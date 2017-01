Ein «Westentaschen-Arcobello» für den SC Bern

Meister Bern hat seinen zusätzlichen ausländischen Stürmer gefunden. Der Kanadier Aaron Gagnon (30) kommt bis Ende Saison

Eine Verstärkung? Nein. Aber eine gute Ergänzung und wirkungsvoller als Ryan Lasch. Aaron Gagnon hat die letzten vier Jahre in Finnland für Lukko Rauma gespielt und dabei in 232 Partien 164 Punkte produziert. Ein kräftiger, flinker Stürmer, der an einem guten Abend ein wenig an eine scheibensichere, smarte, aber zweikampfscheue Version von Mark Arcobello erinnert.

Für die grosse NHL-Karriere reichte es dem Kanadier nicht (38 Spiele/5 Punkte). Hingegen eignet er sich vorzüglich fürs …