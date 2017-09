Bild: EPA/EPA

Vor vier Wochen noch die Weltnummer 934 – jetzt steht Sloane Stephens im US-Open-Halbfinal

Wer am 7. August die WTA-Weltrangliste studierte und nach dem Namen von Sloane Stephens suchte, der musste weit nach unten scrollen. Sehr weit sogar. Denn die 24-jährige Amerikanerin lag nur auf Position 934. Vier Wochen später steht sie im Halbfinal des US Open, wo sie auf ihre Landsfrau Venus Williams trifft.

Doch Stephens ist alles andere als ein No-Name, der kometenhaft nach oben stürmt. Ihre Geschichte liest sich ganz anders: 2013 war die Tochter eines bei einem Verkehrsunfall verstorbenen, ehemaligen NFL-Profis und einer Schwimmerin bereits die Nummer 11 der Welt, nachdem sie beim Australian Open den Halbfinal erreichte.

Ein Beitrag geteilt von Sloane Stephens (@sloanestephens) am 5. Sep 2017 um 15:40 Uhr

Quarterfinals tomorrow! I'll be playing second on Ashe after 12pm 😊 — Sloane Stephens (@SloaneStephens) 4. September 2017

Doch der ganz grosse Durchbruch blieb aus, Stephens verkrampfte sich, wollte den Erfolg zu sehr und spielte extrem inkonstant. «Die Verletzung im letzten Jahr hat mir dann die Augen geöffnet», erklärte Stephens nun. Wegen einer Fuss-Operation fiel sie insgesamt elf Monate aus. Erst in Wimbledon kehrte sie auf die Tour zurück.

In der freien Zeit kümmerte sie sich um ihre Grossmutter, die einen Schlaganfall erlitten hatte, ging auf Partys, Hochzeiten und Taufen. «Alles Dinge, die ich jahrelang nicht machen konnte, weil ich auf der Tour unterwegs war», erzählte sie.

Doch sie merkte auch, wie sehr sie das Tennisspielen liebt und vermisst. «Meine Gedanken sind nun klarer geworden. Ich habe durch meine Auszeit eine andere Perspektive bekommen, bin gelöster. Das gilt für das Leben, mein Tennis und so viel anderes.»

Ein Drache? Video: streamable

In Wimbledon und in Washington schied sie nach ihrem Comeback allerdings gleich in der 1. Runde aus. Bei den Masters-Turnieren in Toronto und Cincinnati, wo sie nur dank eines geschützten Rankings antreten konnte, klappte es dann schon besser: Beide Male erreichte sie den Halbfinal, sämtliche acht Siege gelangen der Rückkehrerin gegen Gegnerinnen aus den Top 50.

Vor dem US Open lag sie bereits wieder auf Platz 83 der Weltrangliste. Und auch in Flushing Meadows reihte sie wieder Sieg an Sieg. Im Viertelfinal besiegte Stephens die an Position 16 gesetzte Anastasija Sevastova nach 2:28 mit 6:3, 3:6 und 7:6 und liess sich im entscheidenden Satz auch von einem 1:3-Rückstand nicht beirren.

Es war ihr 13. Sieg in den letzten 15 Spielen. Im Halbfinal wartet nun aber ein ganz anderes Kaliber: Venus Williams war lange ihr grosses Vorbild gewesen. «Venus ist unsere Anführerin. Sie ist so, wie alle sein wollen», schwärmt Stephens vor dem zweiten Duell (1:0 für Stephens) mit der siebenfachen Grand-Slam-Siegerin. Geschenke wird sie ihr im Halbfinal-Duell aber keine verteilen, schliesslich ist jetzt nichts anderes als der erste Major-Sieg das grosse Ziel. (pre)

Die Tennisspielerinnen mit den meisten Grand-Slam-Siegen – seit Beginn der Open Era

Unvergessene Tennis-Geschichten 06.01.1996: Wegen Rossets Dummheit des Jahres bricht Hingis beim Hopman Cup in Tränen aus Gut gebrüllt: «Niemand schlägt Vitas Gerulaitis ­17 Mal hintereinander!» 20.01.2013: Djokovic fügt Wawrinka die Mutter aller heroischen und bitteren Niederlagen zu 21.01.1999: «Yips» beschert Anna Kurnikowa trotz Sieg einen unglaublichen Negativrekord 24.01.2001: Hingis macht Kleinholz aus Serena und Venus und stürmt in den Australian-Open-Final 26.01.2002: Martina Hingis' Traum schmilzt bei 50 Grad im Glutofen von Melbourne weg 01.02.2009: Federer verpasst Sampras' Rekord und weint nach Pleite gegen Nadal bittere Tränen 13.02.2000: Roger Federer verliert seinen ersten Final, weint bittere Tränen und jammert, er werde nie mehr in ein Endspiel kommen 30.03.2002: Roger Federer bodigt zum ersten Mal die Weltnummer 1 – und diese ist sich sicher: «Er kann den Durchbruch schaffen» 30.04.1993: Wie ein Messerstich die Tenniswelt veränderte 31.05.2009: Robin Söderling fügt Rafael Nadal die einzige Niederlage an den French Open zu und ebnet Roger Federer den Weg zum Karriere-Grand-Slam 01.06.2009: Gedanklich ist Federer wohl schon ausgeschieden. Dann rettet ihn eine unglaubliche Vorhand auf dem Weg zum Karriere-Slam 05.06.1989: Mondbälle, Krämpfe und ein «Uneufe»-Aufschlag – der 17-jährige Michael Chang treibt Ivan Lendl mit seinem Psychokrieg in den Wahnsinn 05.06.1999: Hingis' schwärzeste Stunde – zwei «Uneufe»-Aufschläge, gellende Pfiffe und bittere Tränen 06.06.2005: Nadals erster erster Streich am French Open – ganz Paris verliebt sich in das «Kind mit der donnernden Linken» 05.07.1997: Martina Hingis ist mit 16 Jahren die jüngste Wimbledon-Siegerin des 20. Jahrhunderts 07.07.1985: Als jüngster Spieler aller Zeiten gewinnt Boris Becker Wimbledon und löst so einen Tennis-Boom in Deutschland aus 08.07.2001: Die Weltnummer 125 triumphiert in Wimbledon: Goran Ivanisevics grosser Traum wird doch noch wahr 08.08.1992: Marc Rosset holt sich an Roger Federers 11. Geburtstag den einzigen grossen Titel, der dem «Maestro» noch fehlt 10.08.2003: Andy Roddick ist einen Sommer lang der beste Tennisspieler des Planeten – dann vergeht ihm das Lachen für lange, lange Zeit 04.09.1977: Bei McEnroes drittem US-Open-Auftritt wird ein Zuschauer mitten im Stadion durch eine Pistolenkugel verletzt 05.09.1996: Sampras kotzt gegen Corretja auf den Court – denkwürdigstes US-Open-Tiebreak aller Zeiten 20.09.2009: «Who ist the beeest? Better than the reeest?» Federer outet sich nach dem Davis-Cup-Sieg gegen Italien als Party-Tiger 25.10.2002: Nach Roger Federers Gegensmash wirft ihm Andy Roddick frustriert das Racket vor die Füsse 24.11.2009: Das kommt uns Spanisch vor – im Interview mit CNN hat Roger Federer seinen legendären Lachflash Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo