Bild: EPA/epa

Diese wichtigen Zahlen zu Wawrinkas Final gegen Nadal musst du einfach kennen

Stan Wawrinka bekommt es im French-Open-Endspiel mit einem Rafael Nadal in Bestform zu tun. Das sind die wichtigsten Statistiken zum «Grande Finale».

Jonatan Schäfer Jonatan Schäfer Folge mirEntfolgen

Abgegebene Games

Nur gerade 29 Games hat Rafael Nadal auf dem Weg in den Final abgegeben. Stan Wawrinka überschritt diese Marke bereits in der 3. Runde – mittlerweile ist er bei 79 Games angelangt. Nadal verpasste den Rekord von Björn Borg aus dem Jahr 1978 nur um zwei Spiele.

«Die Anzahl Games ist mir völlig egal. Ich bin einfach sehr glücklich, dass ich gut spiele und wieder im Final stehe.»

Games lost by Nadal before final at French Open:

2017: 29

2014: 40

2013: 87

2012: 35

2011: 77

2010: 61

2008: 37

2007: 51

2006: 69

2005: 61 — Carl Bialik (@CarlBialik) 9. Juni 2017

Abgegebene Sätze

Während Wawrinka gegen Andy Murray im Halbfinal die ersten beiden Sätze des Turniers hingeben musste, ist die Bilanz bei Nadal makellos. Wie schon 2007, 2008, 2010 und 2012 steht der Spanier ohne Satzverlust im Endspiel – 2008 und 2010 gewann er auch den Final in drei Durchgängen.

Bild: AP

Umfrage Wer gewinnt die French Open 2017? Stan Wawrinka

Rafa Nadal

Abstimmen 2 Votes zu: Wer gewinnt die French Open 2017? 0% Stan Wawrinka

0% Rafa Nadal

Anzahl Stunden auf dem Platz

Rafael Nadal stand an den diesjährigen French Open in sechs Partien insgesamt nur knapp über zehn Stunden auf dem Court. Einzig gegen Dominic Thiem im Halbfinal überschritt er die 2-Stunden-Marke. Marathon-Stan hingegen kommt – hauptsächlich aufgrund des viereinhalbstündigen Abnutzungskampfes gegen Murray – auf über 15 Stunden.

«Stan wird nach dem Spiel von gestern nicht müde sein. Ein solcher Sieg gegen Murray wird ihm viel mehr zusätzliches Selbstvertrauen geben.»

Bild: EPA/epa

French-Open-Titel

Für Rafa Nadal winkt «la décima», Stanislas Wawrinka peilt «la segunda» an. Der Spanier spielt die Bedeutung des zehnten Titels an den French Open jedoch herunter – auch wenn er der erste Spieler wäre, der eines der grossen vier Turniere zehn Mal zu gewinnen vermag. Von solchen Dimensionen ist Wawrinka weit entfernt. Doch der Schweizer hat 2015 mit dem Titelgewinn bewiesen, dass er in Paris zu allem fähig ist.

«Neun oder zehn – das bedeutet ja eigentlich nur zehn Prozent mehr. Außerdem ist die Ziffer Neun meine Lieblingszahl.»

Wawrinka krönt sich zum French-Open-Sieger 2015!

Siegquote in Grand-Slam-Finals

Stan Wawrinka hat noch nie einen Grand-Slam-Final verloren. Nach den Australien Open 2014, Roland Garros 2015 und den US Open 2016 wäre ja in diesem Jahr eigentlich Wimbledon an der Reihe – wir würden aber auch zu einem zweiten Titel in Paris nicht Nein sagen. Rafael Nadal stand insgesamt bereits 22 Mal in einem Grand-Slam-Endspiel – und holte 14 Titel. Dies entspricht einer Siegquote von knapp über 60 Prozent.

«Beim ersten war ich völlig happy und relaxed, sogar noch, als ich auf den Platz kam. Der Stress kam nur, als ich realisierte, dass ich ein Grand-Slam-Turnier gewinnen könnte. Bei den beiden anderen war ich völlig gestresst, nervös und brach vor dem Final zusammen.»

Das Alter

Zum ersten Mal seit 1969 stehen sich in Roland Garros zwei Spieler gegenüber, die die 30-Jahre-Marke bereits überschritten haben. Wawrinka (32 Jahre) und Nadal (31) wandeln damit auf den Spuren von Rod Laver und Ken Rosewall. Mit Rod Laver gewann damals der Jüngere der beiden. Wawrinka ist der älteste French-Open-Finalist seit Niki Pilic im Jahr 1973.

