.

Der Pokal

Nach dem Spiel darf der FC Basel endlich hochoffiziell feiern. Zuerst werden die scheidenden Verwaltungsratsmitglieder geehrt. Dazu versammeln sich neben Tennisstar Roger Federer auch zahlreiche ehemalige Baselspieler auf dem Feld – unter ihnen beispielsweise Marco Streller, Xherdan Shaqiri oder Yann Sommer

Dann, gut 25 Minuten nach Spielschluss war es endlich so weit. FCB-Captain Matias Delgado durfte den Meisterpokal hochstemmen.

Lugano schafft direkte Europa-League-Qualifikation in extremis

Was für ein Wechselbad der Gefühle im Kampf um den direkten Einzug in die Gruppenphase der Europa League! Lugano (0:1 gegen Luzern) holte sich den 3. Platz, weil GC in Sitten drei Minuten nach dem 0:1 noch ausglich.

Weil Schiedsrichter Sébastien Pache in Sitten wegen Krämpfen minutenlang gepflegt werden musste, musste Lugano mehr als eine Viertelstunde zittern, ehe die erste Europacup-Teilnahme seit 15 Jahren feststand.

In Sion hatte Quentin Maceiras hatte das Heimteam in der 103. Minute mit einem abgefälschten Schuss 1:0 in Führung gebracht, keine drei Minuten später glich Lucas Andersen für GC ein.

Absteiger Vaduz verabschiedet sich mit einer 1:3-Niederlage gegen Thun aus der Super League. YB gewinnt das letzte Spiel der Saison gegen Lausanne miit 2:0.

Die Tabelle

Die Telegramme

Basel - St. Gallen 4:1 (1:1)

30'657 Zuschauer. - SR San.

Tore: 14. Doumbia (Delgado) 1:0. 25. Aleksic (Freistoss) 1:1. 58. Steffen (Elyounoussi) 2:1. 87. Doumbia (Zuffi) 3:1. 92. Janko (Elyounoussi) 4:1.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Akanji, Traoré; Xhaka (68. Serey Die), Zuffi; Elyounoussi, Delgado (79. Fransson), Steffen; Doumbia (91. Janko).

St. Gallen: Stojanovic; Mutsch (7. Gelmi), Haggui (64. Ajeti), Wiss, Hefti; Gaudino, Wittwer, Aleksic; Barnetta; Aratore, Babic (64. Tafer).

Bemerkungen: Basel ohne Bua (verletzt), Sporar und Balanta (beide nicht im Aufgebot). St. Gallen ohne Salihovic und Toko (beide verletzt). 40. Lattenschuss Steffen. 71. Flanke von Lang auf die Latte. 80. Pfostenschuss Steffen.

Young Boys - Lausanne-Sport 2:0 (2:0)

16'492 Zuschauer. - SR Hänni.

Tore: 1. (0:15) Ravet (Lecjaks) 1:0. 35. Ravet (Assalé) 2:0.

Young Boys; Mvogo; Mbabu (78. Joss), Nuhu, Rochat, Benito; Ravet, Zakaria, Aebischer, Lecjaks (77. Seferi); Assalé, Frey.

Lausanne-Sport: Castella; Lotomba, Diniz, Monteiro, Gétaz (82. Margairaz); Tejeda (71. Campo); Kololli (82. Manière), Custodio, Pasche, Ben Khalifa; Torres.

Bemerkungen: Young Boys ohne Schick (gesperrt), Hoarau, Sanogo, Sulejmani, Obexer (alle verletzt), Von Bergen und Bertone (beide krank). Lausanne-Sport ohne Frascatore, Margiotta, Blanco, Tomas, Da Silva (alle verletzt), Pak, Méndez, Dominguez und Esnaider (nicht im Aufgebot).

Vaduz - Thun 1:3 (1:2)

2815 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 21. Rapp (Facchinetti) 0:1. 23. Tosetti (Facchinetti) 0:2. 27. Zarate (Mathys) 1:2. 59. Geissmann (Rapp) 1:3.

Vaduz: Siegrist; Borgmann, Bühler, Grippo, Göppel; Muntwiler, Ciccone (80. Konrad); Hasler, Mathys, Zarate (69. Burgmeier); Turkes (46. Avdijaj).

Thun: Ruberto; Glarner, Bürgy, Reinmann, Facchinetti; Hediger, Geissmann; Tosetti (85. Dzonlagic), Peyretti (71. Sorgic), Fassnacht (76. Spielmann); Rapp.

Bemerkungen: Vaduz ohne Stanko (gesperrt), Brunner, Costanzo, Jehle, Kaufmann, Kukuruzovic, Pfründer, Strohmaier (alle verletzt) und Janjatovic (nicht im Aufgebot). Thun ohne Schirinzi (gesperrt), Bigler, Bürki, Ferreira, Lauper, Schindelholz und Zino (alle verletzt).

Verwarnung: 87. Konrad (Foul). (sda)

Lugano - Luzern 0:1 (0:0)

6250 Zuschauer (Saisonrekord). - SR Bieri.

Tor: 51. Juric (Christian Schneuwly) 0:1.

Lugano: Salvi; Cümart, Sulmoni, Golemic, Mihajlovic; Vecsei, Sabbatini, Mariani (82. Pepin); Alioski, Sadiku, Carlinhos (80. Mizrachi).

Luzern: Omlin; Affolter, Costa, Lustenberger; Kryeziu; Grether, Neumayr (76. Haas), Rodriguez (90. Vugrinic), Christian Schneuwly; Juric, Itten (76. Oliveira).

Bemerkungen: Lugano ohne Crnigoj, Jozinovic, Piccinocchi, Rey und Rosseti, Luzern ohne Knezevic, Lucas, Puljic und Schürpf (alle verletzt). 59. Salvi lenkt Freistoss von Neumayr an den Pfosten. 65. Pfostenschuss von Mariani.

Verwarnungen: 39. Kryeziu (Foul). 66. Sabbatini (Unsportlichkeit). 81. Golemic (Reklamieren)

Sion - Grasshoppers 1:1 (0:0)

8000 Zuschauer. - SR Pache. -

Tore: 103. Maceiras 1:0. 106. Andersen 1:1.

Sion: Mitrjuschkin; Maceiras, Ricardo, Ziegler, Lüchinger; Ndoye (63. Léo Itaperuna), Constant, Adão (97. Karlen); Akolo (85. Follonier), Carlitos; Konaté.

Grasshoppers: Vasic; Bergström, Vilotic, Zesiger, Antonov; Fazliu, Pickel; Lavanchy, Brahimi (53. Bajrami), Andersen; Munsy (66. Tabakovic).

Bemerkungen: Sion ohne Da Costa, Mveng (beide verletzt) und Bia (nicht im Aufgebot). Grasshoppers ohne Caio (gesperrt), Basic, Sigurjonsson (beide verletzt) und Dabbur (nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 35 Fazliu (Foul), 56. Bergström (Unsportlichkeit). 67. Spielunterbruch für 15 Minuten wegen Pflege von Schiedsrichter Pache, der danach durch Jancevski ersetzt wird. 87. Pfostenschuss Lavanchy.

Verwarnungen: 86. Follonier (Foul), 92. Lüchinger, Konaté und Pickel (alle wegen Unsportlichkeit), 101. Vasic (Unsportlichkeit). (sda)

Der FC Basel darf endlich den Meisterpokal hochstemmen – zum 20. Mal

