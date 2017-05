Gestatten: Jake Guentzel – Rookie und bester Torschütze der Stanley-Cup-Playoffs

Er ist erst 22-jährig, spielt in der NHL aber schon eine tragende Rolle in den Playoffs. Jake Guentzel ist der auffälligste Rookie bei den Pittsburgh Penguins und hat dies unter anderem seiner Geschichte mit Phil Kessel zu verdanken.

Kennst du den aktuellen Toptorschützen in den NHL-Playoffs? Es ist nicht Sidney Crosby. Auch nicht Jewgeni Malkin, Connor McDavid, Roman Josi oder Ryan Getzlaf. Nein, mit aktuell zehn Treffern in den diesjährigen Playoffs ist Pittsburghs Rookie Jake Guentzel der beste Torschütze der Liga.

Jake Guentzel? Der 22-jährige Amerikaner spielt aktuell seine erste Saison in der NHL und schlägt gleich voll ein. In 40 Spielen in der Regular Season kommt er auf 33 Punkte (16 Tore, 17 Assists). In den …