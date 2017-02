Neidisch? Diese drei Herren haben jeden Super Bowl live im Stadion erlebt

Es gibt viele exklusive Vereine auf dieser Welt. Dieser eine nimmt allerdings keine neuen Mitglieder mehr auf: Der «Never-Miss-a-Super-Bowl-Klub».

Millionen Menschen werden am Sonntag den «Super Bowl LI» (römische Ziffern, weisch) mitverfolgen. 71'500 Glückliche unter ihnen werden die NFL-Supersause live in Houston mit eigenen Augen sehen. Im Stadion. Dies ist unterdessen zum Lebenstraum vieler Sportbegeisterter geworden. «Einmal an einem Super Bowl dabei sein», sagt man sich Jahr für Jahr.

Hier wird der 51. Super Bowl stattfinden

Es ist natürlich auch nicht gänzlich unmöglich, ins Stadion zu kommen, man kommt über das Internet immer noch an Tickets – die Preise starten allerdings bei läppischen 3000 Franken .

Sie waren immer da

Das «lebensverändernde» Erlebnis des ersten Super Bowls haben diese drei Herren, von denen hier die Rede ist, schon länger hinter sich. Am 15. Januar 1967 sahen sie in Los Angeles die Green Bay Packers gegen die Kansas City Chiefs 35:10 gewinnen. Das Spezielle an Don Crisman, Larry Jacobson und Tom Henschel: Sie haben seitdem auch jeden weiteren Super Bowl live miterlebt.

Dieser Fakt erlangte 2010 grosse Bekanntheit, als ihre Geschichte im Rahmen eines Super-Bowl-Werbespots der ganzen Football-Welt gezeigt wurde. Seit dem ist der «Never-Miss-a-Super-Bowl-Klub» in aller Munde und ihre exklusiven Mitglieder zu bescheidenen Stars in der NFL-Kommune geworden. Sie dürfen immer wieder Interviews geben und werden regelmässig an Anlässe eingeladen.

Ursprünglich war die Gruppe noch zu viert. Bob Cook musste aber aus gesundheitlichen Gründen 2011 zum ersten Mal für einen Super Bowl passen – ausgerechnet als «seine» Green Bay Packers die Pittsburgh Steelers mit 31:25 besiegten. Wenige Tage später verstarb er im Alter von 79 Jahren.

«Eigentlich habe ich meiner Frau versprochen, dass ich nach 50 aufhöre.»

Die anderen aber werden die Tradition aufrechterhalten. «Bis ich nicht mehr laufen oder sprechen kann», wie Tom Henschel mit schelmischem Grinsen sagt. Crisman dagegen baut auf sein Verhandlungsgeschick: «Eigentlich habe ich meiner Frau versprochen, dass ich nach 50 aufhöre.»

Den dreien ist bewusst, dass auch sie einmal die Mitgliedschaft in ihrem Klub verlieren werden, doch bis dahin werden sie jeden Super Bowl in vollen Zügen geniessen. So auch den kommenden am Sonntag in Houston. (drd)

