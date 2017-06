Überragender Federer fegt Nadal vom Platz – und zeigt schon fast vergessenen Move

Famos! Roger Federer erreicht in Indian Wells mit einer perfekten Leistung in 68 Minuten mit 6:2, 6:3 gegen Rafael Nadal die Viertelfinals. Dort trifft er auf Nick Kyrgios, der Novak Djokovic schlägt. Ebenfalls in der nächsten Runde steht Stan Wawrinka.

Roger Federer macht sich drauf und dran, den völlig unerwarteten und schier unglaublichen Erfolg vom Januar in Australien zu bestätigen. Federer zeigte im Achtelfinal gegen Erzrivale Nadal eine galaktische Leistung. Er spielte noch besser als in Melbourne im dritten Satz des Finals, als er Nadal mit 6:1 entzauberte. Im ersten Satz gelangen Federer fast dreimal mehr Gewinnschläge (15) als unerzwungene Fehler (6) – und das, «obwohl ich noch aggressiver spielte als in Melbourne» (Federer).

Man traut …