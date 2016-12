Bild: Andy Kropa /Invision/AP/Invision

Serena Williams hat sich verlobt – mit Reddit-Mitgründer Alexis Ohanian

Serena Williams hat ihre Verlobung mit Alexis Ohanian bekanntgegeben, einem der Mitgründer von Reddit. Wie anders als mit einem kleinen Gedicht auf der Social-News-Plattform:

In einem Restaurant in Rom, wo sich die beiden früher zufällig kennengelernt hatten, machte ihr Ohanian den Heiratsantrag. «Er kniete vor mich hin und stellte die Frage mit den vier Wörtern. Und ich habe ‹Ja› gesagt», erklärte die 71-fache Turniersiegerin (22 Grand-Slam-Titel), die im vergangenen September nach 186 Wochen von der Deutschen Angelique Kerber an der Weltranglistenspitze abgelöst worden war.

Ein von Serena Williams (@serenawilliams) gepostetes Foto am 28. Nov 2016 um 18:14 Uhr

Die 35-jährige Amerikanerin und der 33-jährige Landsmann hielten sich bislang bedeckt, was ihre Beziehung angeht. US-Medienberichten zufolge kennen sie sich seit Anfang 2015. Wann sie sich das Ja-Wort geben werden, ist noch nicht bekannt. (drd/sda)

And the Oscar goooooes to: Serena Williams!

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Gina226 - 6.4.2016

Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️ Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️