Federer macht mit Kohlschreiber kurzen Prozess

Roger Federer steht beim US Open im Viertelfinal. Der Baselbieter setzt sich gegen den Deutschen Philipp Kohlschreiber überzeugend mit 6:4, 6:2, 7:5 durch und trifft nun auf Juan Martin Del Potro.

Federer hatte gegen Kohlschreiber leichtes Spiel. Der 33-jährige Deutsche hielt phasenweise gut mit und zeigte auch einige schöne Schläge mit der Rückhand. Doch in regelmässigen Abständen schlichen sich reihenweise Fehler ein, wovon Federer profitierte.

Der Schweizer musste nicht ans Limit gehen. Es machte den Anschein, als hätte er im Bedarfsfall das Tempo noch erhöhen können.Stimmung wollte für einmal im Arthur-Ashe-Stadium nicht aufkommen. Dafür waren die Kräfteverhältnisse zu klar. Eine Überraschung lag nie in der Luft. Dabei hatte Kohlschreiber in den ersten drei Runden beim US Open überzeugt und nur einmal seinen Service abgegeben.

Gegen Federer, der nun alle zwölf Begegnungen mit dem Deutschen gewonnen hat, musste Kohlschreiber vier Breaks hinnehmen. Besonders ärgerlich für den Weltranglisten-37. war der Serviceverlust im ersten Satz, als er ein 40:0 verspielte und entscheidend mit 3:4 in Rückstand geriet. Federer kann mit seiner Leistung zufrieden sein. Seit Beginn des Turniers konnte er in jedem Match sein Niveau steigern.

Er hat nun die letzten acht Sätze beim US Open gewonnen. Von der Grundlinie spielt er mit mehr Tempo als noch in den ersten beiden Runden. Auf seinen Service kann er sich ohnehin verlassen. Gegen Kohlschreiber musste er keinen Breakball abwehren und gab mit dem ersten Service nur sechs Punkte ab.

Federer gewann gegen Del Potro 16 von 21 Begegnungen. Eine der Niederlagen kassierte er 2009 im US-Open-Final. (sda)