Die Jahresbilanz

Im sogenannten «Race to London» liegt Rafael Nadal mit 4'915 Punkten unangefochten an der Spitze. Stan Wawrinka folgt mit fast dreitausend Punkten weniger auf dem fünften Rang. Der Spanier weist eine Sieg-Niederlagen-Bilanz von 36-6 (Wawrinka 20-8) auf und gewann in diesem Jahr bereits drei Titel (Wawrinka ein Titel). In der Weltrangliste ist das Rennen schon spannender: Der Finalgewinner rückt auf ATP-Rang 2 vor – für Wawrinka wäre dies ein neuer Karriere-Bestwert.

Bild: Petr David Josek/AP/KEYSTONE

Das Head-to-Head

Auf den ersten Blick spricht die Head-to-Head-Statistik eine deutliche Sprache. Den drei Siegen von Wawrinka stehen deren 15 von Nadal gegenüber. Wenn man die Bilanz jedoch nur über die vergangenen zwei Jahre betrachtet, zeigt sich ein anderes, ausgeglichenes Bild. Wawrinka gewann 2014 an den Australian Open sowie 2015 in Rom und Paris. Nadal ging 2015 in Shanghai und London sowie 2016 in Monte Carlo als Sieger vom Feld.

Bild: EPA/AAP

Die besten Bilder des French Open 2017

Unvergessene Tennis-Geschichten 01.06.2009: Gedanklich ist Federer wohl schon ausgeschieden. Dann rettet ihn eine unglaubliche Vorhand auf dem Weg zum Karriere-Slam 20.01.2013: Djokovic fügt Wawrinka die Mutter aller heroischen und bitteren Niederlagen zu 24.01.2001: Hingis macht Kleinholz aus Serena und Venus und stürmt in den Australian-Open-Final 31.05.2009: Robin Söderling fügt Rafael Nadal die einzige Niederlage an den French Open zu und ebnet Roger Federer den Weg zum Karriere-Grand-Slam 25.10.2002: Nach Roger Federers Gegensmash wirft ihm Andy Roddick frustriert das Racket vor die Füsse Gut gebrüllt: «Niemand schlägt Vitas Gerulaitis ­17 Mal hintereinander!» 13.02.2000: Roger Federer verliert seinen ersten Final, weint bittere Tränen und jammert, er werde nie mehr in ein Endspiel kommen 08.07.2001: Die Weltnummer 125 triumphiert in Wimbledon: Goran Ivanisevics grosser Traum wird doch noch wahr 30.04.1993: Wie ein Messerstich die Tenniswelt veränderte 30.03.2002: Roger Federer bodigt zum ersten Mal die Weltnummer 1 – und diese ist sich sicher: «Er kann den Durchbruch schaffen» 06.01.1996: Wegen Rossets Dummheit des Jahres bricht Hingis beim Hopman Cup in Tränen aus 24.11.2009: Das kommt uns Spanisch vor – im Interview mit CNN hat Roger Federer seinen legendären Lachflash 05.07.1997: Martina Hingis ist mit 16 Jahren die jüngste Wimbledon-Siegerin des 20. Jahrhunderts 04.09.1977: Bei McEnroes drittem US-Open-Auftritt wird ein Zuschauer mitten im Stadion durch eine Pistolenkugel verletzt 05.06.1999: Hingis' schwärzeste Stunde – zwei «Uneufe»-Aufschläge, gellende Pfiffe und bittere Tränen 21.01.1999: «Yips» beschert Anna Kurnikowa trotz Sieg einen unglaublichen Negativrekord 08.08.1992: Marc Rosset holt sich an Roger Federers 11. Geburtstag den einzigen grossen Titel, der dem «Maestro» noch fehlt 10.08.2003: Andy Roddick ist einen Sommer lang der beste Tennisspieler des Planeten – dann vergeht ihm das Lachen für lange, lange Zeit 07.07.1985: Als jüngster Spieler aller Zeiten gewinnt Boris Becker Wimbledon und löst so einen Tennis-Boom in Deutschland aus 05.06.1989: Mondbälle, Krämpfe und ein «Uneufe»-Aufschlag – der 17-jährige Michael Chang treibt Ivan Lendl mit seinem Psychokrieg in den Wahnsinn 01.02.2009: Federer verpasst Sampras' Rekord und weint nach Pleite gegen Nadal bittere Tränen 20.09.2009: «Who ist the beeest? Better than the reeest?» Federer outet sich nach dem Davis-Cup-Sieg gegen Italien als Party-Tiger 26.01.2002: Martina Hingis' Traum schmilzt bei 50 Grad im Glutofen von Melbourne weg 05.09.1996: Sampras kotzt gegen Corretja auf den Court – denkwürdigstes US-Open-Tiebreak aller Zeiten 06.06.2005: Nadals erster erster Streich am French Open – ganz Paris verliebt sich in das «Kind mit der donnernden Linken» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo