Die Transferfenster Deutschland: bis 31. August, 18 Uhr

Italien: bis 31. August, 23 Uhr

Spanien: bis 31. August, 23.59 Uhr

Frankreich: bis 31. August, 23.59 Uhr

England: bis 31. August, 23.59 Uhr

Schweiz: bis 31. August, 23.59 Uhr

++ Der Transferticker ++

Milan mit dem nächsten Neuzugang

Die AC Milan hat mit diesem GIF die Verpflichtung des Stürmers Nikola Kalinic bekanntgegeben. Der Kroate spielte seit 2015 für die AC Fiorentina. Kalinic ist bereits der 11. Neuzugang für die Mailänder in diesem Sommer. (zap)

Iniestas Verbleib in Barcelona ist nicht gesichert

Barcelonas Spielmacher Andres Iniesta hat in einem Interview mit der spanischen Tageszeitung «El Pais» erwähnt, dass er noch nicht sicher ist, wie es für ihn in Zukunft weitergehe. Der 33-jährige Iniesta hat beim FC Barcelona nur noch einen Vertrag bis Juni 2018 und sagt: «Ich habe noch nicht verlängert. Ich habe in letzter Zeit viele seltsame Gefühle kennengelernt, die ich so noch nicht kannte. Aber das ist wohl normal. Es ist ein Szenario, das ich mir vor drei Jahren nicht hätte vorstellen können.» (zap)

🎙|

Iniesta "Right now, I have not renewed, I have felt many strange feelings for the first time, but I think this may be normal." [El Pais] pic.twitter.com/U0W5DPtMVw — FCBdaily (@FCBdailyy) 20. August 2017

Grünes Licht für Costa-Transfer?

Der Transfer von Diego Costa von Chelsea zu Atletico Madrid steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Die Klubs haben sich auf eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro geeinigt, das berichtet zumindest der spanische Radiosender «Onda Cero».

Sollte der Transfer zustande kommen, wäre Costa erst ab Januar spielberechtigt, weil Atletico noch eine Transfersperre bis Ende Jahr absitzen muss. Costa spielte bereits von 2010 bis 2014 für Atletico. (zap)

Bild: EPA/EPA

Liverpool lehnt nächstes Angebot für Coutinho ab

Der FC Barcelona will nach wie vor unbedingt Philippe Coutinho verpflichten. Doch der FC Liverpool will den 25-jährigen brasilianischen Offensivspieler nicht verkaufen, er hat bereits zum dritten Mal eine Offerte aus Katalonien abgelehnt. Dieses Mal soll Barça laut dem «Guardian» eine Ablösesumme von 130 Millionen Euro geboten haben. Mit Coutinho selber scheint sich Barcelona einig zu sein, er will weg aus Liverpool. (ram)

Bild: EPA/EPA

Sanchez erster Neuzuzug bei Tottenham

Der kolumbianische Verteidiger Davinson Sanchez wechselt für eine Ablösesumme von 40 bis 42 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Tottenham Hotspur in die englische Premier League. Der 21-jährige Südamerikaner war erst vor einem Jahr zum Europa-League-Finalisten gestossen und hatte in 46 Spielen sieben Tore geschossen. Sanchez ist der erste Neuzuzug beim Zweiten der letzten Premier-League-Saison in diesem Sommer. (sda/afp)

We are delighted to announce we have reached agreement with Ajax for the transfer of Davinson Sanchez subject to medical & work permit. pic.twitter.com/bCjP3ur3Ca — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 18. August 2017

Fix: Kevin-Prince Boateng zu Frankfurt

Gelson Fernandes erhält bei Eintracht Frankurt einen prominenten Teamkollegen. Kevin-Prince Boateng heutert nach seiner Vertragsauflösung mit Las Palmas für drei Jahre beim Bundesligisten an. Trainer Niko Kovac freut sich auf den Neuzugang: «Prince wird dieser Mannschaft unheimlich viel geben. Er bringt überragende fussballerische Qualitäten mit». Gerade unsere jungen Spieler können von ihm unheimlich viel profitieren», glaubt der Eintracht-Coach. (pre)

Mattia Bottani kehrt zum FC Lugano zurück

Der 26-jährige Stürmer Mattia Bottani kehrt per sofort zum FC Lugano zurück. Bottani unterschrieb vor einem Jahr in der Challenge League beim FC Wil einen Vertrag bis 2020, nach dem Ausstieg der türkischen Investoren liebäugelte er aber schon länger mit einer Rückkehr ins Tessin. (sda)

Bild: KEYSTONE

Di Maria offenbar mit Barcelona einig

Beim FC Barcelona herrscht vor dem Saisonstart am Sonntag gegen Betis Sevilla (20.15 Uhr) noch Handlungsbedarf. Nach dem Abgang von Superstar Neymar fällt nun auch noch Luis Suarez wegen einer Knieverletzung wochenlang aus.

Laut der englischen Zeitung «The Sun» soll Barça kurz vor der Verpflichtung von Angel Di Maria stehen. Für den argentinischen Nationalspieler, der zwischen 2010 und 2014 für Real Madrid spielte, soll sich auch Landsmann Lionel Messi stark gemacht haben. Trainer Ernesto Valverde gilt ebenfalls als grosser Fan des Flügelspielers. (pre)

Bild: AP/AP

Emeghara wechselt nach Zypern

Innocent Emeghara setzt seine Karriere in Zypern fort. Der ehemalige Schweizer Internationale (neun Länderspiele), der seit dem Vertragsende mit MLS-Klub San Jose Earthquakes Ende 2016 ohne Klub war, wechselt für ein Jahr plus Option für eine weitere Saison zum Erstligisten Ermis Aradippou. In Zypern beginnt an diesem Wochenende die Meisterschaft.

Seit seinem Abgang bei den Grasshoppers Ende August 2011 stand Emeghara, durchaus mit Erfolg, beim französischen Klub Lorient sowie bei den Serie-A-Vertretern Siena und Livorno unter Vertrag. Nach den Wechseln zu Karabach Agdam nach Aserbaidschan und weiter zu San Jose geriet die Karriere des 28-jährigen Stürmers auch wegen eines Meniskusrisses, erlitten im Mai 2015, ins Stocken. Letztmals stand Emeghara vor 14 Monaten in einem Ernstkampf für die Earthquakes auf dem Platz. (pre/sda)

Bild: Insidefoto

Ein Sanchez für die Spurs?

Tottenham Hotspur steht vor der Verpflichtung des Kolumbianers Davinson Sanchez. Der 21-jährige Innenverteidiger von Ajax Amsterdam soll 34 Mio. Fr. kosten, je nach Erfolg in London könnte sich diese Summe noch bis auf 50 Mio. erhöhen, schreibt der «Independent». (ram)

Bild: EPA/ANP

Leipzig heiss auf Kampl

RB Leipzig hat die Fühler nach Kevin Kampl (Bild) ausgestreckt. Für 20 bis 25 Millionen Euro würde Bayer Leverkusen den slowenischen Offensivspieler wohl abgeben. Das Geld dafür dürften die Leipziger schon bald haben, denn Oliver Burke ist auf dem Sprung. Für rund 18 Millionen Euro soll der junge Schotte an Crystal Palace verkauft werden, schreibt die «Bild». (ram)

Bild: AP

Vergoldet ManCity Jonny Evans?

27 Millionen Euro bietet Manchester City angeblich für West Broms Captain Jonny Evans. Eine erste Offerte in der Höhe von 22 Millionen wiesen die Albions noch zurück. Der 29-jährige Nordire dürfte wechseln wollen, schliesslich wollen die Citizens laut dem «Mirror» seinen Lohn verdoppeln.

Bild: EPA/EPA

West Bromwich Albion hat Evans Nachfolger vielleicht schon an der Angel haben: Es ist angeblich an Tottenhams Österreicher Kevin Wimmer interessiert. Aber auch Stoke City liebäugelt mit dem 24-jährigen Verteidiger. (ram)

Bild: AP/AP

WM-Finalteilnehmer für Bologna

Neuer Klub für Rodrigo Palacio: der ehemalige argentinische Nationalspieler wechselt zum FC Bologna. Bis anhin spielte der 35-jährige Stürmer für Inter Mailand. (ram)

Lemar für 60 Mio. zu ManU?

José Mourinho baggert angeblich bei Thomas Lemar. Der 21-jährige Franzose von der AS Monaco soll kommen, weil die Transfers von Cristiano Ronaldo und Gareth Bale nicht machbar scheinen. Manchester United müsste wohl tief in die Taschen greifen: Monacos Preisschild für den Mittelfeldspieler soll 60 Millionen Euro betragen. (ram)

Bild: EPA/EPA

Wird aus Jatta ein Wolf?

Der VfL Wolfsburg ist an HSV-Verteidiger Bakery Jatta dran. Die Hamburger wollen den 19-Jährigen aus Gambia jedoch nicht verkaufen. «Für uns ist das kein Thema», winkt HSV-Sportchef Jens Todt in der «Bild» allerdings ab. (ram)

Bild: EPA/DPA

Bobadilla zu Mönchengladbach

Raul Bobadilla verlässt Augsburg und kehrt zu Borussia Mönchengladbach zurück. Der 30-Jährige erhält bei den «Fohlen» einen Zweijahresvertrag.

Der Stürmer spielte schon von Juli 2009 bis Januar 2011 und von Juni 2011 bis Januar 2012 für Mönchengladbach. Mitte August 2013 hatte er dann vom FC Basel nach Augsburg gewechselt. Ausser für Basel war Bobadilla in der Super League auch für GC und YB aktiv. (ram/sda)

Bild: AP/AP

Dembélé und Coutinho im Doppelpack?

Nach dem verlorenen Supercup gegen Real Madrid kündigt Barcelona-Manager Pep Segura zwei spektakuläre Wechsel an. «Wir sind nah dran, sowohl Philippe Coutinho (Bild) wie auch Ousmane Dembélé zu verpflichten», sagte Segura.

Barça hat nach dem Verkauf von Neymar an Paris Saint-Germain für 222 Mio. Euro das nötige Kleingeld. Liverpools Coutinho und Dortmunds Dembélé sollen jeweils mindestens 100 Mio. Euro kosten. (ram)

Bild: AP/AP

Aarau trennt sich von Ponte – Burki neuer Sportchef

Aaraus Sandro Burki beendet im Alter von 31 Jahren per sofort seine Spielerkarriere. Stattdessen wechselt er vom Rasen ins Büro: Er beerbt Sportchef Raimondo Ponte. Dieser wurde nach dem miesen Saisonstar per sofort freigestellt.

Zuletzt schied Aarau am Sonntag im Cup gegen Erstligist Echallens aus. Die Rüebliländer – zwei Unentschieden und zwei Niederlagen in den ersten vier Challenge-League-Runden – kündigten auch an, bis zum Ende der Transferperiode noch weitere Spieler zu holen. (ram)

Bild: freshfocus

Diego Costa via Umweg Depor zu Atlético?

Chelsea will Diego Costa nicht mehr und der Stürmer will nicht mehr zurück nach London. Der 28-Jährige möchte gerne zurück zu Atlético Madrid – das wegen einer FIFA-Sperre aber erst am 1. Januar 2018 neue Spieler melden darf. Gemäss «La Voc de Galicia» bahnt sich nun ein Ausweg an: Deportivo La Coruña würde Diego Costa bis Ende Jahr von Atlético ausleihen, damit er Spielpraxis erhält. Noch zieren sich die Madrilenen indes, die von Chelsea geforderten 35 Millionen Euro zu bezahlen. (ram)

Bild: AP/AP

Draxler auf dem Abstellgleis

Hat Paris Saint-Germain keine Verwendung mehr für Weltmeister Julian Draxler? Es sehe danach aus, dass die Tage des 23-Jährigen beim PSG gezählt sind, berichtet die «Bild». Nach dem Kauf von Neymar sei für Draxler kein Platz mehr im Team. Beim 3:0-Sieg am Sonntag in Guingamp stand der Deutsche nicht im Aufgebot. (ram)

Bild: EPA/PSG PRESSROOM

Valon Behrami wechselt zu Udinese

Der Schweizer Internationale Valon Behrami kehrt zurück nach Italien, wo er in der Vergangenheit schon für fünf verschiedene Vereine tätig war. Der 32-Jährige, zuletzt bei Watford nicht mehr erwünscht, wechselt zu Udinese.

