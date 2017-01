Das ist der Nagel der Nation – Belinda Bencic muss in Sydney aufgeben

Rückschlag für Belinda Bencic: Die 19-Jährige aus Wollerau gibt ihre Partie der 1. Runde am WTA-Turnier in Sydney gegen die Weltnummer 33 Julia Putinzewa aus Kasachstan auf.

Ein von Belinda Bencic (@belindabencic) gepostetes Video am 7. Jan 2017 um 23:16 Uhr

Nach gut einer Stunde Spielzeit und beim Stand von 4:6, 3:2 erklärte Bencic aufgrund von Schmerzen wegen eines gebrochenen Nagels an der rechten grossen Zehe Forfait. Dieser hatte ihr bereits am Freitag in der Partie gegen Kristina Mladenovic am Hopman Cup in Perth Probleme bereitet.

Ihr nächster geplanter Auftritt ist das Australian Open in Melbourne, wo sie im vergangenen Jahr die Achtelfinals erreichte. (jwe/sda)

