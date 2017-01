Australian Open, 1. Runde Milos Raonic (CAN/3) s. Dustin Brown (GER) 6:3, 6:4, 6:2 Alexander Zverev (GER/24) s. Robin Haase (NED) 6:2, 3:6, 5:7, 6:3, 6:2 Gilles Simon (FRA/25) s. Michael Mmoh (USA) 6:1, 6:3, 6:3 Serena Williams (USA/2) s. Belinda Bencic (SUI) 6:4, 6:3 Karolina Pliskova (CZE/5) s. Sara Sorribes Tormo (ESP) 6:2, 6:0 Johanna Konta (GBR/9) s. Kirsten Flipkens (BEL) 7:5, 6:2

Bild: Andy Brownbill/AP/KEYSTONE

Bencic scheitert an Serena Williams und rutscht in der Weltrangliste ab

Gegen Serena Williams ist Belinda Bencic auf verlorenem Posten. Sie wird nach dem frühen Out an den Australian Open im Ranking bald nur noch etwa auf Position 80 zu finden sein.

Belinda Bencic war am Ende weit von einer Überraschung gegen Serena Williams entfernt. Trotz eines gelungenen Starts und einer Steigerung am Schluss verlor die 19-jährige Ostschweizerin in der 1. Runde des Australian Open in 79 Minuten 4:6, 3:6.

Dank nie erlahmendem Kampfgeist verhinderte Bencic gegen die sechsfache Australian-Open-Siegerin ein eigentliches Debakel. In ihrer stärksten Phase verkürzte die Nummer 59 der Welt im zweiten Satz noch von 0:5 auf 3:5, mehr liess Williams, die bei ihrem ersten Turnier des Jahres in Auckland alles andere als überzeugt hatte, aber nicht zu. Gegen Bencic zeigte sie sich aber stark verbessert und sehr konzentriert.

Bild: EPA/AAP

Niederlage kostet 20 Positionen

Im ersten Satz war Williams 3:1 in Führung gegangen, doch die junge Schweizerin konterte sogleich. Beim Stand von 5:4 brillierte die 22-fache Grand-Slam-Gewinnerin aber mit drei Returnwinnern. Sie gewann dann bis zum 5:0 gleich sieben Games in Folge, ehe Bencic den Lauf nochmals stoppen konnte. Am Ende war der Aufschlag aber ein zu grosses Handicap. Williams gewann mehr als drei Viertel der Punkte, wenn sie den ersten Service im Feld hatte, der Teenager aus Wollerau nur knapp über die Hälfte.

Die Niederlage bei gut 30 Grad in der grossen Rod Laver Arena ist für Bencic kein Grund, alles zu hinterfragen. Dennoch stehen für die 19-jährige, die vor elf Monaten noch die Nummer 7 der Welt war, wichtige und potenziell schwierige Wochen bevor. Im WTA-Ranking wird die letztjährige Achtelfinalistin weitere rund 20 Positionen verlieren.

Bild: Andy Brownbill/AP/KEYSTONE

Schweizer in der Nacht

Alle drei Schweizer, die morgen Mittwoch ihre 2. Runde spielen, werden dies bereits in der Nacht tun. Den Auftakt macht Stefanie Vögele um 11 Uhr Lokalzeit (1.00 Uhr in der Schweiz) in der grossen Rod Laver Arena gegen Venus Williams. Gegen 4.30 Uhr Schweizer Zeit folgt Roger Federer mit seiner Partie gegen den Qualifikanten Noah Rubin. Ungefähr zur gleichen Zeit tritt Stan Wawrinka in der zweitgrössten Margaret Court Arena gegen Steve Johnson an. (cma/ram/sda)

Die besten Bilder des Australian Open 2017

21.01.1999: «Yips» beschert Anna Kurnikowa trotz Sieg einen unglaublichen Negativrekord 07.07.1985: Als jüngster Spieler aller Zeiten gewinnt Boris Becker Wimbledon und löst so einen Tennis-Boom in Deutschland aus 01.06.2009: Gedanklich ist Federer wohl schon ausgeschieden. Dann rettet ihn eine unglaubliche Vorhand auf dem Weg zum Karriere-Slam 05.09.1996: Sampras kotzt gegen Corretja auf den Court – denkwürdigstes US-Open-Tiebreak aller Zeiten 04.09.1977: Bei McEnroes drittem US-Open-Auftritt wird ein Zuschauer mitten im Stadion durch eine Pistolenkugel verletzt 30.04.1993: Wie ein Messerstich die Tenniswelt veränderte 08.08.1992: Marc Rosset holt sich an Roger Federers 11. Geburtstag den einzigen grossen Titel, der dem «Maestro» noch fehlt 05.06.1999: Hingis' schwärzeste Stunde – zwei «Uneufe»-Aufschläge, gellende Pfiffe und bittere Tränen 06.01.1996: Wegen Rossets Dummheit des Jahres bricht Hingis beim Hopman Cup in Tränen aus 24.11.2009: Das kommt uns Spanisch vor – im Interview mit CNN hat Roger Federer seinen legendären Lachflash 05.06.1989: Mondbälle, Krämpfe und ein «Uneufe»-Aufschlag – der 17-jährige Michael Chang treibt Ivan Lendl mit seinem Psychokrieg in den Wahnsinn 06.06.2005: Nadals erster erster Streich am French Open – ganz Paris verliebt sich in das «Kind mit der donnernden Linken» 05.07.1997: Martina Hingis ist mit 16 Jahren die jüngste Wimbledon-Siegerin des 20. Jahrhunderts 26.01.2002: Martina Hingis' Traum schmilzt bei 50 Grad im Glutofen von Melbourne weg 13.02.2000: Roger Federer verliert seinen ersten Final, weint bittere Tränen und jammert, er werde nie mehr in ein Endspiel kommen 25.10.2002: Nach Roger Federers Gegensmash wirft ihm Andy Roddick frustriert das Racket vor die Füsse 20.01.2013: Djokovic fügt Wawrinka die Mutter aller heroischen und bitteren Niederlagen zu 01.02.2009: Federer verpasst Sampras' Rekord und weint nach Pleite gegen Nadal bittere Tränen 24.01.2001: Hingis macht Kleinholz aus Serena und Venus und stürmt in den Australian-Open-Final 31.05.2009: Robin Söderling fügt Rafael Nadal die einzige Niederlage an den French Open zu und ebnet Roger Federer den Weg zum Karriere-Grand-Slam Gut gebrüllt: «Niemand schlägt Vitas Gerulaitis ­17 Mal hintereinander!» 08.07.2001: Die Weltnummer 125 triumphiert in Wimbledon: Goran Ivanisevics grosser Traum wird doch noch wahr 30.03.2002: Roger Federer bodigt zum ersten Mal die Weltnummer 1 – und diese ist sich sicher: «Er kann den Durchbruch schaffen» 10.08.2003: Andy Roddick ist einen Sommer lang der beste Tennisspieler des Planeten – dann vergeht ihm das Lachen für lange, lange Zeit 20.09.2009: «Who ist the beeest? Better than the reeest?» Federer outet sich nach dem Davis-Cup-Sieg gegen Italien als Party-Tiger Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

schlitteln - 18.4.2016

Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson. Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson.