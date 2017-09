Bild: AP/FR110666 AP

«Ich sagte mir, ich will dieses Leben nicht» – das ewige Leiden des Juan Martin Del Potro

Juan Martin Del Potro trifft acht Jahre nach dem gewonnenen Final beim US Open in New York wieder auf Roger Federer. Vier Operationen am Handgelenk haben ihn geprägt und gezwungen, sein Spiel umzustellen.

Roger Federer bestreitet seinen Viertelfinal gegen Juan Martin Del Potro in der Night Session. Die Partie beginnt in der Nacht auf morgen gegen 03.00 Uhr Schweizer Zeit.

Am Ende stand er mit weit ausgebreiteten Armen und gegen Himmel gerichteten Augen auf dem Platz. Del Potro hatte gerade Dominic Thiem in fünf Sätzen bezwungen. Im zweiten Satz hätten wohl selbst die fanatischen argentinischen Fans auf den Tribünen kein Geld mehr auf ihn gesetzt. Mit roten Augen und blassem Gesicht schleppte sich der grosse Südamerikaner in der ersten Stunde der Partie über den Platz, wenn ihn sein österreichischer Gegner nicht gerade über den Platz scheuchte.

Bild: AP/FR170905 AP

Womöglich gab es eine Zeit, da hätte Del Potro angesichts des hartnäckigen Virus das Handtuch geworfen. Doch der 28-Jährige hat in den letzten Jahren gelernt, dem Schmerz und den Schwierigkeiten zu trotzen. Sein unwiderstehlicher Aufstieg, der 2009 im US-Open-Titel mündete, wurde durch Probleme an den Handgelenken gestoppt und zwang ihn, nicht nur lange Zeit auszusetzen, sondern auch sein Spiel umzustellen.

«Ich sagte mir: ‹Ich leide zu sehr, ich will dieses Leben nicht.›»

2010 musste er sich am rechten Handgelenk operieren lassen, zwischen Frühjahr 2014 und Sommer 2015 gleich dreimal am linken Handgelenk, das ihm bis heute Sorgen bereitet und viel Extraarbeit abverlangt. Bis zu drei Stunden pro Tag verbringt Del Potro damit, sein linkes Handgelenk zu dehnen und zu stabilisieren, es mit diversen Übungen vorzubereiten auf die Trainings und die Matches. Natürlich stünde er in dieser Zeit lieber auf dem Platz. Die Pflege seines Handgelenks ist aber der Preis, den er bezahlen muss, um überhaupt auf die Courts gehen zu können.

Bild: EPA/EPA

2014 und 2015 konnte er nur eine Handvoll Partien bestreiten. Immer wieder musste er einsehen, dass es nicht geht, dass die Schmerzen zu gross sind. «Der schlimmste Tag war 2015 in Miami. Ich hatte gerade meine zweite Operation hinter mir und wollte es wieder versuchen. Doch es ging nicht. Ich sagte mir: 'Ich leide zu sehr, ich will dieses Leben nicht.' Danach blieb ich zwei, drei Monate daheim und tat nichts», erzählte Del Potro der Sportzeitung «L'Equipe».

Erst nach der dritten Operation ging es aufwärts. Aber auch heute noch muss er seine Einsätze dosieren. So liess er etwa Anfang Jahr das Australian Open aus. Für vereinzelte grosse Auftritte reicht es aber. Im letzten Jahr gewann er die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio und als Leader der argentinischen Mannschaft den Davis Cup. In der laufenden Saison tut er sich schwerer. Der Sieg gegen Thiem war erst der zweite gegen einen Top-10-Spieler in diesem Jahr.

Die Rückhand als Schwachpunkt

«Die Vorhand und der Service sind noch gleich stark», bemerkte Federer zu den Veränderungen im Spiel von Del Potro, «aber mit der Rückhand spielt er viel mehr Slice.» Die Umstellung hilft Del Potro, sein linkes Handgelenk zu schonen. Sie ist aber auch ein Handicap. Seine Rückhand sei noch nicht gut genug, meinte der knapp zwei Meter lange Südamerikaner. Gegen Thiem spielte er von der Grundlinie 16 Winner mit der Vorhand und nur einen mit der Rückhand.

«Überwindet man all seine Hürden, wird es einfacher, positiv zu sein.»

Dass für ihn alles etwas schwieriger geworden ist im Vergleich zu seinen Anfangsjahren auf der Tour, frustriert Del Potro nicht. «Man darf nie aufgeben. Ich habe alle meine Probleme überlebt. Wenn man es geschafft hat, die Hürden, die einem das Leben in den Weg stellt, zu überwinden, wird es viel einfacher, positiv zu sein.»

Nach dem Match gegen Thiem war Del Potro nicht nur positiv eingestellt, sondern geradezu euphorisch. «Ich bin so glücklich, dass ich gewonnen habe. Ich habe einen grossartigen Match gespielt gegen einen der besten Spieler auf der Tour.» Wie gut er nun am Mittwoch gegen Federer zurechtkommt, wird auch von seiner physischen Verfassung abhängig sein. Del Potro kündigte aber schon mal an: «Ich weiss, wie ich spielen muss, um Federer zu schlagen.» (abu/sda)

Junge will wissen, von wo Roger den Spitznamen «The GOAT» hat 1m 5s Junge will wissen, von wo Roger den Spitznamen «The GOAT» hat Video: watson

Unvergessene Tennis-Geschichten 06.01.1996: Wegen Rossets Dummheit des Jahres bricht Hingis beim Hopman Cup in Tränen aus Gut gebrüllt: «Niemand schlägt Vitas Gerulaitis ­17 Mal hintereinander!» 20.01.2013: Djokovic fügt Wawrinka die Mutter aller heroischen und bitteren Niederlagen zu 21.01.1999: «Yips» beschert Anna Kurnikowa trotz Sieg einen unglaublichen Negativrekord 24.01.2001: Hingis macht Kleinholz aus Serena und Venus und stürmt in den Australian-Open-Final 26.01.2002: Martina Hingis' Traum schmilzt bei 50 Grad im Glutofen von Melbourne weg 01.02.2009: Federer verpasst Sampras' Rekord und weint nach Pleite gegen Nadal bittere Tränen 13.02.2000: Roger Federer verliert seinen ersten Final, weint bittere Tränen und jammert, er werde nie mehr in ein Endspiel kommen 30.03.2002: Roger Federer bodigt zum ersten Mal die Weltnummer 1 – und diese ist sich sicher: «Er kann den Durchbruch schaffen» 30.04.1993: Wie ein Messerstich die Tenniswelt veränderte 31.05.2009: Robin Söderling fügt Rafael Nadal die einzige Niederlage an den French Open zu und ebnet Roger Federer den Weg zum Karriere-Grand-Slam 01.06.2009: Gedanklich ist Federer wohl schon ausgeschieden. Dann rettet ihn eine unglaubliche Vorhand auf dem Weg zum Karriere-Slam 05.06.1989: Mondbälle, Krämpfe und ein «Uneufe»-Aufschlag – der 17-jährige Michael Chang treibt Ivan Lendl mit seinem Psychokrieg in den Wahnsinn 05.06.1999: Hingis' schwärzeste Stunde – zwei «Uneufe»-Aufschläge, gellende Pfiffe und bittere Tränen 06.06.2005: Nadals erster erster Streich am French Open – ganz Paris verliebt sich in das «Kind mit der donnernden Linken» 05.07.1997: Martina Hingis ist mit 16 Jahren die jüngste Wimbledon-Siegerin des 20. Jahrhunderts 07.07.1985: Als jüngster Spieler aller Zeiten gewinnt Boris Becker Wimbledon und löst so einen Tennis-Boom in Deutschland aus 08.07.2001: Die Weltnummer 125 triumphiert in Wimbledon: Goran Ivanisevics grosser Traum wird doch noch wahr 08.08.1992: Marc Rosset holt sich an Roger Federers 11. Geburtstag den einzigen grossen Titel, der dem «Maestro» noch fehlt 10.08.2003: Andy Roddick ist einen Sommer lang der beste Tennisspieler des Planeten – dann vergeht ihm das Lachen für lange, lange Zeit 04.09.1977: Bei McEnroes drittem US-Open-Auftritt wird ein Zuschauer mitten im Stadion durch eine Pistolenkugel verletzt 05.09.1996: Sampras kotzt gegen Corretja auf den Court – denkwürdigstes US-Open-Tiebreak aller Zeiten 20.09.2009: «Who ist the beeest? Better than the reeest?» Federer outet sich nach dem Davis-Cup-Sieg gegen Italien als Party-Tiger 25.10.2002: Nach Roger Federers Gegensmash wirft ihm Andy Roddick frustriert das Racket vor die Füsse 24.11.2009: Das kommt uns Spanisch vor – im Interview mit CNN hat Roger Federer seinen legendären Lachflash Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo