Die wichtigsten Transfers des Sommers 2017

Yarmolenko soll in Dortmund Dembélé ersetzen +++ Unterschreibt Mbappé heute in Paris?

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push!



So einfach geht's:

1. watson-App öffnen.

2. Auf das Menü (die 3 farbigen Streiche rechts oben) klicken.

3. Unten Push-Einstellungen antippen.

4. Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!

Die Transferfenster Deutschland: bis 31. August, 18 Uhr

Italien: bis 31. August, 23 Uhr

Spanien: bis 31. August, 23.59 Uhr

Frankreich: bis 31. August, 23.59 Uhr

England: bis 31. August, 23.59 Uhr

Schweiz: bis 31. August, 23.59 Uhr

++ Der Transferticker ++

VdV bald reif für Aarau …

Der Abstieg des Rafael van der Vaart setzt sich fort. Der 109-fache holländische Nationalspieler ist beim dänischen Klub Midtjylland in den Nachwuchs versetzt worden. Der 34-jährige Offensivspieler war einst ein Weltstar, spielte bei Real Madrid und Tottenham. Doch seit er 2012 zum Hamburger SV zurückkehrte, geht es mit seiner Karriere bergab. (ram)

Bild: AP

Yarmolenko schon in Dortmund?

Bei Borussia Dortmund soll Andriy Yarmolenko den zu Barcelona abgewanderten Ousmane Dembélé ersetzen. Der ukrainische Nationalspieler von Dynamo Kiew befindet sich gemäss dem «Kicker» bereits für die medizinischen Tests in Dortmund. Als Ablösesumme für den 27-Jährigen stehen 25 Millionen Euro im Raum. (ram)

Bild: EPA/KEYSTONE

Kylian Mbappé steht vor Wechsel nach Paris

Bei Paris Saint-Germain steht der nächste Transfer-Coup an. Wie französische Medien berichten, steht das Riesentalent Kylian Mbappé kurz vor der Vertragsunterzeichnung. Der 18-jährige Stürmerstar soll zunächst für eine Saison von Monaco an PSG ausgeliehen werden und anschliessend für rund 180 Millionen Euro plus Bonuszahlungen fest verpflichtet werden. Zum erfolgreichen Vertragsabschluss müsse Mbappé einzig noch die medizinischen Tests in Paris absolvieren.

Durch die Leihe versucht PSG, einer möglichen Strafe durch die UEFA wegen Verstössen gegen das Financial Fairplay zu entgehen. Erst vor wenigen Wochen hatte Paris Saint-Germain durch die Verpflichtung von Neymar für Schlagzeilen gesorgt. Der brasilianische Superstar war für die Rekord-Ablösesumme von 222 Millionen Euro aus Barcelona nach Paris gewechselt.

Monaco soll bereits einen Ersatz für das Sturmjuwel gefunden haben. Stevan Jovetic, der montenegrinische Stürmer von Inter Mailand, zuletzt leihweise beim FC Sevilla im Einsatz, steht als Nachfolger offenbar bereit. (sda)

Bild: EPA

Ravet definitiv zu Freiburg – Ngamaleu kommt

Yoric Ravet verlässt kurz vor Ablauf der Transferfrist die Young Boys Richtung Bundesliga. Der französische Flügelstürmer wechselt wie erwartet zum SC Freiburg. Was die Verantwortlichen schon lange vereinbart hatten, wurde am Samstag und nach dem Verpassen der Champions League Tatsache. Ravet wechselt nach eineinhalb Jahren bei den Young Boys zum SC Freiburg.

Zuvor hatte der 27-Jährige in der Super League bereits für Lausanne-Sport und die Grasshoppers gespielt. In 165 Pflichtspielen in der Schweiz erzielte Ravet 43 Tore und 58 Assists. Als Ersatz für Ravet verpflichteten die Berner Nicolas Brice Moumi Ngamaleu vom österreichischen Bundesligisten Altach. Der 23-jährige kamerunische Internationale einigte sich mit den Young Boys auf einen Vierjahresvertrag. (zap/sda)

Ancelotti über Renato Sanches: Wenn er geht: «Okay, kein Problem»

Renato Sanches hat bei Bayern München keine Zukunft mehr. Der Portugiese, der letzten Sommer als frischgebackener Europameister nach München wechselte, spielt in den Planungen von Trainer Carlo Ancelotti keine Rolle mehr: «Er kennt seine Position in der Mannschaft. Wenn er bleibt, bin ich zufrieden. Aber wenn er entscheidet zu gehen: Okay, kein Problem.»

Der damals 18-jährige Sanches wechselte 2016 für 35 Millionen Euro zu den Bayern und gilt als teuerster Fehleinkauf in der Vereinsgeschichte. (zap)

Bild: AP/dpa

Yapi leihweise vom FCZ zu Aarau

Gilles Yapi wechselt leihweise vom FC Zürich in die Challenge League. Der 35-jährige Mittelfeldspieler von der Elfenbeinküste wird bis zum Ende der laufenden Saison für das nach sechs Partien noch sieglose Aarau spielen. In der letzten Saison kam Yapi beim FCZ in 20 Pflichtspielen zum Einsatz. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Dortmund einigt sich mit Barcelona über Dembélé-Transfer

Bild: AP/AP

Borussia Dortmund und der FC Barcelona haben sich grundsätzlich auf den lange erwarteten Wechsel von Ousmane Dembélé geeinigt. Für den Transfer des 20-jährigen Franzosen werde der BVB eine fixe Summe von 105 Millionen Euro plus eine weitere variable Entschädigung kassieren, gab der an der Börse notierte Bundesligist in einer Adhoc-Mitteilung bekannt. Insgesamt könnte die Borussia 147 Millionen Euro kassieren.

Barcelona hat offenbar sämtliche BVB-Forderungen erfüllt. Der Durchbruch im Transfer-Hickhack soll am Donnerstag vor der Champions-League-Auslosung in Monaco bei einem Gipfeltreffen mit Watzke und Zorc sowie Barcelonas Präsident Maria Bartomeu, Sportvorstand Oscar Grau und Fussball-Direktor Raul Sanllehi erzielt worden sein. Vor einem Jahr hatte der BVB Dembélé für 15 Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtet. Nun wird er weltweit der zweitteuerste Transfer nach Neymar, für den Paris Saint-Germain 222 Millionen Euro nach Barcelona überwies.

Bei Barcelona soll Dembélé rund Sieben Millionen Euro kassieren und einen Vertrag bis 2022 besitzen. Die Ausstiegsklausel beläuft sich auf schlappe 400 Millionen Euro, wie Barça bekannt gab. Er bekommt Neymars Nummer, die 11.

Dembélé selber äussert sich nur knapp zum vollzogenen Transer. Nämlich so:

Visca Barça, Visca Catalunya ! 🔵🔴🤙🏾 — Ousmane Dembélé (@Dembouz) 25. August 2017

Einige Teamkollegen heissen ihn bereits willkommen...

...oder verabschieden sich:

@Dembouz félicitation mon frero fait moi rêver!!! oublie pas de me garder un abonnement 😆😂😂🙏🏽❤️ — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) 25. August 2017

Dortmund will nun rasch einen Ersatz verpflichten. Allerdings bleibt bis zum Ende der Transferperiode am kommenden Donnerstag nicht viel Zeit. Als Kandidaten gelten laut Medienberichten der Brasilianer Malcom (20-jährig/Bordeaux), Maxwell Cornet (20/Olympique Lyon) und nach «Bild»-Informationen sogar der frühere Schalker Julian Draxler (23/Paris Saint-Germain).(aeg/ram/sda)

Transfer von Dwamena zu Brighton geplatzt

Bild: KEYSTONE

Der Transfer von Raphael Dwamena zum Premier-League-Klub Brighton ist laut Angaben des FC Zürich geplatzt.

Aufgrund des medizinischen Checks habe der englische Verein seine Offerte zurückgezogen, schreibt der FC Zürich auf seiner Website. Der Super-League-Aufsteiger hätte für den Transfer des Ghanaers rund 15 Millionen Franken kassiert.

In der Medienmitteilung des FCZ heisst es: «Wir sind über diesen Entscheid doch sehr erstaunt. Selbstverständlich haben auch wir vor dem Wechsel von Raphael zum FCZ eine medizinische Untersuchung durch die Schulthess-Klinik vornehmen lassen. Dort wurde dieselbe Abweichung von der Norm festgestellt. Allerdings wurde dieser Sachverhalt dahingehend beurteilt, dass er weder gesundheitsgefährdend ist, noch die Leistungsfähigkeit eines Spitzensportlers beeinträchtigt.»

Dass bei solchen medizinischen Tests im Bereich des Spitzensportes Abweichungen vorkämen, sei nicht unüblich. Sie würden aber individuell analysiert und auf ihre medizinischen Konsequenzen hin überprüft. Ob sich in den letzten acht Monaten tatsächlich eine Veränderung des medizinischen Sachverhalts ergeben hat, wird nun überprüft.

Trotz dieser unvorhergesehenen Entwicklung zeigt sich der FCZ auch erfreut darüber, dass sich der Goalgetter wieder «vollumfänglich für den FCZ engagieren wird». (sda)

Holt Werder den «Doppelmeter» Onuachu?

Werder Bremen ist laut «Bild» am nigerianischen Stürmer Paul Onuachu interessiert. Der 23-Jährige spielt für den dänischen Klub Midtiylland. Mit 2,01 m würde Onuachu zum längsten Spieler der Bundesliga werden. (ram)

Bild: EPA/SCANPIX DENMARK

Juventus holt einen weiteren deutschen Weltmeister

Sami Khedira kriegt bei Juventus einen Nationalmannschafts-Kollegen. Der deutsche Innenverteidiger Benedikt Höwedes wechselt gemäss der «Gazzetta dello Sport» zum italienischen Rekordmeister. Erst bestätigte Höwedes-Berater Volker Struth der «Bild»: «Juve will, Höwedes will. Jetzt muss auch Schalke wollen.» Nun scheinen sich auch die Vereine gefunden zu haben. Der 29-jährige Höwedes spielt seit seinem 13. Lebensjahr bei Schalke 04, wurde diesen Sommer aber nach sechs Jahren als Kapitän abgesetzt. (zap)

Bild: AP/AP

Dembéle-Wechsel angeblich in trockenen Tüchern

Wie die deutsche «Bild» berichtet, nimmt das Wechsel-Geplänkel um Dortmunds Youngster Ousmane Dembélé ein Ende. Die Verantwortlichen von Dortmund und Barcelona hätten sich am Rande der Champions-League-Auslosung getroffen und über die Transfermodalitäten geeinigt. Der BVB soll 150 Mio. Euro für das Supertalent erhalten. Eine offizielle Bestätigung durch die involvierten Vereine steht jedoch noch aus. (jsc)

Bild: AP/AP

Ibrahimovic bleibt bei Manchester United

Der Schwede Zlatan Ibrahimovic hat bei Manchester United einen neuen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der alte Kontrakt des Stürmers war am Ende der vergangenen Saison ausgelaufen.

Ibrahimovic ist nach einer Knieverletzung auf dem Weg zurück. Er wird bei Manchester United neu die Rückennummer 10 tragen, welche zuletzt dem zu Everton zurückgekehrten Wayne Rooney gehörte. «Wir freuen uns, dass Zlatan auf dem Weg zur Genesung ist und dass wir weiter auf ihn zählen können», wird José Mourinho, der Trainer der «Red Devils» zitiert. «Ich habe keinerlei Zweifel, dass er in der zweiten Saisonhälfte eine wichtige Rolle spielen kann.» (ram)

Ein Beitrag geteilt von IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) am 24. Aug 2017 um 6:08 Uhr

Hadergjonaj zum einzigen Team, das in der Premier-League-Geschichte nur siegte

Der Schweizer Florent Hadergjonaj wechselt wie erwartet vom FC Ingolstadt zum Premier-League-Aufsteiger Huddersfield Town. Seit dem Abstieg mit Ingolstadt in die zweite Bundesliga hatte der 23-Jährige auf einen Wechsel gedrängt. Nun wurde für den bei Ingolstadt zuletzt wegen seiner Wechselgelüste freigestellten Verteidiger ein neuer Verein gefunden.