Die letzten beiden Jahre war Valon Behrami in der englischen Premier League für Watford auf 49 Einsätze gekommen. Udinese ist bereits die sechste italienische Station des 75-fachen Schweizer Nationalspielers, der schon für Genoa, Hellas Verona, Lazio Rom, die Fiorentina und Napoli gespielt hat. (sda)

Bild: KEYSTONE

Sigurdsson Evertons teuerster Kauf

Bild: EPA/KJARNINN

Everton nimmt mit dem Isländer Gylfi Sigurdsson den teuersten Spieler seiner Klubgeschichte unter Vertrag. Geschätzte 50 Millionen Euro ist dem Verein aus Liverpool der knapp 28-jährige Mittelfeldspieler wert. Zu überweisen ist der Betrag an Swansea City, wo Sigurdsson letzte Saison im Kampf gegen den Abstieg neun Tore schoss und dreizehn entscheidende Vorlagen gab.

Sigurdsson unterzeichnete für das Team des holländischen Trainers Ronald Koeman einen Fünfjahresvertrag. Der isländische Internationale wird Teamkollege von Wayne Rooney, der auf diese Saison ebenfalls zu Everton gewechselt hat. Nach dem Abgang von Romelu Lukaku, dessen Transfer zu Manchester United 85 Millionen Euro in die Klubkasse gespült hat, wird schon wieder kräftig investiert.

Sigurdsson spielt seit 2012 in der englischen Premier League. Er wechselte damals von Hoffenheim zu Swansea. Von 2012 bis 2014 wirkte er für Tottenham Hotspur, ehe er im Sommer 2014 wieder zu Swansea zurückkehrte. (sda)

Dortmund holt Toljan

Borussia Dortmund sichert sich die Dienste von Jeremy Toljan. Der deutsche U21-Nati-Spieler kostet den BVB 5 Millionen Euro. Er soll Angebote von Juventus Turin und den Tottenham Spurs ausgeschlagen haben, wie diverse Medien berichten. Eine offizielle Vollzugsmeldung steht noch aus.

Blaise Matuidi von PSG zu Juventus Turin

Der französische Internationale Blaise Matuidi wechselt mit einem Vertrag für drei Jahre von Paris Saint-Germain zu Juventus Turin. Der italienische Meister bezahlt für den 30-jährigen Mittelfeldspieler rund 20 Millionen Euro.

Matuidi ergänzt bei Juventus eine Mittelfeldreihe, die mit Sami Khedira, Miralem Pjanic und Claudio Marchisio zwar technisch exzellent, aber auch physisch fragil besetzt ist. Der 58-fache Internationale hat für PSG in den letzten sechs Jahren in 258 Partien 33 Tore erzielt und 30 Assist geliefert. Sein Wechsel nach Turin stand schon länger zur Debatte, weshalb er in den ersten Spielen der neuen Saison auch nicht mehr zum Stammpersonal von Trainer Unai Emery gehört hatte. (pre/sda)

Milan leiht Bacca an Villarreal aus

Der kolumbianische Stürmer Carlos Bacca kehrt nach Spanien zurück. Der 30-Jährige, der von 2013 bis 2015 bereits in Spaniens La Liga für den FC Sevilla spielte, wechselt zunächst leihweise für eine Saison von der AC Milan zu Villarreal. Danach besitzen die Spanier eine Kaufoption für Bacca, der mit Sevilla zweimal den Titel in der Europa League (2014 und 2015) gewinnen konnte. (pre/sda)

Boateng löst Vertrag mit Las Palmas auf

Kurz vor dem Start zur neuen Saison in Spaniens La Liga wurde bekannt, dass Kevin-Prince Boateng (30) UD Las Palmas verlässt. Der in Berlin geborene Ghanaer mit Vergangenheit in der Bundesliga, bei Tottenham und bei Milan bat aus «persönlichen Gründen» um Auflösung des bis 2020 laufenden Vertrags. Er werde seine Karriere an einem Ort fortsetzen, an welchem er näher bei seiner Familie sein kann, teilte Las Palmas mit. Frankfurt-Trainer Niko Kovac bestätige, dass sein Team ihn gerne verpflichten würde.

In der letzten Saison kam Boateng in Spaniens höchster Liga 28 Mal zum Einsatz und erzielte dabei zehn Tore. (sda)

Bild: EPA/EFE

Stoke stellt Jesé mit frechem Video vor

Xherdan Shaqiri erhält mit dem Spanier Jesé einen neuen Teamkollegen von Paris Saint-Germain. Stoke City gab die Verpflichtung des 24-jährigen linken Flügelspielers bekannt und nimmt ihn leihweise für ein Jahr unter Vertrag. In der letzten Saison absolvierte Jesé neun Meisterschaftsspiele für PSG und deren 16 ab Februar für Las Palmas in Spanien.

Bei der Präsentation von Jesé kann sich Stoke einen kleinen Seitenhieb auf Marko Arnautovic nicht verkneifen. Aber schau selbst! (pre/sda)

👀 We all need a bit of inspiration halfway through the working week...



We think this tweet will excite you all!#WelcomeJesé 👋 #SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/FZQ7Zw3tw2 — Stoke City FC (@stokecity) 16. August 2017

Barça vor Verpflichtung von Dembélé und Coutinho

Die Spekulationen reissen einfach nicht ab. Was macht Barcelona mit den 222 Millionen Euro von Neymar. Die Barça-nahe «Sport» will wissen: Coutinho und Ousmane Dembélé sollen noch diese Woche gefixt werden – für je 100 Millionen Euro.

Die Augen geöffnet habe dabei das Hinspiel im Supercup, als Barça gegen Real 1:3 verlor und glaubt, ohne Neymar gehe es nicht. Erst soll übrigens Coutinho geholt werden, das sei der «einfachere» Deal. (fox)

Bild: AP/AP

Gylfi Sigurdsson zum Medizintest bei Everton

Freistossspezialist Gylfi Sigurdsson steht vor einem Wechsel zu Everton. Der Isländer dürfte für 56 Millionen Franken von Swansea nach Liverpool wechseln. Der Medizintest steht heute auf dem Plan, dann ist der Deal durch, wie «Sky Sports» berichtet. (fox)

Bild: EPA/KJARNINN

EM-Finaltorschütze in die Premier League?

Eder schoss Portugal mit seinem Tor in der Verlängerung des EM-Finals zum Titel. Jetzt könnte der Stürmer Lille verlassen und nach England wechseln. Die Nordfranzosen wollen ihn los werden. Interessenten sind gemäss der «Equipe» Brighton und Birmingham, aber beide wollen den 29-Jährigen lieber nur ausleihen als kaufen. (fox)

Bild: EPA/MTI

Schweizer U21-Internationaler nach Polen

Der U21-Internationale João Oliveira wechselt bis Ende Saison leihweise vom FC Luzern in die polnische Liga zu Lechia Danzig. Die beiden Vereine vereinbarten zudem eine Option für den definitiven Wechsel des Stürmers.

Der 21-jährige Oliveira, der noch einen Vertrag mit dem FCL bis 2019 besitzt, stiess 2013 vom FC Basel zu Luzern und erzielte für die Innerschweizer in 32 Meisterschaftsspielen zwei Tore. (fox/sda)

Sion holt Zock

Weitere Verstärkung für den FC Sion: Die Walliser verpflichten vom FC Schaffhausen den Kameruner Christian Zock. Der 1,90 m grosse Mittelfeldspieler, der beim Leader der Challenge League seit Sommer 2016 insgesamt 28 Partien bestritt, erhielt bei den Wallisern einen Vertrag für die nächsten vier Jahre. Der 23-jährige Zock bestritt in seiner Karriere vier Testspiele für Kamerun. (sda)

Bild: KEYSTONE

Wird van Dijk der teuerste Verteidiger aller Zeiten?

Es zeichnet sich der nächste Transferrekord in diesem Sommer ab. Southamptons Virgil van Dijk steht bei den Saints schon länger vor dem Absprung: Der Holländer wird von Chelsea und Manchester City heftig umworben, Liverpool sei aus dem Rennen, wie «Yahoo Sports» schreibt. Southampton sei bereit, den 26-Jährigen für 77 Millionen Euro gehen zu lassen. Damit würde der holländische Nationalspieler zum teuersten Verteidiger aller Zeiten. Erst kürzlich übernahm diesen Titel Benjamin Mendy, der für 65 Millionen Euro zu ManCity wechselte. (fox)

Bild: AP/AP

FCZ holt dänischen Verteidiger aus Griechenland

Der FC Zürich verstärkt seine Defensive. Von Panathinaikos Athen stösst Rasmus Thelander zu den Zürchern. Der 26-jährige Innenverteidiger wurde 2014 Meister und Cupsieger mit Aalborg BK, 2015 wechselte er nach Griechenland. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. FCZ-Sportchef Thomas Bickel sagt: «Mit Rasmus können wir unser Kader in der Defensive optimal ergänzen.» (fox)

Zahlt Roma 50 Millionen für Mahrez?

