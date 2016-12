Bild: LARRY W. SMITH/EPA/KEYSTONE

Super Bowl: Titelverteidiger verpasst Playoffs und ein emotionaler Sieg

Mit Titelverteidiger Denver Broncos und den Carolina Panthers verpassen erstmals seit 2003 beide Super-Bowl-Teilnehmer der vergangenen Saison die Playoffs der amerikanischen Football-Liga NFL.

Vom Himmel direkt in die Hölle: Nachdem sie im vergangenen Februar in der Super Bowl 50 gestanden sind (Denver gewann in Santa Clara 24:10), verpassen die Denver Broncos und die Carolina Panthers in dieser Saison die Playoffs. Denver, bei denen Star-Quarterback Peyton Manning nach dem Sieg in der Super Bowl zurückgetreten ist, verlor am Sonntag in Kansas City 10:33 und büsste damit eine Runde vor Schluss die Chance auf die Playoffs ein.

Bereits am Samstag hatte Carolina gegen Atlanta 16:33 verloren. In der Super-Bowl-Ära (seit 1967) ist es überhaupt erst das fünfte Mal, dass beide Teams in der folgenden Saison nicht einmal die Playoffs erreichten.

Das Weihnachtswunder der Cleveland Browns

Eine schöne Bescherung gab es an Heiligabend für die Cleveland Browns: Das NFL-Team feierte in der 15. Runde den ersten Saisonsieg und verhinderte damit ein Debakel. Die Browns waren auf bestem Weg, die NFL-Saison ohne Sieg zu beenden. Sie wären erst das zweite Team seit 1978 (als die Vorrunde auf 16 Partien aufgestockt wurde) gewesen, das ein solches Debakel erlebt hätte. 2008 hatten die Detroit Lions alle 16 Partien verloren.

Cleveland fehlten noch zwei Niederlagen, um diesen Negativrekord zu egalisieren. Doch dann kam Weihnachten, und da setzten sich die Browns zuhause gegen die San Diego Chargers tatsächlich mit 20:17 durch. Nach zuletzt 14 Niederlagen in Folge (saisonübergreifend sogar 17) gab es endlich den langersehnten Sieg.

Jamie Meder blocks the Chargers’ field goal attempt! #SDvsCLE https://t.co/2CwjOfksGx — Cleveland Browns (@Browns) 24. Dezember 2016

Beinahe wäre dieser aber noch ins Wasser gefallen: San Diego hätte kurz vor Schluss mit einem «Field Goal» die Partie noch ausgleichen können, doch der Schuss verfehlte das Ziel. (jwe/sda)

