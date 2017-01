Der HC Davos holt Ahren Spylo – jetzt macht ihm Arno Del Curto Beine

Arno Del Curto verzichtet für nächste Saison auf Schweizer Transfers. Er setzt auf das Entwicklungspotenzial seiner jungen Mannschaft – und trifft eine unkonventionelle Ausländer-Entscheidung.

So viele Fragezeichen wie vor dieser Saison hatte es in Davos seit dem Wiederaufstieg von 1996 nicht mehr gegeben. Ja, zum ersten Mal wurde das Undenkbare gedacht: An das erstmalige Verpassen der Play-offs unter Arno Del Curto. Es hat alle Titanen schon einmal erwischt: die ZSC Lions, Lugano, Zug und vor einem Jahr sogar Titelverteidiger SC Bern. Nur den HCD noch nie.

Aber Davos ist drauf und dran, seinen Problemen wieder einmal im besten Wortsinne davonzulaufen. Und Marcel Kull geniesst als …