Leicester-Star Riyad Mahrez will noch immer zur AS Roma. Die Italiener boten 40 Millionen Euro für den Algerier, aber Leicester will noch mehr. Die Roma gibt den Engländern noch bis Mitternacht Zeit, um das Angebot anzunehmen, dann werde man sich nach einem anderen Spieler umsehen, schreibt «Sky Sports».

Mahrez' Agent versucht derweil fieberhaft, die Roma davon zu überzeugen, dass sein Schützling auch 50 Millionen Euro wert sei. Bisher vergebens. (fox)

Bild: EPA/EPA

Traoré zu Süper-Lig-Aufsteiger Göztepe

Linksverteidiger Adama Traoré wechselt per sofort vom FC Basel zum türkischen Erstliga-Austeiger Göztepe. In rund zweieinhalb Jahren in Basel bestritt der ivorisch-australische Doppelbürger Traoré 76 Spiele für den Schweizer Serienmeister und erzielte dabei zwei Tore. Zuletzt traf der Nationalspieler der Elfenbeinküste im letzten Cupfinal im Mai beim 3:0 über Sion in Genf. (pre/sda)

Adama Traoré wechselt per sofort und definitiv vom FCB zum

Göztepe Spor Kulübü in die Türkei. Alles Gute Adama! #FCBasel1893 #rotblaulive pic.twitter.com/263i4ojUZV — FC Basel 1893 (@FC_Basel) 14. August 2017

Lausannes Pak nach Österreich

Der nordkoreanische Mittelstürmer Pak Kwang-Ryong verlässt den Super-League-Klub Lausanne-Sport. Der 24-Jährige wechselt zum österreichischen Tabellenletzten St.Pölten. Dort erhielt der Asiate einen Zweijahresvertrag. Pak spielte seit 2011 in der Schweiz (u.a. für Basel) und kam in den hiesigen Profi-Ligen auf insgesamt 165 Einsätze. Dabei verbuchte er 41 Tore. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Barça holt Paulinho aus China

Für 40 Millionen Euro hat der FC Barcelona den 29-jährigen Brasilianer Paulinho gekauft. Der Mittelfeldspieler hatte in den vergangenen zwei Jahren für den chinesischen Klub Guangzhou Evergrande gespielt. Paulinho führte ihn zu zwei Meistertiteln und dem Triumph in der asiatischen Champions League, nachdem er zuvor bei Tottenham eine Enttäuschung war. (ram)

Diego Costa will Chelsea verlassen

Diego Costa möchte zurück zu Atlético Madrid. Der Stürmer sagte in einem Interview mit der «Daily Mail»: «Wenn mich Chelsea nicht braucht, möchte ich zurück zu Atlético.»

Trainer Antonio Conte schickte dem Spanier mit brasilianischen Wurzeln schon in der letzten Saison eine SMS, in welcher er ihm mitteilte, dass er nicht auf ihn setze. Der 28-Jährige weilt daher noch immer in seinem Geburtsland und sagt: «Chelsea behandelt mich wie einen Kriminellen. Ich will zurück zu Atlético, dort trainieren und für die WM in Form kommen.» Bei Chelsea zu bleiben, sei keine Option. «Ich kann auch ein Jahr in Brasilien bleiben, ohne zu spielen. Selbst wenn mich Chelsea dafür bestrafen würde», so der 28-Jährige. (fox)

Bild: AP/AP

Mbappés Abgang wird konkreter

Kylian Mbappés Wechsel zu Paris Saint-Germain wird konkreter. Wie ESPN-Journalist Jonathan Johnson auf Twitter berichtet, sollen die Spieler der AS Monaco bereits über den Abgang des Sturmjuwels informiert worden sein. Angeblich soll der PSG willig sein, bis zu 190 Millionen Euro für den 18-jährigen Franzosen zu zahlen. (abu)

