Jetzt kannst du's ja zugeben: Du schaust den Super Bowl auch nur wegen der Werbung – die besten und schlechtesten Spots 2016

Wir wollen dich auch nicht lange mit öden Zahlen und Fakten aufhalten. Nur so viel: 4,8 Millionen Dollar bezahlt ein Werbekunde heuer für 30 Sekunden Prime-Time-Werbung am TV, 114 Millionen Zuschauer haben im vergangenen Jahr den Super Bowl verfolgt – dieses Jahr werden noch mehr erwartet. Die Unternehmen dürften ihr Geld also weise investiert haben – vorausgesetzt, der Werbespot ist nicht ganz so grottenschlecht wie dieser hier.

Übrigens haben wir extra viel Werbung in diesem Artikel untergebracht: Viel Spass!

Avocados: Aliens

Intuit: Vikings for Death Wish Coffee

Adobe: The Gambler

LG: Liam Neeson as the Man From the Future

Mountain Dew Kickstart: «Puppymonkeybaby»

Jack in the Box: Declaration of Delicious

Snickers: Willem Dafoe as Marilyn Monroe

Hyundai: «Ryanville»

Amazon: Alec Baldwin und Dan Marino

Apartments.com: Lil Wayne und Jeff Goldblum

Audi R8: «Commander»

Axe: «Find Your Magic»

Bud Light: Amy Schumer und Seth Rogen für Bud Light Party

Budweiser: Helen Mirren

Heinz: Wiener Dogs

