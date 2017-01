Australian Open, 3. Runde Männer: Federer (SUI) – Berdych (CZE) 6:2 6:4 6:4

Nishikori (JPN) – Lacko (SLK) 6:4 6:4 6:4

Wawrinka (SUI) – Troicki (SRB) 3:6 6:2 6:2 7:6

Seppi (ITA) – Darcis (BEL) 4:6 6:4 7:6 7:6

Murray (GBR) – Querrey (USA) 6:4 6:2 6:4

Tsonga (FRA) – Sock (USA) 7:6 7:5 6:7 6:3

M. Zverev (GER) – Jaziri (TUN) 6:1 4:6 6:3 6:0

Bild: MARK R. CRISTINO/EPA/KEYSTONE

Die Federer-Highlights – Tennis wie von einem anderen Stern

Roger Federer steht am Australian Open in den Achtelfinals. Gegen den Tschechen Tomas Berdych (ATP 10) zeigte er eine beeindruckende Vorstellung und siegt in eineinhalb Stunden 6:2, 6:4, 6:4, fast jeder Schlag war ein Winner.

» Hier gibt's den Liveticker der Partie zum Nachlesen.

Federer präsentierte sich zu später Stunde in der Arena, in der auch Namensgeber Rod Laver sass, in glänzender Spiellaune. Er spielte von Beginn an sehr offensiv und aggressiv, stiess immer wieder ans Netz vor und setzte damit Berdych enorm unter Druck.

«Manchmal ist es einfacher gegen stärkere Gegner, die du aber gut kennst.»

Federer schlug Winner um Winner und liess seinem Widersacher nicht den Hauch einer Chance. Am Ende wies die Statistik bei nur 17 nicht erzwungenen Fehlern 40 Winner für den 17-fachen Grand-Slam-Sieger aus, am Netz gewann Federer 20 von 23 Punkten.

bild: screenshot srf

Den Weg zum Sieg ebnete sich Federer vom 1:2 im ersten Satz bis zur 2:0-Führung im zweiten Durchgang mit sieben gewonnen Games in Serie. Und auch im dritten Satz gelang Federer gleich im ersten Game das letztlich entscheidende Break. Federer schlug enorm stark auf und musste Berdych, gegen den er schon sechs Niederlagen kassiert hat, keinen einzigen Breakball zugestehen.

Erstaunlicherweise habe er sich am Morgen noch eher platt und müde gefühlt, verriet der Basler. «Erst 20 bis 30 Minuten vor dem Match stellte ich fest: Ich fühle mich eigentlich recht gut.» So gut, dass er nachher feststellen konnte: «Das fühlte sich um Welten besser an als in den ersten zwei Runden.»

Tennis wie von einem anderen Stern

Die Highlights – fast nur Winner von Federer. Schon beeindruckend! Hier die 8 schönsten Punkte:

Nach den mässigen Auftritten in den ersten beiden Partien gegen Jürgen Melzer und Noah Rubin waren Zweifel an Federers Form nach seiner halbjährigen Pause aufgekommen. Mit seinem Auftritt gegen Berdych, der erstmals seit 2010 in Melbourne nicht in die Viertelfinals vorstiess, beseitigte Federer diese in eindrücklicher Manier.

Nicht völlig überrascht von der Leistungssteigerung war Coach Severin Lüthi. «Auf eine Art schon, aber ich war bereit dafür, dass er mich überrascht», sagte der Berner. «Roger ist gemacht für Matches wie diesen.» Eine der grössten Stärken seines Schützlings sei es, in jeder Situation das Positive zu sehen. So habe er nie damit gehadert, dass er bereits in der 3. Runde gegen Berdych spielen musste.

Bereit für Nishikori

«Manchmal ist es einfacher gegen stärkere Gegner, die du aber gut kennst», erklärte Federer die Steigerung. «Es ist jedenfalls wunderbar und fühlte sich Welten besser an als in den ersten zwei Runden.» Mit einer so guten Leistung habe er allerdings auch nicht gerechnet. «Ich stellte mich auf einen grossen Kampf, vielleicht fünf Stunden lang, ein.»

bild: screenshot atpworldtour

In der Runde der letzten 16 trifft Federer am Sonntag mit dem Japaner Kei Nishikori auf einen weiteren Top-Ten-Spieler. Die Nummer 5 der Welt bekundete mit dem Slowaken Lukas Lacko ebenfalls keine Probleme und setzte sich klar in drei Sätzen durch. Gegen Nishikori hat Federer vier von sechs Duellen gewonnen.

