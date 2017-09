US Open, Männer, Achtelfinals Nadal (1) – Dolgopolow ca. 19.00

Goffin (9) – Rublew ca. 19.00

Federer (3) – Kohlschreiber 01.00

Del Potro (24) – Thiem (6) ca. 22.00



Bild: AP

Gegner Kohlschreiber ist im Hoch, doch Federer hat seine Angst abgelegt

Roger Federer spielt in der Nacht (ab 1.00 Uhr) um den Einzug in die Viertelfinals der US Open. Gegen Philipp Kohlschreiber hat er eine makellose 11:0-Bilanz – aber der Deutsche ist in Form.

Der Labor Day, der erste Montag im September, ist in den USA ein arbeitsfreier Tag. Das gilt aber nicht für Tennisprofis. Der als Nummer drei gesetzte Roger Federer steht an den US Open in seiner Viertrunden-Partie im Einsatz. In der Night Session trifft er im Arthur-Ashe-Stadion auf Philipp Kohlschreiber (ATP 37).

Gegen den 33-jährigen Deutschen hat Federer in elf Partien immer gesiegt. Doch «Kohli» ist in einer sehr guten Verfassung. Er reiste mit dem Turniersieg in Kitzbühel im Gepäck nach New York und ist deshalb nun seit acht Partien ungeschlagen. Er gab an den US Open bislang noch keinen Satz ab und kassierte in 38 Aufschlagspielen bloss ein Break.

Federers Angst ist weg

Trotzdem ist Roger Federer natürlich der klare Favorit – erst Recht nach seiner Leistung beim Sieg über Feliciano Lopez. Nach zwei Fünf-Sätzern zu Beginn des Turniers, gegen Frances Tiafoe und Michail Juschni, hat der «Maestro» rechtzeitig den Tritt gefunden. Und so erinnern die US Open an die Australian Open anfangs Jahr. Auch in Melbourne startete Federer verhalten, benötigte zwei Partien, um den Motor in Schwung zu bringen. Es endete letztlich mit dem 18. Triumph an einem Grand-Slam-Turnier.

Most losses with 0 wins vs @RogerFederer



Youzhny 17 (#USOpen 2R)

Ferrer 17

Nieminen 15

Lopez 13 (@USOpen 3R)

Kohlschreiber 11 (4R opponent) — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) 3. September 2017

Auch Federer wies auf die Startphase im Januar hin: «Das war damals nicht das Gelbe vom Ei, aber daran erinnert sich kein Mensch mehr. Ich lasse mich nicht verleiten.» Der Basler gab nach dem Erfolg über Lopez zu, dass ihn in New York sein Rücken beschäftigt hatte. Aber nicht, weil er immer noch lädiert sei. Das Problem sei im Kopf gewesen: «Ich brauchte ein paar Stunden auf diesem Platz, um die Angst zu überwinden. Jetzt vertraue ich meinem Körper und den Bewegungen wieder. Endlich kann ich mich aufs Tennis konzentrieren.»

«Kohli» glaubt an seine Chance

Und was Federer dann sagte, muss seinem nächsten Gegner Angst machen: «Die Sorgen sind verflogen. Ich bin aufgeregt, wie gut ich mich jetzt noch fühle.»

Kohlschreiber streckt die Waffen aber trotz seiner miserablen Bilanz gegen Federer nicht frühzeitig. Ganz im Gegenteil, der Deutsche glaubt an seine Chance, er sagt: «Roger hat sich zu Beginn des Turniers noch nicht so in die Ecken bewegt. Jetzt ist die beste Chance, gegen ihn zu gewinnen.»

Wichtig für Roger Federer: Der Aufschlag funktioniert. Ganz nebenbei hievte er sich beim Sieg gegen Lopez in der Statistik der meisten Asse auf der ATP Tour auf Rang 2. Federer (10'136 Asse) schob sich zwischen die Kroaten Ivo Karlovic (12'196) und Goran Ivanesevic (10'131).

Zieht Nadal durch?

In den Viertelfinals würde Roger Federer auf den Sieger der Partie zwischen Juan-Martin del Potro und Dominic Thiem treffen, ehe dann im Halbfinal das Gigantenduell mit Rafael Nadal lockt. Sofern der topgesetzte Spanier nicht schon heute über Alexander Dolgopolow stolpert. Der Ukrainer steht momentan in den Schlagzeilen, weil wegen Wettbetrug gegen ihn ermittelt wird. Vielleicht stachelt ihn das an, es besonders gut zu machen. Wie man Nadal schlägt, weiss Dolgopolow. Immerhin zwei von acht Spielen gegen ihn konnte die aktuelle Weltnummer 64 für sich entscheiden. Der Sieger bekommt es mit jenem der Begegnung David Goffin – Andrej Rublew zu tun.

