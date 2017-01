Kongos Schweizer Goalie: «Europäer können sich nicht vorstellen, wie das hier abgeht»

Joël Kiassumbua gewann mit der Schweizer U17-Nati 2009 den WM-Titel. Nach einer Karriere-Achterbahnfahrt entschied er sich vor zwei Jahren, für seine zweite Heimat, die Demokratische Republik Kongo, ins Tor zu stehen. Im Interview erzählt er von seinen Erfahrungen beim Afrika-Cup.

Joël Kiassumbua war als Doppelbürger für den Kongo am Afrika-Cup. Am Sonntag schied er mit seinem Team im Viertelfinal gegen Ghana mit 1:2 aus. Wir konnten uns kurz vor dem Spiel mit dem 24-jährigen, in Luzern geborenen, Goalie unterhalten.

Anmerkung: Das Interview mit Joël Kiassumbua hätte in Oyem, wo die Nationalmannschaft des Kongos ihr Quartier bezog, stattfinden sollen. Ich war auch auf den «Journalisten-Flug» gebucht. Doch eineinhalb Stunden vor dem Abflug beim Check-in in Libreville …