Monaco's players have reportedly been informed that Kylian Mbappe will be joining PSG. #ASM https://t.co/IzQrXxT5vW — Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) 13. August 2017

Chelsea hat eine grosse Einkaufsliste

Nach der 2:3-Pleite zum Saisonauftakt gegen Burnley besteht bei Meister Chelsea offenbar Handlungsbedarf. Laut der Zeitung «Mirror» sollen diverse Spieler auf der Einkaufsliste der Blues stehen, unter anderem Virgil van Dijk von Southampton, Alex Sandro von Juventus, Joao Cancelo aus Valencia und Danny Drinkwater von Ligakonkurrent Leicester. Zudem soll Trainer Antonio Conte neu auch am kroatischen Stürmer Ivan Perisic interessiert sein. (abu)

Bild: AP/ANSA

Konaté wechselt von Sion zu Amiens

Moussa Konaté verlässt den FC Sion. Der 24-jährige Stürmer unterschreibt beim französischen Erstligisten Amiens einen Vierjahresvertrag. Konaté wechselte im Sommer 2014 vom russischen Klub Krasnodar ins Wallis und erzielte in den letzten gut drei Jahren in 110 Partien 50 Tore. 2015 war er am 13. Cupsieg von Sion beteiligt. Im Final gegen den FC Basel (3:0) erzielte er das 1:0. (viw/sda)

Bild: KEYSTONE

Afrikanischer Regisseur für Sion

Der mässig in die Saison gestartete FC Sion hat gemäss «Le Matin» vom zwangsrelegierten Ligue-1-Klub Bastia Sadio Diallo mit einem Vertrag bis 2020 ausgestattet. Der 26-jährige Mittelfeldregisseur ist 26-facher Internationaler von Guinea. Für Rennes, Lorient und Bastia bestritt Diallo seit 2012 115 Partien in der Ligue 1 und erzielte dabei acht Tore. (ram/sda)

Bild: EPA/EPA

Kehrt Behrami nach Italien zurück?

Valon Behrami dürfte nicht in die Super League zum FC Sion wechseln. Laut der «Gazzetta dello Sport» steht ein Wechsel zum Serie-A-Verein Udinese unmittelbar bevor. Gemäss der italienischen Sportzeitung soll das Transfergeschäft bereits abgeschlossen sein. Der Schweizer Nationalspieler ist zwar noch bei Watford unter Vertrag, es steht jedoch fest, dass der Mittelfeldspieler die Engländer verlassen wird. (ram/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Aarau engagiert Brasilianer Paulinho

Der Challenge-League-Klub Aarau nimmt den 22-jährigen Mittelfeldspieler Paulinho bis Jahresende unter Vertrag. Der bisherige brasilianische Testspieler war zuletzt in seiner Heimat bei Atlético Tubarão in der Staatsmeisterschaft der Region Santa Catarina aktiv. (fox/sda)

Mourinho bestätigt Gespräche mit Ibra

Setzt Zlatan Ibrahimovic seine Karriere doch bei Manchester United fort? Jetzt hat José Mourinho bestätigt, dass Gespräche mit dem Schweden laufen. Dabei geht es um eine Rückkehr in der zweiten Saisonhälfte. (fox)

Bild: AP/AP

Wer hat 700 Millionen übrig?

In Zeiten, in welchen 222 Millionen für einen Neymar bezahlt werden, muss man seine Spieler schützen. Real Madrid hat sich das gemäss der «Marca» auch zu Herzen genommen und mit Isco den Vertrag um vier Jahre verlängert. Die festgeschriebene Ablösesumme: 700 Millionen Euro. Sicher ist sicher. (fox)

Bild: EPA/EPA

Martins Indi fix zu Stoke

Stoke City mit dem Schweizer Xherdan Shaqiri kann auch in dieser Saison auf die Dienste von Bruno Martins Indi zählen. Der Premier-League-Klub nahm den niederländischen Verteidiger, der zuletzt vom FC Porto ausgeliehen war, für 7,7 Millionen Euro unter Vertrag. Martins Indi, Stokes vierter Neuzuzug, unterschrieb mit Stoke für fünf Jahre. (fox/sda/reu)

📝 #SCFC are delighted to announce the signing of @FCPorto defender Bruno Martins Indi on a five-year deal.



