In Atlanta wurde gerade eines der spektakulärsten Stadien der Welt eröffnet

Wow, einfach nur wow! Uns gefällt es ja wirklich gut auf dem Aarauer Brügglifeld oder auf der Schützenwiese in Winterthur. Aber wenn wir so etwas sehen, dann wollen wir direkt in den nächsten Flieger steigen und uns ein NFL-Spiel reinziehen.

Am Wochenende wurde in Atlanta (Georgia/USA) das «Mercedes-Benz Stadium» eröffnet. Es ist die neue Heimat des Football-Teams Atlanta Falcons und bietet 71'000 Zuschauern Platz. Auch die MLS-Fussballer von Atlanta United spielen im neuen Prunkstück.

Bereits ist klar, dass im Stadion der Super Bowl 2019 ausgetragen wird und 2020 findet dort das prestigeträchtige Final-Four-Turnier im College-Basketball statt – wegen der kleineren Spielfläche hat es dann sogar Platz für 83'000 Fans.

Nebst der markanten Form des Stadions fallen besonders sein schliessbare Dach und ein 335 Meter langer Video-Ring auf. Die kreisrunde Öffnung in der Mitte des Dachs sei vom Pantheon in Rom inspiriert, sagte Architekt Bill Johnson. Die Baukosten sollen übrigens schlappe 1,4 Milliarden Dollar betragen haben.

Störender Wind ist in dieser Arena wohl kein Problem: Video: watson/Emily Engkent

