Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen:



++ Der Transferticker ++

Ivan Perisic bis 2022 bei Inter

Der von Manchester United umworbene Stürmer Ivan Perisic (28) hat sich für den längerfristigen Verbleib bei Inter Mailand entschieden. Der kroatische Internationale verpflichtete sich mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis 2022 beim Serie-A-Verein. Perisic spielt seit 2015 für Inter. (zap/sda)

Ivan Perisic signs new five-year deal with Inter Milan - https://t.co/9tKifxzikf pic.twitter.com/TmXqz2TRRF — Sport Macro (@sportmacro) 8. September 2017

«Keine Zweifel» an Messis Verbleib

Die Zukunft von Lionel Messi beim FC Barcelona ist laut Klub-Präsident Josep Maria Bartomeu gesichert. Nachdem die Fans der Katalanen aufgrund der noch fehlenden Unterschrift des Superstars unter die Vertragsverlängerung unruhig geworden sind, bemühte sich Bartomeu zu beruhigen. Messis Vater soll demnach das Papier bereits unterzeichnet haben.

«Es ist alles vereinbart und unterzeichnet», sagte der bereits kritisierte Bartomeu in einem Interview mit der Zeitung «Sport». Zur offiziellen Verlautbarung fehle lediglich noch ein Foto, das Messi selbst bei der Unterschrift zeige. Schon vor zwei Monaten vermeldete Barcelona die Übereinkunft über eine Vertragsverlängerung mit seinem Star bis 2021. Sein derzeitiger Kontrakt läuft mit Saisonende aus, was nun Spekulationen auslöste, Messi wolle den Verein vielleicht doch verlassen. Laut Bartomeu gibt es am Verbleib aber keine Zweifel. «Der Vertrag ist mit 30. Juni gültig, dem selben Tag, an dem er geheiratet hat.» (ram/sda)

archivBild: EPA/EFE/FC BARCELONA

Nach Murat auch Hakan Yakin zu GC

Hakan Yakin wechselt als Trainer des U21-Teams zu den Grasshoppers. Er ersetzt Boris Smiljanic, der den umgekehrten Weg nach Schaffhausen gegangen ist. Der jüngere der beiden Yakin-Brüder folgt damit Murat, der beim Zürcher Traditionsverein und Rekordmeister am Dienstag das Traineramt übernimmt.

In Schaffhausen waren und Murat und Hakan Yakin Chef- respektive Assistenztrainer. Der bisherige U21-Coach von GC übernahm im Gegenzug den Chefposten beim Challenge-League-Leader FC Schaffhausen. (sda)

Bild: KEYSTONE

Lichtsteiner in die Türkei?

Laut «Tuttomercatoweb» hat Besiktas Istanbul die Fühler nach Stephan Lichtsteiner ausgestreckt. Der Nati-Captain wurde von Juventus Turin nicht für die Champions League angemeldet, weshalb er einem Wechsel nicht abgeneigt sein könnte. (ram)

Bild: KEYSTONE

Kolodziejczak nach Mexiko

Der französische Verteidiger Thimothée Kolodziejczak steht bei Borussia Mönchengladbach vor dem Abschied. Gemäss mehreren Medienberichten steht der 25-Jährige vor einem Wechsel zum mexikanischen Topklub UANL Tigres. Kolodziejczak wechselte erst im Januar aus Sevilla zu den «Fohlen», kam aber kaum zum Einsatz. (ram)

Bild: AP/dpa

200 Millionen für Coutinho war Barcelona zu teuer

Der FC Barcelona lehnte nach eigenen Angaben ein spätes Angebot des FC Liverpool ab, für 200 Millionen Euro den Brasilianer Philippe Coutinho nach Spanien zu holen.

Sportdirektor Albert Soler erklärte am Samstag vor Journalisten, Liverpool habe am Freitag im letzten Moment vor Transferschluss die Offerte «für einen Spieler, an dem wir interessiert waren», abgegeben. Logischerweise habe man sie abgelehnt, weil es den Mitgliedern des FC Barcelona gegenüber unverantwortlich gewesen wäre, dieses Risiko einzugehen.

Barcelona soll zuletzt 123 Millionen Euro geboten haben. Der 28-Jährige hatte erst im Januar seinen Vertrag bei den «Reds» bis 2022 verlängert und geschwärmt, es sei «eine Ehre, für diesen grossartigen Klub und für diesen grossartigen Trainer zu spielen.» Ein halbes Jahr später hat er seine Meinung offenbar diametral geändert. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Von Winterthur nach Wolverhampton

Vom FC Winterthur wechselt der Schweizer Nachwuchs-Internationale Ming-Yang Yang nach England zum Zweitligist Wolverhampton Wanderers. Der dreifache Meister gehört Investoren aus China, dem Land, in dem der Mittelfeldspieler seine Wurzeln hat. Yang wechselte erst im Sommer von Lausanne nach Winterthur und hat bei den «Wolves» für drei Jahre unterschrieben. (ram)

New signing Ming-yang Yang speaks to Wolves TV after joining the @AcademyWolves Under 23's squad yesterday.



🎥👇 pic.twitter.com/dKeROmuJLS — Wolves (@Wolves) 1. September 2017

Griechenlands teuerster Fussballer nach Marseille

Der griechische Nationalstürmer Kostas Mitroglou schliesst sich Olympique Marseille an. Der 29-Jährige wechselt von Benfica Lissabon an den Golfe du Lion. Wie der französische Traditionsverein kurz nach Transferschluss bekannt gab, unterschrieb Mitroglou einen Vierjahresvertrag. Die Ablöse für den Torjäger, der in bislang 54 Länderspielen für Griechenland 13 Treffer erzielt hat, beträgt Medienberichten zufolge rund 15 Millionen Euro. Mitroglou hält den Rekord für einen griechischen Spieler. In der Saison 2013/14 wechselte er für 15,2 Millionen Euro von Piräus zu Fulham. Hier gibt es alle Landes-Rekordtransfers von europäischen Fussballern. (sda)

Really excited to start a new football adventure with one of the biggest clubs @OM_Officiel Promise to give my best! pic.twitter.com/gvBAzJ1K4a — Kostas Mitroglou (@kmitroglou) 31. August 2017

Wieser nach Belgien

Der Liechtensteiner Sandro Wieser (u.a. Basel, Aarau, Thun) hat einen neuen Arbeitgeber. Der FC Reading leiht den 24-jährigen Mittelfeldspieler an den belgischen Zweitligisten KSV Roeselare aus. (ram)

Arsenal gibt Perez zurück

Nati-Verteidiger Fabian Schär erhält bei Deportivo La Coruña einen neuen Teamkollegen. Arsenal leiht seinen Mittelstürmer Lucas Perez aus. Der 28-jährige Spanier wechselte vor einem Jahr von La Coruña nach London, wo er in 21 Pflichtspielen eingesetzt wurde, in denen er 8 Tore erzielte. (ram)

Lucas Pérez pasa mañana reconocimiento médico en el Hospital HM Modelo de A Coruña https://t.co/zxXSjI2fFt #DÉPOR pic.twitter.com/IxDUFh6d5r — RC Deportivo (@RCDeportivo) 31. August 2017

Beck kehrt zum VfB Stuttgart

Der Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart verstärkt seine Abwehr mit Andreas Beck. Der 30-jährige Ex-Nationalspieler stösst vom türkischen Meister Besiktas zu den Schwaben. (ram)

Toptalent Kean zu Hellas

Juventus Turin leiht den 17-jährigen Moise Kean für eine Saison an Hellas Verona aus. Der italienisch-ivorische Doppelbürger war der erste Spieler mit Jahrgang 2000, der in der Champions League eingesetzt wurde und in einer der fünf Top-Ligen einen Treffer erzielt hat. (ram)

Pavlovic in den Süden Italiens

Der 29-jährige Ostschweizer Daniel Pavlovic wechselt innerhalb der Serie A den Klub. Nach einer Saison bei Sampdoria Genua spielt der Verteidiger neu für den FC Crotone. Pavlovic unterschrieb für zwei Jahre. (ram)

Ein Beitrag geteilt von FC Crotone (@fccrotoneoff) am 31. Aug 2017 um 12:11 Uhr

Aliji und Zoua ohne Job

Der 1. FC Kaiserslautern hat die Verträge mit zwei ehemaligen Basel-Spielern aufgelöst. Der 23-jährige Verteidiger Naser Aliji, der im vergangenen Sommer auf den Betzenberg wechselte, muss die «Roten Teufel» ebenso verlassen wie Jacques Zoua. Der Stürmer wechselte vor Jahresfrist aus Ajaccio nach Kaiserslautern. (ram)

Ein Beitrag geteilt von 1. FC Kaiserslautern e.V. (@1fckaiserslautern1900) am 31. Aug 2017 um 9:35 Uhr

Sakho zu Crystal Palace

Verteidiger Mamadou Sakho wechselt definitiv zu Crystal Palace. Der 28-jährige Franzose war bereits seit anfangs Jahr von Liverpool an die Londoner ausgeliehen. (ram)

Goalie Krul zum Aufsteiger

Brighton & Hove Albion hat sich die Dienste von Tim Krul gesichert. Der holländische Goalie wird von Ligakonkurrent Newcastle United ausgeliehen. (ram)

Chelsea holt Drinkwater

Nach einigen Rückschlägen hat Chelsea sich in den letzten Stunden des «Deadline-Day» doch noch weiter verstärkt. Danny Drinkwater stösst von Liga-Konkurrent Leicester City zu den Blues.

Der 27-jährige Drinkwater unterschrieb in London einen Kontrakt mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Rund 35 Millionen Pfund soll Chelsea für die Dienste des englischen Internationalen an Leicester City überwiesen haben. Bei Chelsea wird Drinkwater im Mittelfeld auf seinen ehemaligen Teamkollegen der Sensationsmeistersaison N'Golo Kanté treffen.

'It has been a long journey to get here but I am very happy and am looking forward to helping the club win more trophies.’ #WelcomeDrinks pic.twitter.com/mXoAnZs2mD — Chelsea FC (@ChelseaFC) 1. September 2017

Llorente heuert bei Tottenham an

Der spanische Stürmer Fernando Llorente (32) wechselte kurz vor Ende der Transferperiode innerhalb der Premier League von Swansea zu Tottenham Hotspur und einigte sich mit den Londonern auf einen Zweijahresvertrag. Die Ablösesumme für den 24-fachen Internationalen, der auch schon bei Athletic Bilbao, Juventus Turin und dem FC Sevilla gespielt hat, beträgt rund 13 Millionen Euro.

Als Ersatz für Llorente verpflichtete Swansea von Manchester City den Ivorer Wilfried Bony (28) für einen ähnlich hohen Betrag und ebenfalls für zwei Jahre. Der Stürmer hatte letzte Saison leihweise bei Stoke City gespielt. (pre/sda)

We are delighted to announce the signing of @llorentefer19 from Swansea City. ✍️ #WelcomeFernando pic.twitter.com/GYnpX3j5Hm — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 31. August 2017

Leicester holt Dragovic aus Leverkusen

Ex-FC-Innenverteidiger Aleksandar Dragovic verlässt nach nur einem Jahr Bayer Leverkusen und wechselt leihweise zu Leicester City. Der Premier-League-Klub sicherte sich dazu eine Kaufoption.

Defender Aleksandar Dragović has joined #lcfc on loan until the end of the season! 🙌



More ➡️ https://t.co/4Ldbmp6oJP#WelcomeDragović pic.twitter.com/atZHbt0fgb — Leicester City (@LCFC) 31. August 2017

Chelsea holt Zappacosta aus Turin

Der FC Chelsea schnappt sich als letzte Amtshandlung des Deadline Days kurz vor Mitternacht noch den italienischen Verteidiger Davide Zappacosta. Die «Blues» bezahlen rund 25 Millionen Euro und statten ihren Neuzugang mit einem Fünfjahresvertrag aus. (pre)

Aubameyang bekennt sich zum BVB

Während der Transferphase hatte Pierre-Emerick Aubameyang mehrmals auf Instagram Spekulationen über einen Wechsel befeuert, unter anderem chattete er vor zwei Wochen mit Fans des AC Milan. Nun verkündete er aber gute Nachrichten für die Anhänger von Borussia Dortmund. «Es ist egal, wohin ich fliege, denn schlussendlich komme ich immer wieder nach Dortmund zurück», schrieb der Gabuner augenzwinkernd.

Ein Beitrag geteilt von Aubameyang (@aubameyang97) am 31. Aug 2017 um 10:19 Uhr

Leverkusen bestätigt Wechsel von Alario

Bayer Leverkusen hat den Transfer des argentinischen Internationalen Lucas Alario (24) von River Plate bestätigt. Mit geschätzten 24 Millionen Euro Ablöse ist Alario, der sich mit dem Bundesligisten auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt hat, der Rekordeinkauf der Leverkusener. (pre/sda)

Wir freuen uns! Der argentinische Stürmer @lucasalario13 wird bald als Verstärkung bei der #Werkself erwartet.



