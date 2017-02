Bild: TONY AVELAR/EPA/KEYSTONE

Deine Chance, in den Super Bowl zu kommen – werde Ball-Hinhalter!

Du willst als Sportler die maximale Aufmerksamkeit? Dann gibt es keine bessere Möglichkeit, als im Super Bowl aktiv dabei zu sein. Unmöglich, sagst du? Nein!

Ich seh's dir doch an. Du würdest verdammt gerne mal im Super Bowl auflaufen. Dem Spiel aller Spiele im amerikanischen Sport, das auch international mehr und mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, der Sport-Megaevent, bei dem der Begriff «Millionenpublikum» bald einmal nicht mehr genügt. Vor einem Milliardenpublikum spielen, wer will das nicht?

Nur hast du noch nie in deinem Leben Football gespielt? Das ist schon nicht ideal, aber vielleicht lässt sich trotzdem etwas einrichten. Bälle fangen kannst du selbstverständlich, oder? Na, siehst du, da haben wir deine Chance!

Im Gegensatz zum Fussball, wo die Positionen – mal abgesehen vom Goalie – alle im Grundsatz sehr ähnlich sind, gibt es beim Football eine wesentlich grössere Diversität. Der Quarterback hat beispielsweise ein Sportgenie mit unglaublicher Übersicht und punktgenauer Wurfpräzision zu sein, während die Guards im wesentlichen dazu da sind, Gegner von ebendiesem Quarterback fernzuhalten.

Noch spezieller sind die Aufgabenprofile in den «Special Teams» – diese Namensgebung macht also Sinn, wie du siehst. Und genau dort liegt deine Chance. Die trivialste Position ist nämlich die des Holders. Also desjenigen Spielers, der dem Kicker jeweils den Ball schön «püschelet», damit dieser ihn ohne Probleme zwischen die Torstangen treten kann.

Dein Auftrag ist also sehr simpel:

Du machst mit dem Kicker ab, wo er den Ball exakt platziert haben will

Du meldest dem Snapper – so nennt sich der Spieler, der dir den Ball zuwerfen wird –, dass du bereit bist

Du fängst den Ball

Du stellst den Ball am abgemachten Ort auf

Fertig!

Du denkst jetzt: «Voll easy! Wo ist das Anmeldeformular für den

Super Bowl? Das schaff ich ja locker!»

Nun.

Vielleicht gibt es schon noch das eine oder andere Detail, dass du beachten solltest. Schau dir doch mal das Erklärungsvideo von Filip Filipovic an, einem erfahrenen Holder aus der NFL:

Alles klar, das traust du dir immer noch zu?

Dann steht deiner Karriere eigentlich nichts mehr im Weg. Um die NFL-Coaches zu überzeugen, musst du jetzt einfach noch eine zweite Position erlernen. Am besten die des Punters oder des Wide Recievers. Und Punten ist ganz einfach, da musst du im Prinzip nur den Ball auskicken können, so wie die Goalies beim Fussball.

Oder du wirst daneben Quarterback. Gerade Ersatz-Quarterbacks werden immer wieder als Holder eingesetzt. In seltenen Fällen sogar der Superstar des Teams. Hier, schau dir mal das folgende Video an, das ist Tom Brady in einem Testspiel. Am Sonntag steht der Typ zum siebten Mal in einem Super Bowl.

Falls du aber ein verdammt guter Holder bist, kommst du vielleicht auch so durch. Das hat es auch schon gegeben. Beispielsweise bei Patricia Palinkas, der ersten und lange einzigen Frau im professionellen Football, die jeweils ihrem Ehemann Steven den Ball präpariert hat. (Schau einfach, dass dir beim ersten Mal die Hände nicht so zittern wie bei ihr.)

Aber wir schweifen ab. Bis Sonntag wird es vermutlich knapp, aber schreib dir's in die Agenda: Die kommende NFL-Saison beginnt am 7. September 2017. Das ist deine Chance! Pack sie! Und wenn du es als Holder bis in den Super Bowl schaffst, ruf vorher rasch an oder schreib mir auf Twitter.

Merci und viel Erfolg!😉

Ach ja, als Holder kannst du auch immer wieder bei Trickplays mitmachen! Video: YouTube/Nathan Jones

