Was wäre eine Ski-WM ohne die Simari Birkners? Eben! So tickt die Skifamilie

Der Name Birkner tauchte in den 1980ern erstmals im Ski-Zirkus auf. Mittlerweile ist die zweite Generation der argentinischen Ski-Familie längst zur Institution geworden und seit der Jahrtausendwende an jeder WM dabei. Aber: Es wird nicht einfacher.

«Seit ich mich erinnern kann, ist irgendwie irgendwo immer irgendein Birkner am Start. Simari kam dann später dazu. Und wenn ich mir diesen Stammbaum so ansehe und das wunderbare Bariloche nicht von einem Tsunami zerstört wird, werden wahrscheinlich auch 2026 noch irgendwelche Simari Birkners am Start von Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften sein.» Die Worte stammen vom legendären mexikanischen Skifahrer Hubertus von Hohenlohe. Er schrieb sie für den Kurier bei der WM …