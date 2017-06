Wenn du diesen Penalty nicht gesehen hast, dann hast du etwas verpasst

Bei einem Benefizspiel in New York packt John Schiavo diesen grandiosen Penaltytrick aus: Er lupft den Puck auf die Schaufel, jongliert ihn mit dem Stock und sogar mit seinem Schlittschuh, um dann volley abzuschliessen. Was für ein Tor des 23-Jährigen, der sein Geld in der unterklassigen SPHL verdient! (ram)