Die Tennis-Schweiz träumt vom Halbfinal Federer gegen Wawrinka – eine Zwischenbilanz

Stan Wawrinka gegen Roger Federer – so könnte eine Halbfinal-Affiche am Australian Open 2017 heissen. Die beiden Schweizer sind gut in Fahrt gekommen und stehen noch vor je einer Hürde bis zum Duell gegen den Landsmann.

Die Tenniswelt war zu Beginn gespannt, wie schon lange nicht mehr. Nach seiner längeren Pause 2016 spielt Roger Federer (ATP 17) am Australian Open in der 1. Runde gegen Jürgen Melzer (ATP 300). Schauplatz für dieses Duell ist die Rod Laver Arena in Melbourne, der Centre Court. Normalerweise kommt es da nicht zu Duellen zwischen einer Weltnummer 17 und einer …