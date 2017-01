Vorgeschmack auf Melbourne: Djokovic und Murray liefern sich epische 3-Stunden-Schlacht

Novak Djokovic hat die seit 28 Spielen andauernde Siegesserie von Andy Murray beendet. Der Serbe bezwang die britische Weltnummer 1 am ATP-Turnier in Doha in einem packenden Final mit 6:3, 5:7, 6:4. Damit verteidigte Djokovic, der im November letzten Jahres die Führung in der Weltrangliste nach 122 Wochen an Murray abtreten musste, seine Titel in der katarischen Hauptstadt erfolgreich.

Der hochstehende Final verlief packend. Die serbische Weltnummer 2 musste für seinen 25. Erfolg im 36. …