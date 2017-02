Unerreichte Dominanz: College-Basketballerinnen gewinnen zum 100. (!) Mal in Serie

Meilensteine haben eine ganz spezielle Bedeutung, erst recht im Sport. Einen solchen haben die Basketballerinnen der University of Connecticut erreicht. Sie haben seit 100 Spielen nicht mehr verloren.

Im November 2014 verlor «UConn» mit zwei Punkten in der Verlängerung gegen Stanford. Was als «normale» Niederlage angesehen wurde, entpuppte sich retrospektiv als Ereignis mit historischem Ausmass. Denn die damals Geschlagenen reihen seither Sieg an Sieg.

Gestern gewannen die Huskies 66:55 gegen South Carolina, womit die Serie im dreistelligen Bereich angekommen ist. 100 Siege in Serie! Eine unglaubliche Zahl, wenn man bedenkt, dass sie nicht in irgendeiner Grümpelliga erreicht wurde, sondern …