Eines war er sich zu später Stunde aber sicher: «Heute werde ich besser schlafen als in den letzten Tagen.» Ob das auch für Tomas Berdych gilt, darf bezweifelt werden. «Ich wünschte, ich wäre Zuschauer auf der Tribüne gewesen», war der Kommentar des Tschechen zum Spiel. (pre/sda)

Die überraschendsten Outs der Big Three

Unvergessene Tennis-Geschichten 06.01.1996: Wegen Rossets Dummheit des Jahres bricht Hingis beim Hopman Cup in Tränen aus Gut gebrüllt: «Niemand schlägt Vitas Gerulaitis ­17 Mal hintereinander!» 20.01.2013: Djokovic fügt Wawrinka die Mutter aller heroischen und bitteren Niederlagen zu 21.01.1999: «Yips» beschert Anna Kurnikowa trotz Sieg einen unglaublichen Negativrekord 24.01.2001: Hingis macht Kleinholz aus Serena und Venus und stürmt in den Australian-Open-Final 26.01.2002: Martina Hingis' Traum schmilzt bei 50 Grad im Glutofen von Melbourne weg 01.02.2009: Federer verpasst Sampras' Rekord und weint nach Pleite gegen Nadal bittere Tränen 13.02.2000: Roger Federer verliert seinen ersten Final, weint bittere Tränen und jammert, er werde nie mehr in ein Endspiel kommen 30.03.2002: Roger Federer bodigt zum ersten Mal die Weltnummer 1 – und diese ist sich sicher: «Er kann den Durchbruch schaffen» 30.04.1993: Wie ein Messerstich die Tenniswelt veränderte 31.05.2009: Robin Söderling fügt Rafael Nadal die einzige Niederlage an den French Open zu und ebnet Roger Federer den Weg zum Karriere-Grand-Slam 01.06.2009: Gedanklich ist Federer wohl schon ausgeschieden. Dann rettet ihn eine unglaubliche Vorhand auf dem Weg zum Karriere-Slam 05.06.1989: Mondbälle, Krämpfe und ein «Uneufe»-Aufschlag – der 17-jährige Michael Chang treibt Ivan Lendl mit seinem Psychokrieg in den Wahnsinn 05.06.1999: Hingis' schwärzeste Stunde – zwei «Uneufe»-Aufschläge, gellende Pfiffe und bittere Tränen 06.06.2005: Nadals erster erster Streich am French Open – ganz Paris verliebt sich in das «Kind mit der donnernden Linken» 05.07.1997: Martina Hingis ist mit 16 Jahren die jüngste Wimbledon-Siegerin des 20. Jahrhunderts 07.07.1985: Als jüngster Spieler aller Zeiten gewinnt Boris Becker Wimbledon und löst so einen Tennis-Boom in Deutschland aus 08.07.2001: Die Weltnummer 125 triumphiert in Wimbledon: Goran Ivanisevics grosser Traum wird doch noch wahr 08.08.1992: Marc Rosset holt sich an Roger Federers 11. Geburtstag den einzigen grossen Titel, der dem «Maestro» noch fehlt 10.08.2003: Andy Roddick ist einen Sommer lang der beste Tennisspieler des Planeten – dann vergeht ihm das Lachen für lange, lange Zeit 04.09.1977: Bei McEnroes drittem US-Open-Auftritt wird ein Zuschauer mitten im Stadion durch eine Pistolenkugel verletzt 05.09.1996: Sampras kotzt gegen Corretja auf den Court – denkwürdigstes US-Open-Tiebreak aller Zeiten 20.09.2009: «Who ist the beeest? Better than the reeest?» Federer outet sich nach dem Davis-Cup-Sieg gegen Italien als Party-Tiger 25.10.2002: Nach Roger Federers Gegensmash wirft ihm Andy Roddick frustriert das Racket vor die Füsse 24.11.2009: Das kommt uns Spanisch vor – im Interview mit CNN hat Roger Federer seinen legendären Lachflash Alle Artikel anzeigen