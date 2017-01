Roger oder Stan – du weisst nicht, wem du die Daumen drücken sollst? Wir helfen dir!

Alle warten gebannt auf den Australian-Open-Halbfinal am Donnerstag. Roger Federer oder Stan Wawrinka – welcher Schweizer Tennis-Star zieht in Melbourne ins Endspiel ein? watson hilft dir, deinen Liebling zu finden. Denn so sehr wir uns beide im Final wünschen: Es kann nur einen geben.