👉 https://t.co/qNyth7GRyD pic.twitter.com/F99DSXahx4 — Stoke City FC (@stokecity) 11. August 2017

Liverpool lässt Coutinho nicht gehen

Der Brasilianer Philippe Coutinho wird auch in der neuen Saison für den FC Liverpool spielen. Die Klubbesitzer haben in einem kurzen Statement klar gemacht, dass sie ihren Offensivspieler nicht abgeben. «Unsere Haltung ist definitiv die, dass wir keine Offerten für ihn prüfen», heisst es darin.

Coutinho scheint das egal zu sein. Wie Sky auf Twitter berichtet, hat der Brasilianer am Freitagnachmittag bei seinem Klub eine offizielle Transfer-Anfrage eingebracht. (ram)

Konkurrent für Alioski?

Der englische Zweitligist Leeds United will Pierre-Michel Lasogga vom HSV holen. Gemäss der «Hamburger Morgenpost» ist eine Ausleihe des Stürmers angedacht. Bei Leeds würde Lasogga zum Konkurrenten des in der Schweiz aufgewachsenen Mazedoniers Ezgjan Alioski, der auf diese Saison hin von Lugano nach England wechselte. (ram)

Bild: EPA

Mbappé vermutlich zum PSG

Die Zeichen verdichten sich, dass Monacos Shootingstar Kylian Mbappé zu Paris Saint-Germain wechseln wird. So meldet «Onda Cero», dass Mbappé von Real Madrid einen Lohn von 12 Millionen Euro im Jahr gefordert habe; so viel verspräche ihm PSG. Daraufhin hätten die Königlichen die Verhandlungen abgebrochen, Mbappé dazu gratuliert und ihm viel Glück in Paris gewünscht. Laut Transfertrüffelschwein Gianluca Di Marzio hat PSG der AS Monaco eine Ablöse von 155 Millionen Euro geboten, doch die Monegassen fordern eher einen Betrag um die 200 Millionen für den 18-jährigen französischen Nationalstürmer.

«L'Equipe» schreibt, dass Monaco Mbappé eigentlich gar nicht verkaufen wolle und die Verhandlungen deshalb absichtlich in die Länge ziehe. Der Angreifer habe sich zwar für den PSG entschieden, doch wegen des Financial Fairplays müssten die Hauptstädter klug vorgehen, um den Deal bewerkstelligen zu können. Gemäss «Sport» sind sich aber alle Beteiligten schon einig. Demnach wird Kylian Mbappé am Montag im Parc de Princes vorgestellt, er wird einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschreiben und PSG wird 202 Millionen Euro nach Monaco überweisen. (ram)

Bild: EPA

Dortmund suspendiert Dembélé

Verschollen ist Ousmane Dembélé nicht. Borussia Dortmund teilt mit, dass sich der Spieler in der Dortmund aufhalte. Weil er heute das Training geschwänzt hat, wird der Franzose bis nach dem Pokalspiel am Wochenende suspendiert. Ausserdem wird Dembélé laut BVB-Sportchef Michael Zorc intern gebüsst. Der junge Angreifer will mit seinem Verhalten offenbar einen Transfer zum FC Barcelona erzwingen. (ram)

Bild: EPA/EPA

Weil die Borussia börsennotiert ist, reagierte sie mit einer Ad-hoc-Mitteilung. Darin wurden Verhandlungen mit den Katalanen bestätigt: «In diesem Gespräch haben die Vertreter des FC Barcelona ein Angebot unterbreitet, welches nicht dem ausserordentlichen fussballerischen und sonstigen Stellenwert des Spielers und auch nicht der derzeitigen Marktsituation des europäischen Transfermarktes entsprach. Dieses Angebot hat der BVB abgelehnt.» Ein baldiger Wechsel sei damit nicht zu erwarten: «Da bis zum heutigen Tag kein anderslautendes Angebot des FC Barcelona vorliegt, ist derzeit mit einem Transfer des Spielers zum FC Barcelona nicht zu rechnen und dieser folgerichtig aktuell nicht überwiegend wahrscheinlich.» (ram/sda/dpa)