👉 https://t.co/Hj6HcW6Xng pic.twitter.com/66ieWeD7CA — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 31. August 2017

Douglas wird Teamkollege von Seferovic

Barcelonas Verteidiger Douglas spielt nächste Saison auf Leihbasis bei Benfica Lissabon, wo auch Nati-Stürmer Haris Seferovic engagiert ist. Barcelona übernimmt das Gehalt von Douglas, hofft allerdings darauf, den Verteidiger verkaufen zu können. Das wäre wohl der Fall, sollte er eine Mindestanzahl an Spielen bestreiten und damit eine Vertragsklausel aktivieren, die zum Kauf verpflichtet.

Douglas é reforço do SL Benfica por um ano! #EPluribusUnum pic.twitter.com/8LDbcaDpTD — SL Benfica (@SLBenfica) 31. August 2017

Mbappé-Wechsel zu PSG fix

Kylian Mbappé wechselt wie erwartet innerhalb der Ligue 1 von Meister Monaco zu Paris St-Germain. Der 18-jährige Stürmer wird zunächst für eine Saison ausgeliehen. Anschliessend soll er laut Medienberichten für rund 180 Millionen Euro plus Bonuszahlungen definitiv transferiert werden, womit er zum zweitteuersten Transfer der Geschichte avancieren würde. Vor wenigen Wochen hatte PSG für 222 Millionen Euro den Brasilianer Neymar vom FC Barcelona verpflichtet.

Mbappé, der in einem Pariser Banlieue aufwuchs, hatte in der vergangenen Saison für die Monegassen in 44 Pflichtspielen 26 Tore erzielt. Bei PSG soll er pro Saison 18 Millionen Euro netto verdienen. In einer offiziellen Stellungnahme erklärte der Verein aus Paris, dass Mbappé nach der Einlösung der Kaufoption einen Vertrag bis Sommer 2022 erhalten würde. (pre/sda)

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Kylian Mbappé ! 👊 #BienvenueKylian pic.twitter.com/y1yiSq9DW9 — PSG Officiel (@PSG_inside) 31. August 2017

Lemar nicht zu Arsenal, Sanchez bleibt

Der Transfer von Thomas Lemar zu Arsenal hat sich zerschlagen. Wie «Sky Sport» berichtet, war zu wenig Zeit, um den Deal über die Bühne zu bringen. Lemar, für den die «Gunners» 100 Millionen Euro nach Monaco überweisen wollten und der heute mit Frankreich gegen Holland spielt, äusserte ausserdem Bedenken, sich so schnell entscheiden zu müssen. Damit ist auch klar, dass Alexis Sanchez beim FA-Cup-Sieger bleiben muss. Der Chilene hoffte auf einen Transfer zu Manchester City. (pre)

Bild: EPA/EPA

Kroatisches Talent zu Everton

Der FC Everton hat von Hajduk Split den Teenager Nikola Vlasic (19) verpflichtet. Der offensive Mittelfeldspieler, der in diesem Jahr sein Debüt in der kroatischen Nationalmannschaft gegeben hat, wechselt für eine Ablösesumme von rund 12 Millionen Franken und mit einem Fünfjahresvertrag in den Goodison Park. (pre/sda)

Krkic leihweise zu Alaves

Der einst beim FC Barcelona als Riesentalent gehandelte Bojan Krkic kehrt in seine Heimat Spanien zurück. Der Offensivakteur von Stoke City wechselt auf Leihbasis für eine Saison zu Deportivo Alavés. In der vergangenen Saison war er ein halbes Jahr an Mainz 05 ausgeliehen. (pre)

Inter holt französisches U21-Talent

Inter Mailand hat den französischen U21-Nationalspieler Yann Karamoh von Caen verpflichtet. Wie der italienische Traditionsklub bekannt gibt, kommt der 19-jährige Rechtsaussen zunächst für zwei Jahre auf Leihbasis. Im Anschluss daran besteht eine Kaufoption, die unter bestimmten Voraussetzungen zur Kaufpflicht werden kann. (pre)

GC trennt sich von Olsen

Die Grasshoppers haben sich per sofort von Mittelfeldspieler Patrick Olsen getrennt. Der noch bis 2020 gültige Vertrag mit dem 23-jährigen Dänen sei in «gegenseitigem Einvernehmen» aufgelöst worden, wie die Grasshoppers in einer Medienmitteilung bekannt gaben. Olsen, der Anfang Jahr von Lens zu den Grasshoppers gestossen war, kam in sieben Monaten auf lediglich sechs Einsätze bei den Zürchern. (pre/sda)

Freedom 🙌🏼 — Patrick Olsen (@PatrickOlsen94) 31. August 2017

Bild: KEYSTONE

In Deutschland ist das Transferfenster zu

Das sind die Wechsel am #DeadlineDay in der Bundesliga. Viel ist nicht passiert ...

Salatic wechselt nach Russland

Veroljub Salatic wechselt nach Russland zum FK Ufa. Der 31-jährige Mittelfeldspieler, der seinen Vertrag mit dem FC Sion Anfang Juli aufgelöst hatte, unterschrieb beim aktuellen Achten der russischen Meisterschaft für eine Saison. Die letzte Saison schloss der Klub aus der mehr als 1000 km östlich von Moskau gelegenen Hauptstadt der Republik Baschkortostan auf dem 7. Platz ab.

Für Salatic ist es die zweite Station im Ausland nach seinem einjährigen Gastspiel bei Omonia Nikosia in Zypern in der Saison 2011/12. Mit Sion (2015), GC (2013) und Nikosia (2012) gewann der ehemalige Schweizer U21-Internationale jeweils den Cup. (pre/sda)

Lemar für 100 Millionen zu Arsenal?

Arsenal hat einen neues Angebot für Monacos Thomas Lemar abgegeben. Rund 100 Millionen Euro wollen die «Gunners» für Arsène Wengers Wunschspieler bezahlen. Nur wenn der 21-jährige Franzose nach London wechselt, darf Alexis Sanchez zu Manchester City. Die Parteien seien sich bei den Modalitäten um den Chilenen bereits einig. 74 Millionen Euro würde Arsenal für Sanchez kassieren.

Bild: EPA/EPA

BVB holt Supertalent Sancho

Borussia Dortmund hat Manchester City das 17-jährige Zukunftsversprechen Jadon Sancho ausgespannt. Medienberichten aus England zufolge zahlt der BVB 228'000 Euro Ablöse für den englischen U18-Nationalspieler. Sancho läuft beim BVB mit der Rückennummer 7 auf, der ehemaligen Nummer von Ousmane Dembélé. (pre)

🤝 Der BVB verpflichtet Toptalent Jadon #Sancho (17) von @ManCity! // Borussia Dortmund sign Jadon Sancho from Manchester City! pic.twitter.com/sQdseX0ulO — Borussia Dortmund (@BVB) 31. August 2017

Nani neu bei Lazio Rom

Lazio Rom verpflichtet den portugiesischen Nationalspieler Nani. Der Europameister von 2016 hat den Medizintest erfolgreich absolviert, er wechselt für ein Jahr auf Leihbasis mit Kaufoption. Damit verlässt der 30-Jährige den FC Valencia bereits nach einem Jahr wieder. In der vergangenen Primera-Division-Spielzeit gelangen dem Portugiesen in 24 Spielen fünf Treffer und acht Assists. Für Nani ist Lazio nach Manchester United, Sporting Lissabon, Fenerbahçe Istanbul und Valencia der fünfte Verein in den letzten fünf Saisons. (pre)

HSV leiht Lasogga an Leeds aus

Pierre-Michel Lasogga wechselt auf Leihbasis vom Hamburger SV zum englischen Zweitligisten Leeds United. Der 25-jährige Stürmer wird zunächst bis Sommer 2018 verliehen. Der einstige Retter, der den HSV in der Saison 2013/14 mit 13 Toren und dem entscheidenden Treffer im Relegationsspiel bei Greuther Fürth vor dem Abstieg aus der Bundesliga bewahrt hatte, war zuletzt hinter Bobby Wood, Sven Schipplock und Luca Waldschmidt allenfalls nur noch Stürmer Nummer 4 bei den Hamburgern. (pre)

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of @Lasogga10 on a season-long loan from Hamburg SV https://t.co/99BNoIYh4p pic.twitter.com/IlbW10GaTt — Leeds United (@LUFC) 31. August 2017

Origi leihweise zu Wolfsburg

Der belgische Stürmer Divock Origi wird vom FC Liverpool für eine Saison an den VfL Wolfsburg ausgeliehen. Der 22-jährige Origi kam in dieser Premier-League-Saison erst auf neun Minuten Einsatzzeit. (pre/abu)

Welkom, @DivockOrigi! Der belgische Offensive kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom @LFC zu unseren Wölfen! 💪➡️ https://t.co/FvDz3Gfb8J pic.twitter.com/BkCtJ04Kb2 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 31. August 2017

Probleme beim Mbappé-Transfer?

Der Deadline Day schreitet voran und von einer Bestätigung des Wechsels von Monaco-Juwel Kylian Mbappé zu Paris St-Germain fehlt weiterhin jede Spur. Laut «L'Equipe» ist der Deal zwischen den beiden französischen Topklubs wegen einer Klausel in dem ursprünglich angedachten Leihvertrag ins Stocken geraten.

Da offenbar zu viele Meinungsverschiedenheiten bezüglich der verbindlichen Kaufoption aufkamen, sollen sich Monaco und Paris nun auf einen festen Transfer anstatt ein vorübergehendes Leihgeschäft geeinigt haben. Das vermeldet der Radiosender RMC Sport. (pre)

Pourquoi le transfert de Kylian Mbappé au PSG tarde à être officialisé ? https://t.co/V07skKBcBH pic.twitter.com/8PFELSIhdS — L'ÉQUIPE (@lequipe) 31. August 2017

Renato Sanches leihweise zu Swansea

Der portugiesische Internationale Renato Sanches wechselt leihweise bis Ende Saison für 8,5 Millionen Euro von Bayern München zu Swansea City, dem Tabellen-13. der Premier League. Der 20-jährige Mittelfeldspieler hatte 2016 nach dem EM-Titel mit Portugal für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum deutschen Meister gewechselt

Für die Bayern bestritt er letzte Saison 25 Pflichtspiele, aber nur zwei über 90 Minuten. Bei Swansea trifft Sanches auf einen alten Bekannten. Trainer Paul Clement war bis Ende 2016 der Assistent von Bayerns Trainer Carlo Ancelotti. Nach einem Jahr wird der 13-fache Internationale nach München zurückkehren, die Waliser besitzen keine Kaufoption. (pre/sda)

Sion verpflichtet Pajtim Kasami

Der FC Sion hat den Schweizer Internationalen Pajtim Kasami verpflichtet. Der offensive Mittelfeldspieler unterschrieb im Wallis einen Vertrag über drei Jahre und kehrt damit nach mehreren Jahren im Ausland in die Super League zurück. Der zwölffache Internationale hatte die letzten drei Jahre bei Olympiakos Piräus unter Vertrag gestanden. Letzte Saison spielte der 25-Jährige leihweise für Nottingham Forest in England. (abu/sda)

Wollscheid und Bony nicht mehr bei Stoke

Der deutsche Verteidiger Philipp Wollscheid wechselt für drei Jahre in die Ligue 1 zu Metz. Der 28-Jährige stand zuletzt beim Premier-League-Club Stoke City, dem Verein von Xherdan Shaqiri, unter Vertrag. Auch Wilfried Bony (28) verlässt die «Potters». Der Ivorer wechselt nach einer verpatzten Saison innerhalb der Premier League zu Swansea City. (sda)

Sam von Schalke zu Bochum

Der VfL Bochum hat Sidney Sam verpflichtet. Der fünfmalige deutsche Nationalspieler kommt vom Bundesligisten FC Schalke an die Ruhr. Sam wird beim VfL künftig die Rückennummer 13 tragen, der Vertrag mit dem 29-Jährigen ist bis 2019 datiert. (pre)

Thun verpflichtet Moreno Costanzo

Der Offensivspieler Moreno Costanzo wechselt per sofort zum FC Thun. Costanzo, der kürzlich seinen Vertrag mit dem FC Vaduz auflöste, unterschreibt für zwei Jahre und kommt ablösefrei. Der schweizerisch-italienische Doppelbürger Costanzo durchlief die Nachwuchsabteilung beim FC St. Gallen. Via den FC Wil, die Berner Young Boys und den FC Aarau stiess er vor zwei Jahren zum FC Vaduz. (abu)

Ivorer Serge Aurier zu Tottenham

Der ivorische Internationale Serge Aurier (24) wechselt von Paris Saint-Germain in die englische Premier League zu Tottenham Hotspur. Der Abwehrspieler unterschrieb einen für fünf Jahre gültigen Vertrag. (abu/sda)

We are delighted to announce the signing of @Serge_aurier from Paris Saint-Germain. ✍️ #WelcomeAurier pic.twitter.com/VUwvROyUK4 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 31. August 2017

Liverpool bestätigt den Transfer von Oxlade-Chamberlain

Liverpool hat die Verpflichtung von Alex Oxlade-Chamberlain bestätigt. Der Medizintest wurde heute erfolgreich absolviert. Die Ablöse für den 24-Jährige soll rund 38 Millionen Euro betragen. (abu)

bild: liverpoolfc.com

RB Leipzig verpflichtet Kevin Kampl

Verstärkung für RB Leipzig. Der deutsche Vizemeister sichert sich die Dienste des deutsch-slowenischen Mittelfeldspielers Kevin Kampl. Der 26-Jährige unterschreibt bei Leipzig einen Vierjahresvertrag. (abu)

Mahrez-Wechsel wird konkret

Riyad Mahrez kann in diesem Transferfenster offenbar doch noch wechseln. Obwohl der Flügel bei Leicester einen Vertrag bis 2022 hat, ist er aus dem Camp der algerischen Nationalmannschaft abgereist, «um Transferangelegenheiten zu klären». Wohin der 26-Jährige wechselt ist aber noch unklar. Angeblich steht Chelsea in der Pole-Position. Aber auch die AS Rom, Arsenal und seit neustem auch Barcelona seien an Mahrez interessiert. (abu)

Bild: AP/AP

Falls du's schon wieder vergessen hast: Dann schliessen die Transfer-Fenster

In Deutschland schließt heute das Transferfenster. Ab dann darf nicht mehr eingekauft werden. Barca hat noch etwas länger Zeit#DeadlineDay pic.twitter.com/KefIInrSc2 — iM Football (@iMFootballNews) 31. August 2017

Sion verstärkt sich mit Salih Uçan

Der FC Sion hat sich mit dem türkischen Offensivspieler Salih Uçan verstärkt. Der 23-Jährige wechselt leihweise bis zum Ende der Saison von Fenerbahçe Istanbul zu den Wallisern. Uçan steht seit 2012 bei Fenerbahçe unter Vertrag, spielte aber von 2014 bis 2016 während zwei Jahren in Italien für die AS Roma. Letzte Saison erzielte er für den türkischen Spitzenklub in 31 Pflichtspielen zwei Tore. (abu/sda)

Fabio Daprela zu Lugano

Der ehemalige Schweizer U21-Internationale Fabio Daprela unterschreibt beim FC Lugano einen Vertrag über drei Jahre.Der 26-jährige Verteidiger spielte die letzten sieben Jahre in Italien und absolvierte insgesamt 39 Partien in der Serie A. Zuletzt stand Daprela bei Chievo Verona unter Vertrag, das ihn für die Saison 2016/2017 an Bari ausgeliehen hatte und nun auf eine Verlängerung des Vertrags verzichtete. (abu/sda)

FC Lugano accoglie in squadra Fabio Daprelà, che ha firmato un contratto di 3 anni. https://t.co/QEthmH7o9b pic.twitter.com/1wR2txoBhV — FC Lugano (@FCLugano1908) 31. August 2017

Liverpool liebäugelt mit 190-Millionen-Trio

Jürgen Klopps Liverpool will am Deadline Day nochmals so richtig auf den Putz hauen. Wie die «Times» berichtet, sollen sich neben Innenverteidiger Virgil van Dijk (Southampton) auch noch die Offensivspieler Thomas Lemar (Monaco) und Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal) den «Reds» anschliessen. Das Trio würde Liverpool rund 190 Millionen Euro kosten. Bisher scheint allerdings einzig ein Wechsel von Oxlade-Chamberlain wahrscheinlich. Der Arsenal und Liverpool sollen sich über eine Ablöse von 38 Millionen Euro einig sein. (abu)

Bild: EPA/AAP

Arsenal ist an Draxler dran

Bahnt sich am letzten Tag des Transferfensters nochmals ein Knüller an? Wie der englische «Mirror» berichtet, soll Arsenal an Weltmeister Julian Draxler dran sein. Die «Gunners» seien bereit, für den 23-jährigen Deutschen bis zu 65 Millionen Euro zu bezahlen. Erst wenn dieser Transfer unter Dach und Fach sei, sei Arsène Wenger bereit, über einen Wechsel von Alexis Sanchez zu verhandeln. (abu)

Bild: EPA/EPA

ManCity will Sanchez weiterhin

Obwohl ihr erstes Angebot abgelehnt wurde, ist Manchester City weiterhin an einer Verpflichtung von Arsenals Alexis Sanchez interessiert. Bis jetzt haben die «Citizens» aber noch keine neue Offerte beim Team von Arsène Wenger eingereicht.

Juventus schmettert 160-Millionen-Angebot für Dybala ab

Weil Barcelona Angel Di Maria nicht erhält und Liverpool bei Coutinho noch immer nicht schwach geworden ist, hat sich Paulo Dybala auf der Barça-Wunschliste nach oben gedribbelt. Die Katalanen boten für den Argentinier total bis zu 160 Millionen Euro. Doch der italienische Meister liess sich offenbar nicht erweichen und lehnte das Angebot ab. (abu)

BOOM! Barcelona have bid 115 millions of € + 45 millions of € add-ons for Dybala, but Juventus rejected! — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 30. August 2017

So sieht die Transferbilanz der englischen Klubs aus

Vor dem letzten Tag des Transferfensters, hat ein Analyst bereits Bilanz gezogen, wie viel die Premier-League-Teams in diesem Sommer für Transfers ausgegeben, respektive eingenommen haben. Nur fünf Teams schaffen es dabei auf eine positive Bilanz. Am meisten Geld ausgegeben hat Pep Guardiolas Manchester City. (abu)

Höwedes von Schalke zu Juventus

Der deutsche Weltmeister Benedikt Höwedes wird in der Saison 2017/2018 leihweise für Juventus Turin spielen. Der 29-jährige Verteidiger von Schalke 04 hat den medizinischen Test beim italienischen Meister erfolgreich absolviert. Die Vereinbarung zwischen den beiden Klubs beinhaltet auch eine Kaufoption.

Höwedes, der mit 13 Jahren zu Schalke wechselte, absolvierte seit seinem Debüt für Schalke 2007 insgesamt 240 Bundesligaspiele (12 Tore), dazu 27 Cupspiele (5 Tore) sowie 66 Partien (6 Tore) im Europacup. Höwedes ist damit der Akteur mit den meisten internationalen Einsätzen in der Vereinsgeschichte der Königsblauen. (sda)

Krychowiak leihweise von PSG zu West Bromwich

Der polnische Internationale Grzegorz Krychowiak wechselt leihweise bis Ende Saison von Paris Saint-Germain zum West Bromwich Albion in die Premier League. Der 27-jährige Mittelfeldspieler war vor einem Jahr für 35 Millionen Euro vom FC Sevilla mit einem Fünfjahresvertrag nach Paris gekommen, kam bei PSG aber nur in 19 Spielen zum Einsatz. (sda)

I am delighted to sign @WBA on one year loan 💪 pic.twitter.com/WuHXWoOroI — Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) 30. August 2017

Neuer Verteidiger für die Spurs

Tottenham Hotspur hat Juan Foyth verpflichtet. Der 19-jährige Innenverteidiger ist Argentinier und wechselt von Estudiantes nach London. Er unterschrieb bis 2022. (ram)

We are delighted to announce the signing of Juan Foyth from Estudiantes. ✍️#WelcomeFoyth pic.twitter.com/PAc2VuBkpn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 30. August 2017

Schwenkt Barça auf Dybala um?

Das wäre ja ein kurzfristiger Coup: Weil Barcelona Angel Di Maria nicht erhält und Liverpool bei Coutinho noch immer nicht schwach geworden ist, habe sich Paulo Dybala auf der Barça-Wunschliste nach oben gedribbelt. Der Argentinier soll gemäss «Marca» und «Mundo Deportivo» jetzt das neue Wunschobjekt sein. Der 23-Jährige spielt aber sehr ähnlich wie Lionel Messi, weshalb Trainer Ernesto Valverde nicht von Anfang an vom Juve-Akteur überzeugt war. (fox)

Bild: AP/ANSA

Langerak nach Spanien

Goalie Mitch Langerak wechselt vom VfB Stuttgart zu UD Levante. Der 29-jährige Australier hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Die Spanier überweisen rund eine Million Euro als Ablösesumme. (ram)

Langerak se compromete con el #LevanteUD por las dos próximas temporadas. ¡Bienvenido Mitch! https://t.co/C6NcZ0RTQS pic.twitter.com/1XiPejlylH — Levante UD (@LevanteUD) 30. August 2017

Neuer Verteidiger für Lugano

Der FC Lugano hat vom Serie-A-Klub Sampdoria Genua vorerst leihweise Stanley Amuzie bis Ende Saison unter Vertrag genommen. Der 21-jährige Verteidiger bestritt für Nigeria bislang zwei Länderspiele. (ram/sda)

Stanley Amuzie è un nuovo giocatore del Lugano. Benvenuto! https://t.co/tmMSvJtsTU pic.twitter.com/1LeAOWyRzv — FC Lugano (@FCLugano1908) 31. August 2017

Dragovic vor Wechsel zu Olympiakos Piräus

Aleksandar Dragovic steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Olympiakos Piräus. Wie der «Kicker» berichtet, will Bayer Leverkusen den Innenverteidiger noch vor Transferschluss am Donnerstag leihweise an die Griechen abgeben. Der ehemalige FCB-Spieler war zuletzt bei Leverkusen nicht mehr berücksichtigt worden.

Bild: AP/AP

Teixeira zu den Young Boys

Der Schweizer Nachwuchs-Internationale Pedro Teixeira wechselt von Neuchâtel Xamax zu den Young Boys. Die Berner nahmen den 19-jährigen Stürmer für vier Jahre unter Vertrag. Teixeira brachte es für Xamax in der Challenge League auf 29 Meisterschaftseinsätze (elf Tore). (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Toljan von Hoffenheim zu Dortmund

Der U21-Europameister Jeremy Toljan wechselt innerhalb der Bundesliga von Hoffenheim zu Borussia Dortmund. Der 23-jährige Aussenverteidiger unterschrieb mit dem deutschen Cupsieger einen bis 2022 gültigen Kontrakt. Toljan war von der UEFA zum besten Rechtsverteidiger der diesjährigen U21-EM in Polen gewählt worden.Den umgekehrten Weg schlägt derweil Felix Passlack ein. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wird für zwei Jahre von Dortmund an Hoffenheim ausgeliehen. (abu/sda)

Joel Untersee leihweise zu Empoli

Juventus Turin hat den ehemaligen Schweizer Nachwuchs-Internationalen Joel Untersee erneut in die Serie B ausgeliehen. Der 23-jährige Aussenverteidiger, der bereits leihweise für Vaduz und in der letzten Saison für Brescia (39 Serie-B-Einsätze) tätig war, soll bei Serie-A-Absteiger Empoli weitere Spielpraxis sammeln. Südafrikas Nationaltrainer Stuart Baxter versucht seit geraumer Zeit, den in Johannesburg geborenen Untersee zu einem Nationenwechsel zu bewegen. (abu/sda)

Bild: Manuel Winterberger

Warten auf Mbappé

Das Warten der PSG-Fans auf Kylian Mbappé geht weiter. Eigentlich wurde angenommen, dass gestern Dienstag der Transfer offiziell verkündet wird. Noch fehlt aber die Bestätigung aus Paris. Warum, das weiss niemand so genau. Gemäss «Le Parisien» fehle nur noch die Unterschrift und die Mitteilung. Der Deal steht, der Medizintest sei absolviert. Gerätselt wird nur noch: Wie dieser statt fand. Am Dienstag kam kein PSG-Arzt zum Nati-Camp. Entweder Mbappé machte den Test doch schon am Montag oder die Hauptstädter bestellten einfach das Dossiers des 18-Jährigen bei Monaco.

Ein Detail wurde noch bekannt: Eigentlich wird Mbappé für ein Jahr ausgeliehen und dann im Sommer 2018 für 180 Millionen Euro vom PSG übernommen – ausser die Startruppe spielt in der nächsten Saison nicht in der Ligue 1. (fox)

Bild: AP/AP

160 Millionen für Coutinho?

Barcelona und Liverpool sollen sich über einen Wechsel von Philippe Coutinho einig geworden sein. Wie der «Express» berichtet, sollen die Katalanen bereit sein, 160 Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler zu bezahlen. Offiziell bestätigt soll der Deal aber erst werden, wenn Liverpool einen Ersatz für den Brasilianer gefunden hat. (abu)

Bild: AP/AP

GC leiht Antonov an Partizan Belgrad aus

Die Grasshoppers leihen den Serben Nemanja Antonov (22) für ein Jahr an Partizan Belgrad aus. Der 22-jährige Abwehrspieler war erst vor einem Jahr von Partizans Stadtrivalen OFK zu GC gestossen. In der letzten Saison kam der Linksverteidiger auf 28 Spiele in der Super League (2 Torvorlagen). (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Nice holt Innenverteidiger Marlon

Nice verstärkt nach dem schwachen Saisonstart in der Ligue 1 mit drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen seine Abwehr. Vom FC Barcelona lieh der Klub von Trainer Lucien Favre den Brasilianer Marlon aus, gemäss spanischen Medienberichten für zwei Saisons. Danach könne der 21-jährige Innenverteidiger für 20 Millionen Euro übernommen werden. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Mbappé hat den Medizintest hinter sich

Möglicherweise wird Kylian Mbappé noch heute Dienstag als neuer Stürmer von Paris Saint-Germain vorgestellt. Laut einem französischen Reporter hat er die Medizinchecks bereits absolviert. (ram)

Kylian Mbappé a passé sa visite médicale ce matin à Clairefontaine. Il ne manque plus que l'officialisation attendue aujourd'hui #PSG — Yohan Roblin (@yohanroblin) 29. August 2017

Monaco holt Jovetic und Keita Baldé

Die AS Monaco hat die Verpflichtung von Stevan Jovetic bekannt gegeben. Der 27-jährige Stürmer aus Montenegro spielte zuletzt für Sevilla, davor für Inter Mailand und Manchester City. Zudem schnappen sich die Monegassen auch Keita Baldé. Der schnelle und trickreiche senegalesische Flügel einigte sich mit den Monegassen auf einen Fünfjahresvertrag und soll 30 Millionen Euro kosten. (ram/sda)

Wimmer wird Teamkollege von Shaqiri

Kevin Wimmer wechselt innerhalb der englischen Premier League von Tottenham Hotspur zu Stoke City. Die Ablösesumme für den 24-jährigen Innenverteidiger, der einen Fünfjahresvertrag bei bei den «Potters» unterschrieb, beträgt laut Klubangaben 18 Millionen Pfund – umgerechnet 19,5 Millionen Euro.

Damit ist Wimmer, der für die September-Spiele des ÖFB-Teams auf der Abrufliste steht, hinter Marko Arnautovic (22,3 Millionen Euro) der zweitteuerste österreichische Fussballer aller Zeiten. Wimmer absolvierte in der letzten Spielzeit nur fünf Liga-Einsätze für Tottenham. Die «Spurs» hatten den Österreicher im Jahr 2015 für sechs Millionen Euro vom 1. FC Köln verpflichtet. (pre)

✍️ Say hello to @kevinwimmer27, who has today joined #SCFC from @SpursOfficial on a five year deal for a fee worth £18m



🔴⚪️ pic.twitter.com/4eeMYsSCvM — Stoke City FC (@stokecity) 29. August 2017

Keita im nächsten Sommer zu Liverpool

Naby Keitas Transfer von RB Leipzig zum FC Liverpool ist fix – allerdings wechselt der 22-jährige Guineer erst in einem Jahr. Keita, der bei Leipzig noch einen Vertrag bis 2020 hatte, wird im Sommer 2018 für rund 70 Millionen Euro bei den «Reds» anheuern.

Mehreren Medienberichten zufolge soll Liverpool bereits jetzt eine hohe Extrasumme an den deutschen Champions-League-Teilnehmer überweisen. Im kommenden Sommer ist dann die festgeschriebene Ablösesumme fällig. Dem Vernehmen nach liegt diese bei rund 55 Millionen Euro. Leipzig hatte Keita 2016 für 15 Millionen Euro von Salzburg verpflichtet.

«Ich freue mich, dass eine Vereinbarung getroffen wurde, die es mir ermöglicht, im nächsten Sommer für Liverpool zu spielen und ich Teil eines Projektes werde, das mich sehr begeistert», wird der Mittelfeldspieler auf der offiziellen Seite von Liverpool zitiert. «Mein Engagement für RB Leipzig bleibt für den Rest der Zeit bestehen. Ich habe stets alles gegeben, wenn ich das Trikot getragen habe – und das wird bis zum letzten Schlusspfiff der Fall sein», erklärt Keita. (pre/sda)

#LFC have agreed a deal with RB Leipzig for the future transfer of Naby Keita: https://t.co/FGn44gHUx0 pic.twitter.com/7ihBUi2M3v — Liverpool FC (@LFC) 29. August 2017

Coutinho besteht Medizintest – von Brasilien

Liverpools Coutinho wurde beim Nati-Aufgebot medizinisch untersucht, da die Reds den Mittelfeldspieler zuvor verletzt meldeten. Und Brasilien sagt: Alles okay. Der Wechsel zu Barcelona ist damit noch nicht fix, aber es wird weiterhin angenommen, dass Coutinho nicht mehr zu Liverpool zurückkehrt. Barça kündigte gestern bei der Dembélé-Vorstellung an, dass man noch zwei Spieler verpflichten möchte. (fox)

Bild: EPA/AAP

32-Millionen-Kompromiss bei Diego Costa?

Hört die Diego-Costa-Saga endlich auf? Der «Daily Mirror» berichtet, dass sich Chelsea und Atlético Madrid auf einen Kompromiss-Betrag von rund 32 Millionen Euro geeinigt haben. Allerdings muss Atléti noch immer einen Klub finden, um den Stürmer bis im Januar auszuleihen. (fox)

Bild: EPA/EPA

Monaco lehnt 70-Millionen-Euro-Angebot für Lemar ab

Liverpool will Monacos Thomas Lemar. Aber die Monegassen lehnten die ersten beiden Angebote der Engländer ab, das zweite soll rund 70 Millionen Euro betragen haben, wie «Sky Sports» berichtet. Monaco möchte den Mittelfeldspieler aber sicher bis im Januar behalten. (fox)

Bild: EPA/EPA

Rabiot sagt, Mbappé habe ihm gesagt, dass es heute fix wird

Armer Adrien Rabiot. Der PSG-Spieler muss beim Zusammenzug der französischen Nati natürlich auch vorwiegend Fragen über seinen Teamkollegen in spe, Kylian Mbappé, beantworten. Das macht er dann aber gegenüber dem «Parisien» auch grosszügig: «Mbappé hat mir gesagt, dass der Transfer am Dienstag (heute) offiziell wird.» Und ob der PSG dann den besten Sturm der Welt hat? «Das dürfte schon vor der Ankunft Mbappés so sein.» (fox)

Bild: EPA/EPA

Mbappé darf zum Medizintest

Frankreichs Nationaltrainer Didier Dechamps lässt Jungstar Kylian Mbappé zum Medizintest beim PSG. Aber nicht heute Montag, sondern erst am Dienstag. Allerdings soll dieser im Camp der französischen Nationalmannschaft in Clairefontaine stattfinden. Weil den Zusammenzug der Equipe Tricolore darf bis zum Spiel am Donnerstag gegen Holland kein Spieler mehr verlassen, wie der Selektionär erklärte.

Besteht der 18-Jährige diesen Test, wird er für 180 Millionen Euro in die Hauptstadt wechseln. Die beiden Vereine haben sich heute Mittag zu diesem Deal geeinigt, wie französische Medien schreiben. (fox)

Bild: AP/AP

Naby Keita wechselt zu Liverpool – im nächsten Sommer

Die englische «Times» sagt, Liverpool holt Naby Keita von RB Leipzig. 70 Millionen – das sind 18 mehr als die festgeschriebenen 52 – soll er kosten. Der 22-Jährige habe auch den Medizintest schon absolviert, gewechselt wird aber erst im Sommer 2018. Keita würde damit zum Rekordtransfer Liverpools. Diesen hält aktuell Christian Benteke (46,5 Millionen). (fox)

Bild: EPA/EPA

Medizintest bestanden: Dembélé-Transfer ist perfekt

Jetzt ist es fix: Ousmane Dembélé wechselt für 105 Millionen Euro zu Barcelona. Der BVB und Barcelona melden den Transfer als fix. Der Franzose unterschreibt für fünf Jahre. (fox)

🔊 Dembélé at Camp Nou dressed in blaugrana. The press conference to come 👉 https://t.co/PKwL64cx6o #DembeleDay pic.twitter.com/WR51I00meN — FC Barcelona (@FCBarcelona) 28. August 2017

Transfer von Ousmane Dembélé zum FC Barcelona perfekt 👉 https://t.co/qhZSvhpTTs pic.twitter.com/ffEd5iTEXe — Borussia Dortmund (@BVB) 28. August 2017

Yarmolenko neu beim BVB

Borussia Dortmund hat Andrey Yarmolenko verpflichtet. Der 27-jährige Ukrainer kommt von Dynamo Kiew. Der schnelle Angreifer soll Ousmane Dembélé ersetzen, er unterschrieb bis 2021.

«Andrey ist ein Spieler, den wir schon seit langer Zeit verfolgen und der sowohl auf Vereinsebene als auch in Diensten der ukrainischen Nationalmannschaft für Fussball auf Topniveau steht», wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc zitiert. (ram)

➡️ Andrey Yarmolenko stürmt für Borussia Dortmund 👉 https://t.co/YbpNWXAC6Y pic.twitter.com/F9fhIRCpgJ — Borussia Dortmund (@BVB) 28. August 2017

Neuer Stürmer für Winterthur

Der FC Luzern leiht den 19-jährigen Dario Ulrich an den FC Winterthur aus. Der Stürmer, der bisher nur in der U21 zum Einsatz gekommen ist, soll während einem Jahr in der Challenge League Spielpraxis sammeln. (ram/sda)

Bild: Bongarts

Dembélé im Medizintest

Der FC Barcelona stellt heute seinen Neuzugang aus Dortmund vor. Bevor Ousmane Dembélé im Nou Camp jonglieren darf, wird er von den Klubärzten ganz genau angeschaut. (ram)

🏃💪 Dembélé's medical is over at the Ciutat Esportiva. Follow the day's events minute by minute here 👉 https://t.co/1bjzvgcD1L #DembeleDay pic.twitter.com/O8fsxCA5Mj — FC Barcelona (@FCBarcelona) 28. August 2017

VdV bald reif für Aarau …

Der Abstieg des Rafael van der Vaart setzt sich fort. Der 109-fache holländische Nationalspieler ist beim dänischen Klub Midtjylland in den Nachwuchs versetzt worden. Der 34-jährige Offensivspieler war einst ein Weltstar, spielte bei Real Madrid und Tottenham. Doch seit er 2012 zum Hamburger SV zurückkehrte, geht es mit seiner Karriere bergab. (ram)

Bild: AP

Ravet definitiv zu Freiburg – Ngamaleu kommt

Yoric Ravet verlässt kurz vor Ablauf der Transferfrist die Young Boys Richtung Bundesliga. Der französische Flügelstürmer wechselt wie erwartet zum SC Freiburg. Was die Verantwortlichen schon lange vereinbart hatten, wurde am Samstag und nach dem Verpassen der Champions League Tatsache. Ravet wechselt nach eineinhalb Jahren bei den Young Boys zum SC Freiburg.

Zuvor hatte der 27-Jährige in der Super League bereits für Lausanne-Sport und die Grasshoppers gespielt. In 165 Pflichtspielen in der Schweiz erzielte Ravet 43 Tore und 58 Assists. Als Ersatz für Ravet verpflichteten die Berner Nicolas Brice Moumi Ngamaleu vom österreichischen Bundesligisten Altach. Der 23-jährige kamerunische Internationale einigte sich mit den Young Boys auf einen Vierjahresvertrag. (zap/sda)

Yapi leihweise vom FCZ zu Aarau

Gilles Yapi wechselt leihweise vom FC Zürich in die Challenge League. Der 35-jährige Mittelfeldspieler von der Elfenbeinküste wird bis zum Ende der laufenden Saison für das nach sechs Partien noch sieglose Aarau spielen. In der letzten Saison kam Yapi beim FCZ in 20 Pflichtspielen zum Einsatz. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Transfer von Dwamena zu Brighton geplatzt

Bild: KEYSTONE

Der Transfer von Raphael Dwamena zum Premier-League-Klub Brighton ist laut Angaben des FC Zürich geplatzt.

Aufgrund des medizinischen Checks habe der englische Verein seine Offerte zurückgezogen, schreibt der FC Zürich auf seiner Website. Der Super-League-Aufsteiger hätte für den Transfer des Ghanaers rund 15 Millionen Franken kassiert.

In der Medienmitteilung des FCZ heisst es: «Wir sind über diesen Entscheid doch sehr erstaunt. Selbstverständlich haben auch wir vor dem Wechsel von Raphael zum FCZ eine medizinische Untersuchung durch die Schulthess-Klinik vornehmen lassen. Dort wurde dieselbe Abweichung von der Norm festgestellt. Allerdings wurde dieser Sachverhalt dahingehend beurteilt, dass er weder gesundheitsgefährdend ist, noch die Leistungsfähigkeit eines Spitzensportlers beeinträchtigt.»

Dass bei solchen medizinischen Tests im Bereich des Spitzensportes Abweichungen vorkämen, sei nicht unüblich. Sie würden aber individuell analysiert und auf ihre medizinischen Konsequenzen hin überprüft. Ob sich in den letzten acht Monaten tatsächlich eine Veränderung des medizinischen Sachverhalts ergeben hat, wird nun überprüft.

Trotz dieser unvorhergesehenen Entwicklung zeigt sich der FCZ auch erfreut darüber, dass sich der Goalgetter wieder «vollumfänglich für den FCZ engagieren wird». (sda)