Aus der unteren Tableauhälfte wird es nach dem grossen Favoritensterben einer aus diesem überraschenden Quartett in den Final schaffen: Pablo Carreño Busta (Spanien, an Nummer 12 gesetzt), Diego Schwartzman (Argentinien, 29), Sam Querrey (USA, 17) und Kevin Anderson (Südafrika, 28). Egal, wer sich durchsetzen wird: Im Endspiel wird er gegen Federer oder Nadal in der Aussenseiterrolle sein. Oder gibt's einen «Sensation Slam» und beide Superstars scheitern ebenfalls beide frühzeitig?

Junge will wissen, von wo Roger den Spitznamen «The GOAT» hat Video: watson

Hier spielt Federer heute: Im grössten Tennis-Stadion der Welt

31.05.2009: Robin Söderling fügt Rafael Nadal die einzige Niederlage an den French Open zu und ebnet Roger Federer den Weg zum Karriere-Grand-Slam 25.10.2002: Nach Roger Federers Gegensmash wirft ihm Andy Roddick frustriert das Racket vor die Füsse 08.08.1992: Marc Rosset holt sich an Roger Federers 11. Geburtstag den einzigen grossen Titel, der dem «Maestro» noch fehlt 05.09.1996: Sampras kotzt gegen Corretja auf den Court – denkwürdigstes US-Open-Tiebreak aller Zeiten 20.09.2009: «Who ist the beeest? Better than the reeest?» Federer outet sich nach dem Davis-Cup-Sieg gegen Italien als Party-Tiger 24.11.2009: Das kommt uns Spanisch vor – im Interview mit CNN hat Roger Federer seinen legendären Lachflash 21.01.1999: «Yips» beschert Anna Kurnikowa trotz Sieg einen unglaublichen Negativrekord 26.01.2002: Martina Hingis' Traum schmilzt bei 50 Grad im Glutofen von Melbourne weg 30.03.2002: Roger Federer bodigt zum ersten Mal die Weltnummer 1 – und diese ist sich sicher: «Er kann den Durchbruch schaffen» 30.04.1993: Wie ein Messerstich die Tenniswelt veränderte 04.09.1977: Bei McEnroes drittem US-Open-Auftritt wird ein Zuschauer mitten im Stadion durch eine Pistolenkugel verletzt 06.01.1996: Wegen Rossets Dummheit des Jahres bricht Hingis beim Hopman Cup in Tränen aus 06.06.2005: Nadals erster erster Streich am French Open – ganz Paris verliebt sich in das «Kind mit der donnernden Linken» 05.06.1999: Hingis' schwärzeste Stunde – zwei «Uneufe»-Aufschläge, gellende Pfiffe und bittere Tränen 05.07.1997: Martina Hingis ist mit 16 Jahren die jüngste Wimbledon-Siegerin des 20. Jahrhunderts 13.02.2000: Roger Federer verliert seinen ersten Final, weint bittere Tränen und jammert, er werde nie mehr in ein Endspiel kommen 08.07.2001: Die Weltnummer 125 triumphiert in Wimbledon: Goran Ivanisevics grosser Traum wird doch noch wahr 10.08.2003: Andy Roddick ist einen Sommer lang der beste Tennisspieler des Planeten – dann vergeht ihm das Lachen für lange, lange Zeit Gut gebrüllt: «Niemand schlägt Vitas Gerulaitis ­17 Mal hintereinander!» 05.06.1989: Mondbälle, Krämpfe und ein «Uneufe»-Aufschlag – der 17-jährige Michael Chang treibt Ivan Lendl mit seinem Psychokrieg in den Wahnsinn 24.01.2001: Hingis macht Kleinholz aus Serena und Venus und stürmt in den Australian-Open-Final 20.01.2013: Djokovic fügt Wawrinka die Mutter aller heroischen und bitteren Niederlagen zu 01.06.2009: Gedanklich ist Federer wohl schon ausgeschieden. Dann rettet ihn eine unglaubliche Vorhand auf dem Weg zum Karriere-Slam 01.02.2009: Federer verpasst Sampras' Rekord und weint nach Pleite gegen Nadal bittere Tränen 07.07.1985: Als jüngster Spieler aller Zeiten gewinnt Boris Becker Wimbledon und löst so einen Tennis-Boom in Deutschland aus Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo