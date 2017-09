Bild: AP/AP

NFL-Profi Michael Bennett erlebt Polizeigewalt und packt aus: «Wie ein ‹Nigger› behandelt»

NFL-Profi Michael Bennett berichtet in einem offenen Brief, den er über Twitter postete, von Polizeigewalt, die er nach dem Mayweather-McGregor-Kampf erlebte – offenbar weil er dunkelhäutig sei.

Nachdem der Defensive End der Seattle Seahawks den Kampf zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor live in Las Vegas verfolgt hatte, hörte er auf dem Weg zurück in sein Hotel Geräusche, die wie Pistolenschüsse tönten. Wie andere Leute in der Umgebung, sei er auf der Suche nach Schutz weg gerannt.

«Die Polizisten haben mich herausgegriffen, nur weil ich schwarz bin.»

Ein Polizist habe ihn gezwungen, sich auf den Boden zu legen und sich nicht zu rühren. Der Beamte habe sogar eine Pistole gegen seinen Kopf gehalten und gesagt, dass er ihm «den verdammten Kopf wegpuste», sollte er sich bewegen.

Ein zweiter Polizist sei danach hinzugekommen und habe ihm das Knie in den Rücken gedrückt, so dass er kaum noch habe atmen können, so Bennett in seinem offenen Brief.

«Ich habe mich hilflos gefühlt, hatte Angst, dass sie mich töten.»

Bennett berichtet weiter, dass er Angst hatte, getötet zu werden, nur aus dem Grund, Schwarz zu sein und seine Hautfarbe für gewisse Leute offenbar eine Bedrohung darstelle.

«Gleichheit gibt es in diesem Land nicht.»

Die Polizisten führten Bennett ohne Begründung in einen Polizeiwagen in der Nähe. Erst später hätten sie bemerkt, dass er kein Verbrecher, Krimineller oder «gewöhnlicher Schwarzer» sei, sondern der berühmte NFL-Profi Michael Bennett. Danach sei er freigelassen worden – ohne Rechtfertigung der Polizisten für ihre Gewalt.

«Egal, wie viel Geld oder welchen Job du hast, wenn du als ‹Nigger› gesehen wirst, wirst du auch wie einer behandelt.»

Bennett hat nun, zwei Wochen nach dem Vorfall, den renommierten Bürgerrechts-Anwalt John Burris eingeschaltet, um nachzuforschen und all seine Rechte zu überprüfen.