Hadergjonaj wird zunächst für eine Saison an Huddersfield ausgeliehen. Ende Saison können die Engländer den Kosovo-Schweizer dank einer Kaufoption definitiv übernehmen. Über die Details des Vertrages machten die beiden Klubs keine Angaben. (fox/sda)

Wechselt Messi im Sommer 2018 zu Manchester City?

Kürzlich sagte Pep Guardiola, dass er glaube, Lionel Messi könnte bald zu Manchester City wechseln. Jetzt kommt eine neue Wendung dazu: Messis Vater Jorge traf sich mit ManCity-Fussballchef Txiki Begiristain. Wie die «Sun» schreibt, soll der Superstar im Sommer 2018 nach England wechseln.

Brisant dabei: Messis Vertag läuft 2018 aus, dann wäre er ablösefrei zu haben. Aktuell ziert sich der Argentinier noch, die Vertragsverlängerung bis 2021 zu unterschreiben, was die Gerüchte anheizt. (fox)

Bild: AP/AP

Hat PSG Barça Seri vermiest?

Das wäre ja ein Ding. Nizzas Jean-Michael Seri soll bekanntlich doch nicht zu Barcelona wechseln, obwohl schon fast alles klar schien. Jetzt hat Franklin Mala, Berater des Mittelfeldspielers, gegenüber der «As» brisante News ausgepackt: «Der PSG rief Nizza an und wollte den Transfer ausreden, um Barça zu schädigen.» Zuvor hätten Nizza und Barcelona praktisch eine Einigung erzielt gehabt.

Bild: EPA/EPA

Mbappé weiter nicht im Kader – hat Monaco aufgegeben?

Kylian Mbappé wird am Wochenende auch im Knüllerspiel gegen Marseille nicht ins Kader Monacos zurückkehren. Trainer Leonadro Jardim glaubt, dass nur eine sehr kleine Chance besteht, dass der Jungstar dabei sein wird, wie der französische Fussballsender «SFR Sport» berichtet.

Der Abgang sei sehr nah. Wie die «Daily Mail» schreibt, habe Monaco das Angebot von rund 150 Millionen Euro plus einen Spieler des PSG akzeptiert. Dieser Spieler könnte Julian Draxler, Javier Pastore, Lucas Moura oder Angel Di Maria (auch bei Barça im Gespräch) sein. Mit dem Deal würde der 18-Jährige der zweitteuerste Transfer der Fussballgeschichte.

🚨INFO #BreakingFoot : Kylian Mbappé ne fera pas partie du groupe de l'AS Monaco pour affronter l'OM dimanche ! Le départ est proche...🔴 #ASM pic.twitter.com/vgumXafjoC — SFR Sport (@SFR_Sport) 23. August 2017

Davinson Sanchez wird zu Tottenhams Rekordtransfer

Kurz bevor Ajax verkündete, dass Dolberg nicht verkäuflich sei, verliess Davinson Sanchez den Klub. Der 21-jährige Kolumbianer wechselt für rund 47 Millionen Franken zu Tottenham. Der Innenverteidiger wird damit zum teuersten Neueinkauf der Spurs, zuvor war dies Moussa Sissoko, der für rund 40 Millionen Franken nach London wechselte. (fox)

Seri kommt nicht, dafür Di Maria?

Der Wechsel von Nizzas Mittelfeldmann Jean-Michael Seri zu Barcelona ist gemäss «Mundo Deportivo» gescheitert. Barça konnte sich mit dem 26-Jährigen angeblich nicht einigen.

Dafür will «Sport» wissen, dass der Wechsel von Angel Di Maria kurz vor dem Abschluss stehe. Spieler und Klub seien sich einig, die 50 Millionen Euro sei Barça bereit zu zahlen. Aber PSG-Boss Al Khelaifi habe klargestellt, dass dieser Betrag niemals ausreicht, wie «le Parisien» schreibt. (fox)

Bild: AP/AP

Ajax-Shootingstar Dolberg nicht zu Monaco

Die AS Monaco wollte von Ajax Amsterdam Sturmjuwel Kasper Dolberg für 50 Millionen Euro verpflichten. Aber die Holländer lehnten das Angebot für den 19-Jährigen umgehend ab. Teammanager Marc Overmars schloss weitere Verkäufe in dieser Transferperiode aus. (fox)

Bild: EPA/ANP

Berbatov setzt Karriere in Indien fort

Der mittlerweile 36-jährige Bulgare Dimitar Berbatov setzt seine Karriere bei Kerala Blasters in Indien fort. Dort trifft der ehemalige Stürmer von Manchester United und der AS Monaco auf einen alten Weggefährten. Der englische Verteidiger Wes Brown, mit dem Berbatov bereits bei United zusammengespielt hat, steht beim Klub aus der südindischen Stadt Kochi unter Vertrag.Berbatov war seit letztem Frühling vereinslos, zuvor stand er während einer Saison bei PAOK Saloniki im Einsatz. (pre/sda)

Golden touch,turns like a dream & a deadly finish.The Bulgarian Hitman is set to take ISL by storm. #DimitarIsYellow #KBFC #NammudeSwantham pic.twitter.com/wDfEESecR7 — Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) 23. August 2017

Ravet fix zu Freiburg

Wenige Stunden vor dem kapitalen CL-Rückspiel in Moskau ist der Abgang von Yoric Ravet von YB fix. Wie der «Blick» schreibt, habe man sich mit dem SC Freiburg auf eine Ablöse von 4,5 Millionen Franken geeinigt.

Ob Ravet heute gegen den ZSKA Moskau antritt, ist noch offen, aber wahrscheinlich. Bei YB hofft man, dass der 27-Jährige den Bernern ein Abschiedsgeschenk in Form der CL-Qualifikation besorgt. Die letzte Partie dürfte der Franzose dann am Sonntag gegen St.Gallen bestreiten. (fox)

Bild: KEYSTONE

EM-Siegtorschütze nach Russland

Der portugiesische Nationalspieler Eder (29), der Schütze des Siegtores in der Verlängerung des EM-Finals 2016 gegen Frankreich, wird für eine Saison von Lille an Lokomotive Moskau ausgeliehen. Die Russen besitzen eine Kaufoption. In der letzten Ligue-1-Saison erzielte Eder in 31 Einsätzen sechs Tore. (ram/sda)

Bild: EPA/LUSA

Barça verkündet via Twitter: Di Maria kommt

«Welcome Angel die Maria to FC Barcelona!» – Was für eine Meldung vom offiziellen Twitter-Account Barças, welche da heute Morgenfrüh gepostet wurde. Das Problem: Der Twitter-Account wurde um ca. 4 Uhr gehackt. Die Meldung stimmt also nicht. Di Maria bleibt (vorerst) beim PSG.

«OurMine» – Hacker aus Saudiarabien, welche schon andere bekannte Accounts knackten – haben sich zum Hoax bekannt. Während die Offizielle Seite Barcelonas den Tweet immer wieder löschte, platzierten die Hacker diesen immer wieder. Um 5 Uhr war der Spuk vorbei. Barcelona setzte daraufhin einen Tweet mit der Bestätigung des Hackerangriffs ab.

Der Angriff erfolgte wenige Stunden nach Barcelonas Erklärungen, dass Neymar 8,5 Millionen Euro zurückbezahlen muss. Es wird gerätselt, ob die beiden Ereignisse in Zusammenhang stehen. (fox)

Our accounts have been hacked tonight.

We’re working to solve the problem as soon as possible.

Thanks for your patience. — FC Barcelona (@FCBarcelona) 23. August 2017

Holen die Bayern Draxler?

Julian Draxler steckt beim PSG fest. Der deutsche Nationalspieler kommt in dieser Saison kaum zum Einsatz, insbesondere seit Neymar in Paris ist. Dass der 23-Jährige die Franzosen daher noch verlässt, scheint sehr gut möglich.

Bisher waren vor allem Premier-League-Teams interessiert. Jetzt soll sich aber auch Bayern München um den Mittelfeldregisseur bemühen, das glaubt zumindest die «Sun» zu wissen. 35 Millionen Euro ist der aktuelle Marktwert Draxlers und die Bayern sollen ein Angebot vorbereiten. (fox)

Bild: EPA/EPA

Hallo Zinédine, hier ist Pierre-Emerick

Ein heisses Gerücht aus Spanien verbreitet das Magazin «Don Balon». Pierre-Emerick Aubameyang soll demnach Zinédine Zidane immer wieder anrufen und sich für einen Wechsel empfehlen. Aber: Der Startrainer sei kein Fan des Gabuners und wolle den Angreifer deshalb nicht zu Real Madrid holen.

Bild: AP/dpa

Klopp gibt nach der 550. Frage auf

Jürgen Klopp ist genervt. Immer und immer wieder muss er sich zum Thema Coutinho und Barcelona äussern. An der Pressekonferenz vor dem CL-Qualispiel gegen Hoffenheim von heute sagte er jetzt resignierend: «Das kommentiere ich nicht. Mein Englisch ist nicht so gut, dass ich auch auf die 550. Frage zu diesem Thema noch die richtige Antwort finde.» Gegen Hoffenheim spielt Coutinho nicht. Er ist weiterhin verletzt und obendrein auch noch krank.

Bald muss Klopp vielleicht nicht mehr antworten. «Sky Sports» berichtet, dass Barcelona eine vierte Offerte vorbereite. 170 Millionen Franken wollen die Katalanen angeblich bieten. 125 Millionen werden direkt bezahlt, der Rest von 45 Millionen sei ein Bonus. (fox)

Bild: AP/AP

Guardiola glaubt an Messi-Abgang

Pep Guardiola erlebte mit Lionel Messi seine beste Zeit in Barcelona. Klar träumt der Trainer von einer weiteren Zusammenarbeit. 300 Millionen Euro stehen als Ablösesumme im Raum. «Wenn jemand die 300 Millionen Euro hat, dann wird er die wohl auch ausgeben», so der Spanier.

Messi hat zwar noch Vertrag bis 2019, die Verhandlungen um eine Verlängerung bis 2021 sind aber ins Stocken geraten. Zudem zeigte gestern eine spanische Doku, dass der Argentinier schon im letzten Sommer ganz kurz vor dem Absprung zu Manchester City stand.

Bild: AP/AP

Lugano verpflichtet Mittelfeldspieler Ledesma

Der FC Lugano verstärkt sein Mittelfeld mit dem italienisch-argentinischen Doppelbürger Cristian Ledesma. Der 34-Jährige spielte in der vergangenen Saison in der Serie B bei Ternana und unterschrieb bei den Tessinern nach einem zweiwöchigen Probetraining einen Einjahresvertrag mit Option auf eine zweite Saison.

Seine beste Zeit hatte Ledesma von 2006 bis 2015 bei Lazio Rom, wo er in 259 Serie-Partien 12 Tore erzielte. Nachdem er durch Heirat den italienischen Pass erhalten hatte, kam er 2010 zu einem Länderspiel für die Squadra Azzurra. (abu/sda)

Bild: EPA/ANSA

Vaduz löst Vertrag mit Costanzo auf

Der FC Vaduz und Moreno Costanzo gehen getrennte Wege. Der Liechtensteiner Challenge-League-Verein löste den noch eine Saison gültigen Vertrag mit dem Mittelfeldspieler «auf Wunsch des Spielers» per sofort auf, wie der FC Vaduz auf seiner Website bekannt gab.

Der 29-jährige Costanzo hatte in den letzten zwei Saisons beim Super-League-Absteiger 57 Spiele (12 Tore) absolviert, kam in dieser Saison verletzungsbedingt aber nie zum Einsatz. (abu/sda)

Bild: PPR

Stocker zu Celtic Glasgow?

Valentin Stocker hat bei Hertha BSC keine Zukunft mehr. In den ersten beiden Pflichtspielen der neuen Saison setzte ihn Pal Pardai nicht einmal auf die Bank. Doch Stocker muss spielen, wenn er mit der Nati an die WM 2018 in Russland will.

Eine Rückkehr des verlorenen Sohnes nach Basel scheiterte bislang an der Ablösesumme. Vier Millionen soll Hertha für den offensiven Mittelfeldspieler verlangen. Doch der FCB sollte sich sputen, denn gemäss schottischen Medien ist auch Celtic Glasgow mittlerweile an Stocker dran. Noch ist nichts konkret, doch die finanziellen Mittel hätten die Schotten. Das Team von Brendan Rodgers steht dank einem 5:0-Sieg gegen Astana im Hinspiel der Champions-League-Playoffs mit einem Bein in der Königsklasse. (pre)

Bild: DPA dpa

Hannover tätigt Rekordtransfer

Der Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 mit dem Schweizer Pirmin Schwegler hat den teuersten Transfer der Klubgeschichte getätigt. Vom russischen Erstligisten Rubin Kasan wechselt der brasilianische Stürmer Jonathas für geschätzte neun Millionen Euro zu den Niedersachsen. Der 28-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag. (pre/sda)

Dwamena per sofort vom FCZ zu Brighton & Hove Albion

Der FC Zürich verliert seinen besten Stürmer. Der 21-jährige Ghanaer Raphael Dwamena verlässt den Aufsteiger und wechselt zum Premier-League-Aufsteiger Brighton & Hove Albion.

Wie der englische Klub auf seiner Homepage meldet, sind sich die Parteien einig, es stehen noch die medizinischen Tests und die Ausstellung der Arbeitsbewilligung für England aus. Der FCZ bestätigt den Wechsel ebenfalls auf seiner Homepage.

Wie viel der Transfer in die Kassen des FC Zürichs spülen wird, ist nicht bekannt. Es dürften jedoch weit mehr als 10 Millionen Franken sein, was eine Rekordsumme für den Stadtklub wäre. Dwamena war im letzten Winter für rund 300'000 Franken von Austria Lustenau zum FC Zürich gekommen. (sda)

Decarli von Braunschweig zu Brügge

Der Tessiner Saulo Decarli wechselt vom deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig zum FC Brügge.Der Innenverteidiger, dessen Transfer sich die Belgier 1,5 Millionen Euro kosten lassen, wird einen für drei Jahre gültigen Vertrag unterzeichnen.

Decarli hatte seit 2014 für Braunschweig gespielt. In den vergangenen zwei Saison gehörte er zum Stammpersonal. Zuletzt war der einstige Schweizer Nachwuchs-Internationale aber wegen «teamschädigendem Verhalten» ins Nachwuchsteam verbannt worden. (sda)

Kondogbia von Inter an Valencia ausgeliehen

Drei Tage nach Verteidiger Jeison Murillo wechselt mit Geoffrey Kondogbia ein weiterer Spieler von Inter Mailand leihweise zum FC Valencia in die spanische La Liga. Der 24-jährige Mittelfeldspieler aus Frankreich war vor zwei Jahren für nahezu 40 Millionen Euro von Monaco zu Inter gekommen. Im nächsten Sommer können die Italiener zumindest einen Teil dieser Summe wieder einbringen; Valencia hat für Kondogbia eine Kaufoption in der Höhe von rund 25 Millionen Euro.

Den umgekehrten Weg geht derweil der Aussenverteidiger João Cancelo. Der 23-jährige Portugiese, der seit einem Jahr zum Kreis der Nationalmannschaft gehört und in der WM-Qualifikation schon zwei Tore erzielt hat, spielt nun eine Saison leihweise für Inter Mailand. (pre/sda)

Nasri wird Teamkollege von Djourou

Johan Djourou bekommt bei Antalyaspor einen berühmten Teamkollegen. Der Klub von der türkischen Riviera verpflichtete von Manchester City den Franzosen Samir Nasri mit einem Vertrag über zwei Jahre. Der 30-jährige Offensivspieler hatte in England keinen Draht zu Trainer Pep Guardiola; in der letzten Saison spielte er leihweise in Spanien für den FC Sevilla.

Nasri gilt als ebenso talentiert wie charakterlich problematisch. Zur französischen Nationalmannschaft gehört er seit über vier Jahren nicht mehr, nachdem er an der EM 2012 einige Journalisten auf obszöne Art beschimpft hat. Auf Klubebene war seine Karriere zuletzt vor allem wegen seiner fragilen Physis ins Stocken geraten. In den letzten drei Jahren verpasste er wegen Verletzungen insgesamt 62 Pflichtspiele.

In Antalya wird er – sofern fit – mit seinem gleichaltrigen Landsmann und früheren Kumpel aus den französischen Nachwuchs-Auswahlen, Jérémy Menez, sowie dem Kameruner Samuel Eto'o eine ebenso talentierte wie schwierig zu führende Offensive bilden. (pre/sda)

Das würde Derdiyok helfen: Gümüs zum HSV?

Der HSV sucht einen Ersatz für seinen verletzten Jubler Nicolai Müller. Topkandidat für die Nachfolge soll gemäss «Sky» Sinan Gümüs sein. Der 23-Jährige Deutsch-Türke wechselte 2014 von Stuttgart II in die Türkei und würde rund sechs Millionen Euro kosten. Bei Galatasaray kämpft Eren Derdiyok aktuell um einen Stammplatz. Allerdings steht ihm eher Bafetimbi Gomis vor der Sonne. (fox)

Bild: EPA/TT NEWS AGENCY

Der FC Barcelona will Favre-Star

Nice und Trainer Lucien Favre droht der Abgang des wichtigsten Spielers: Mittelfeldspieler Jean-Michäel Seri strebt offenbar einen Wegzug von Nizza an.

Laut französischen Medien soll sich Seris Berater über das Wochenende mit dem FC Barcelona bereits einig geworden sein. Nun fehlt noch die Einigung zwischen den beiden Klubs.

Kommentiert hat die brisanten Spekulationen bislang kein Nice-Vertreter. Aber von Klubchef Jean-Pierre Rivère liegt eine ältere, aber womöglich entscheidende Interview-Passage vor: «Er hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel. Für 40 Millionen Euro ist er frei.»

Sollten die Katalanen ihr Interesse konkretisieren, dürfte der Ivorer nicht mehr zu halten sein. 2015 kam der afrikanische Mittelfeldorganisator für 700'000 Euro vom portugiesischen Erstligisten Paços de Ferreira, nun wird er für einen Vertreter der europäischen Topklasse zum Thema. (sda)

Bild: KEYSTONE

Unterschreibt Ibra schon diese Woche?

Die Rückkehr – obwohl er eigentlich nie ganz weg war – von Zlatan Ibrahimovic wird anscheinend konkreter. Der Schwede soll schon diese Woche einen neuen Vertrag bei Manchester United unterschreiben. Ibra wird erst 2018 zurückkehren können von seiner Knieverletzung. Aber die schnelle Heilung scheint bei den Red Devils zu einem Umdenken geführt zu haben. Der 35-Jährige selbst postete gestern ein Video auf Twitter, bei dem er Karate-Kicks zeigt und fragt dazu: «Welches Knie?» (fox)

Neuer Anlauf für Alexis Sanchez

Pep Guardiola will noch nicht aufgeben. Manchester City möchte daher ein neues Angebot für Alexis Sanchez unterbreiten. 76 Millionen Euro soll Arsenal für den Angreifer erhalten, berichtet «ESPN».

Sanchez hat noch ein Jahr Vertrag bei Arsenal. Die Gunners wollen ihn länger binden, aber der Chilene liebäugelt noch immer mit seinem ehemaligen Coach bei Barcelona. (fox)

Bild: AP/AP

Milan mit dem nächsten Neuzugang

Die AC Milan hat mit diesem GIF die Verpflichtung des Stürmers Nikola Kalinic bekanntgegeben. Der Kroate spielte seit 2015 für die AC Fiorentina. Kalinic ist bereits der 11. Neuzugang für die Mailänder in diesem Sommer. (zap)

Iniestas Verbleib in Barcelona ist nicht gesichert

Barcelonas Spielmacher Andres Iniesta hat in einem Interview mit der spanischen Tageszeitung «El Pais» erwähnt, dass er noch nicht sicher ist, wie es für ihn in Zukunft weitergehe. Der 33-jährige Iniesta hat beim FC Barcelona nur noch einen Vertrag bis Juni 2018 und sagt: «Ich habe noch nicht verlängert. Ich habe in letzter Zeit viele seltsame Gefühle kennengelernt, die ich so noch nicht kannte. Aber das ist wohl normal. Es ist ein Szenario, das ich mir vor drei Jahren nicht hätte vorstellen können.» (zap)

🎙|

Iniesta "Right now, I have not renewed, I have felt many strange feelings for the first time, but I think this may be normal." [El Pais] pic.twitter.com/U0W5DPtMVw — FCBdaily (@FCBdailyy) 20. August 2017

Grünes Licht für Costa-Transfer?

Der Transfer von Diego Costa von Chelsea zu Atletico Madrid steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Die Klubs haben sich auf eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro geeinigt, das berichtet zumindest der spanische Radiosender «Onda Cero».

Sollte der Transfer zustande kommen, wäre Costa erst ab Januar spielberechtigt, weil Atletico noch eine Transfersperre bis Ende Jahr absitzen muss. Costa spielte bereits von 2010 bis 2014 für Atletico. (zap)

Bild: EPA/EPA

Liverpool lehnt nächstes Angebot für Coutinho ab

Der FC Barcelona will nach wie vor unbedingt Philippe Coutinho verpflichten. Doch der FC Liverpool will den 25-jährigen brasilianischen Offensivspieler nicht verkaufen, er hat bereits zum dritten Mal eine Offerte aus Katalonien abgelehnt. Dieses Mal soll Barça laut dem «Guardian» eine Ablösesumme von 130 Millionen Euro geboten haben. Mit Coutinho selber scheint sich Barcelona einig zu sein, er will weg aus Liverpool. (ram)

Bild: EPA/EPA

Sanchez erster Neuzuzug bei Tottenham

Der kolumbianische Verteidiger Davinson Sanchez wechselt für eine Ablösesumme von 40 bis 42 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Tottenham Hotspur in die englische Premier League. Der 21-jährige Südamerikaner war erst vor einem Jahr zum Europa-League-Finalisten gestossen und hatte in 46 Spielen sieben Tore geschossen. Sanchez ist der erste Neuzuzug beim Zweiten der letzten Premier-League-Saison in diesem Sommer. (sda/afp)

We are delighted to announce we have reached agreement with Ajax for the transfer of Davinson Sanchez subject to medical & work permit. pic.twitter.com/bCjP3ur3Ca — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 18. August 2017

Fix: Kevin-Prince Boateng zu Frankfurt

Gelson Fernandes erhält bei Eintracht Frankurt einen prominenten Teamkollegen. Kevin-Prince Boateng heutert nach seiner Vertragsauflösung mit Las Palmas für drei Jahre beim Bundesligisten an. Trainer Niko Kovac freut sich auf den Neuzugang: «Prince wird dieser Mannschaft unheimlich viel geben. Er bringt überragende fussballerische Qualitäten mit». Gerade unsere jungen Spieler können von ihm unheimlich viel profitieren», glaubt der Eintracht-Coach. (pre)

Mattia Bottani kehrt zum FC Lugano zurück

Der 26-jährige Stürmer Mattia Bottani kehrt per sofort zum FC Lugano zurück. Bottani unterschrieb vor einem Jahr in der Challenge League beim FC Wil einen Vertrag bis 2020, nach dem Ausstieg der türkischen Investoren liebäugelte er aber schon länger mit einer Rückkehr ins Tessin. (sda)

Bild: KEYSTONE

Di Maria offenbar mit Barcelona einig

Beim FC Barcelona herrscht vor dem Saisonstart am Sonntag gegen Betis Sevilla (20.15 Uhr) noch Handlungsbedarf. Nach dem Abgang von Superstar Neymar fällt nun auch noch Luis Suarez wegen einer Knieverletzung wochenlang aus.

Laut der englischen Zeitung «The Sun» soll Barça kurz vor der Verpflichtung von Angel Di Maria stehen. Für den argentinischen Nationalspieler, der zwischen 2010 und 2014 für Real Madrid spielte, soll sich auch Landsmann Lionel Messi stark gemacht haben. Trainer Ernesto Valverde gilt ebenfalls als grosser Fan des Flügelspielers. (pre)

Bild: AP/AP

Emeghara wechselt nach Zypern

Innocent Emeghara setzt seine Karriere in Zypern fort. Der ehemalige Schweizer Internationale (neun Länderspiele), der seit dem Vertragsende mit MLS-Klub San Jose Earthquakes Ende 2016 ohne Klub war, wechselt für ein Jahr plus Option für eine weitere Saison zum Erstligisten Ermis Aradippou. In Zypern beginnt an diesem Wochenende die Meisterschaft.

Seit seinem Abgang bei den Grasshoppers Ende August 2011 stand Emeghara, durchaus mit Erfolg, beim französischen Klub Lorient sowie bei den Serie-A-Vertretern Siena und Livorno unter Vertrag. Nach den Wechseln zu Karabach Agdam nach Aserbaidschan und weiter zu San Jose geriet die Karriere des 28-jährigen Stürmers auch wegen eines Meniskusrisses, erlitten im Mai 2015, ins Stocken. Letztmals stand Emeghara vor 14 Monaten in einem Ernstkampf für die Earthquakes auf dem Platz. (pre/sda)

Bild: Insidefoto

Leipzig heiss auf Kampl

RB Leipzig hat die Fühler nach Kevin Kampl (Bild) ausgestreckt. Für 20 bis 25 Millionen Euro würde Bayer Leverkusen den slowenischen Offensivspieler wohl abgeben. Das Geld dafür dürften die Leipziger schon bald haben, denn Oliver Burke ist auf dem Sprung. Für rund 18 Millionen Euro soll der junge Schotte an Crystal Palace verkauft werden, schreibt die «Bild». (ram)

Bild: AP

Vergoldet ManCity Jonny Evans?

27 Millionen Euro bietet Manchester City angeblich für West Broms Captain Jonny Evans. Eine erste Offerte in der Höhe von 22 Millionen wiesen die Albions noch zurück. Der 29-jährige Nordire dürfte wechseln wollen, schliesslich wollen die Citizens laut dem «Mirror» seinen Lohn verdoppeln.

Bild: EPA/EPA

West Bromwich Albion hat Evans Nachfolger vielleicht schon an der Angel haben: Es ist angeblich an Tottenhams Österreicher Kevin Wimmer interessiert. Aber auch Stoke City liebäugelt mit dem 24-jährigen Verteidiger. (ram)

Bild: AP/AP

WM-Finalteilnehmer für Bologna

Neuer Klub für Rodrigo Palacio: der ehemalige argentinische Nationalspieler wechselt zum FC Bologna. Bis anhin spielte der 35-jährige Stürmer für Inter Mailand. (ram)

Das sind die 37 teuersten Fussball-Transfers der Welt

20.10.2000: Christoph Daums freiwillige Haarprobe ergibt, dass er doch kein absolut reines Gewissen haben darf 14.06.2012: Die Iren haben gegen Spanien nicht den Hauch einer Chance, aber ihre Fans singen sich zum EM-Titel 30.06.1998: Mit einem Wundersolo geht Michael Owens Stern auf, der nur allzu schnell wieder verglüht 18.07.2008: Ein Carlos Varela in Höchstform: «Heb de Schlitte, du huere Schissdrägg» 27.04.1996: Basler lässt Wut an Torwand aus: «Wenn Sie ein drittes Loch in die Wand reinschiessen, gibt es 1000 Mark von mir» 09.11.1997: Der Windarsch kassiert in einem einzigen Fussball-Spiel gleich drei Rote Karten – und ist auch sonst ein liebenswerter Rüpel 09.08.2009: Basel-Goalie Costanzo wird für drei Spiele gesperrt – nach einer Attacke auf den eigenen Mitspieler 29.10.1997: Im dichten Schneetreiben gibt der 19-jährige Gigi Buffon sein Länderspieldebüt 10.05.1930: Der Beginn einer wunderbaren Hassliebe – die 7 denkwürdigsten Länderspiele zwischen Deutschland und England 09.11.2014: Der FC Aarau wird weltbekannt – und das alles wegen einer genialen Fallrückzieher-Rettungsaktion Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen 17.07.1994: «Eine Wunde, die sich niemals schliesst» – Roberto Baggios Penalty in die Erdumlaufbahn lässt ganz Italien weinen 22.02.2004: St.Gallens Kultfigur «Zelli» muss in der Not ins Tor und kratzt den Ball in «seiner» Ecke 10.09. 2008: Luxemburgerli vernaschen? Denkste! – Die Schweizer Nati kassiert die bitterste Niederlage ihrer Geschichte 04.07.1999: Martin Palermo schafft's ins Guinness-Buch der Rekorde – weil er drei Penaltys in einem Spiel verschiesst 06.04.2002: Bundesliga-Goalie Piplica fällt der Ball von einem Kirchturm auf den Kopf und von dort fliegt er ins Tor 31.08.1993: Jay-Jay Okocha demütigt Oliver Kahn und drei KSC-Verteidiger mit einem Wahnsinnstanz in 11 Sekunden für die Ewigkeit 06.05.2001: Inter-Fans stehlen den Feinden von Atalanta einen Roller und werfen ihn im San Siro über eine Brüstung 12.09.1990: Der Goalie mit der Pudelmütze sorgt für die vielleicht grösste Sensation der Fussball-Geschichte 20.04.2011: Reals erster Pott seit drei Jahren geht in die Brüche, weil Sergio Ramos zu wenig Muckis hat 17.11.1993: Frankreich vergeigt in letzter Sekunde die WM-Quali und Sündenbock Ginola zieht gegen Trainer Houiller vor Gericht 15.05.1974: Im Suff stecken schottische Natifussballer ihren Star in ein Boot – das sofort von der Strömung weggetrieben wird 10.03.1998: Trap hat fertig – diese dreieinhalb Minuten Kauderwelsch bleiben für die Ewigkeit 08.01.2004: Kult-Goalie Jorge Campos hängt seine knallbunten Trikots an den Nagel 08.09.1996: George Weah schnappt sich im eigenen Strafraum den Ball, dribbelt einfach alle aus und schiesst ein Wundertor 11.11.2011: Der estnische Ersatzspieler, der hier den Ball weiterreicht, ist in Wahrheit ein cleverer irischer Fussballfan 07.10.1989: Der «Fall Klötzli» – vier Wettinger gehen auf den Schiri los, weil dieser Sekunden vor dem Ausgleich abpfeift 03.06.1997: Roberto Carlos scheint mit seinem Freistoss für die Ewigkeit alle Gesetze der Physik auszuhebeln 22.06.1986: Maradona schiesst das Tor des Jahrhunderts – aber in Erinnerung bleibt die «Hand Gottes» 06.09.2003: Es gibt nur ein' Rudi Völler und der schenkt Weissbier-Waldi nach Deutschlands 0:0 auf Island so richtig ein 27.01.1994: Beim seltsamsten Fussballspiel aller Zeiten muss ein Team plötzlich beide Tore verteidigen 28.10.1993: «Die Tragödie von Doha» oder wieso an der WM 2022 vielleicht doch alles gut wird 09.10.1996: Schottland spielt in Estland gegen sich selber und wird von der «Tartan Army» lautstark gefeiert 07.09.2005: Nati-Goalie Zuberbühler kassiert auf Zypern ein Riesen-Ei und schiebt die Schuld dafür dem «Blick» in die Schuhe 05.12.2004: Paulo Diogo gewinnt mit Servette im Abstiegskampf – und verliert dabei einen Finger 29.03.1970: «Decken, decken, nicht Tischdecken, Mann decken» – so kommentiert der Moderator des «Aktuellen Sportstudio» einen Beitrag über Frauenfussball 01.04.1998: Diese 76 Minuten TV-Geschichte mit Günther Jauch und Marcel Reif lassen jeden Aprilscherz alt aussehen 17.04.2004: Goalie Butt jubelt nach seinem verwandelten Penalty noch, als es in seinem Kasten klingelt 07.03.2007: Johann Vogel droht Köbi Kuhn, in den Flieger zu steigen, um ihm «eins zu tätschen» 23.06.1990: Roger Milla gegen René Higuita – der Alte entzaubert den Irren 25.05.2005: Liverpool schafft gegen Milan dank «sechs Minuten des Wahnsinns» und Hampelmann Jerzy Dudek die unglaublichste Wende aller Zeiten Als der «entführte» Raffael zum Fall für die Polizei wurde und als Strafe einen Znacht ausgeben musste 30.04.2011: Cabanas fordert vom Basler Schiri Respekt, denn «das isch GC! Rekordmeister! Än Institution, hey!» 27.03.2011: Die «Mücke» sticht zum 100. Mal zu – Torhüter Rogerio Ceni wird für sein Jubiläumstor gefeiert wie vor ihm nur Pelé 01.03.1980: Everton trauert um Dixie Dean – die Klublegende war so gut, dass ihm ein hässiger Verteidiger einen Hoden zerstörte 14.11.2012: Zlatan Ibrahimovic schiesst gegen England nicht nur vier Tore, er trifft vor allem per Fallrückzieher aus 25 Metern 11.04.2001: Steht's 31:0 oder 32:0? Australien schiesst so viele Tore, dass man mit Zählen nicht nachkommt 03.03.2010: Fussballikone Maradona erkennt Thomas Müller nicht – und bekommt wenig später dessen Rache zu spüren 28.02.1999: Maradona stürmt im Letzigrund die Tribüne und darf als Belohnung ins Altersheim 23.11.2002: Bei Luis Figos Rückkehr nach Barcelona wird der neue Real-Star mit einem Schweinekopf empfangen 08.11.1975: Weil er betrunken ist und sich so gut fühlt, pfeift Schiedsrichter Ahlenfelder schon nach 32 Minuten zur Halbzeit 26.05.1999: Sheringham und Solskjaer – zwei Namen und alle wissen, um welchen historischen Match es hier geht 03.10.2007: Milan-Goalie Dida zeigt in Glasgow den schönsten sterbenden Schwan der Fussball-Geschichte 15.11.2009: Die Schweiz ist Fussball-Weltmeister! Die U17-Nati setzt ihrem Höhenflug die Krone auf 30.07.2000: Nur GC-Milchbubi Peter Jehle steht noch zwischen FCB-Legende Massimo Ceccaroni und seinem allerersten Tor Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo