«E Guete» – Kultgoalie Wayne Shaw verdrückt gegen Arsenal eine Teigtasche

Das grosse Arsenal ist im FA-Cup zu Gast bei Sutton United. Der Star des Fünftligisten schiesst aber nicht etwa das Sensations-Tor, sondern sitzt auf der Bank und isst – Wayne Shaw, der Ersatzgoalie.

Für solche Geschichten lieben wir die Cup-Wettbewerbe. Es treffen immer wieder grosse Startruppen auf kleinere Vereine aus den unteren Ligen, die aber ebenfalls ihre «Stars» zu bieten haben. So zum Beispiel gestern Sutton United.

twitter @sporf

Der Fünftligist empfängt Arsenal London und schlägt sich sportlich sogar noch sehr wacker – am Ende gewinnt der Favorit «nur» mit 2:0. Einer wird aber schon vor dem Spiel gefeiert: Wayne Shaw, der 45-jährige Ersatzgoalie von Sutton ist mit seiner Postur und den 120 Kilo so etwas wie ein Volksheld. Vor jedem Spiel trinkt er angeblich einen Liter Wasser, weil er beim Umziehen so stark ins Schwitzen kommt.

Schmatzen auf der Bank

Vor dem Spiel beschwören die Medien, dass es ein Märchen wäre, wenn Shaw gegen Arsenal sogar noch zu einem Einsatz kommt. Dieser Einsatz bleibt aber aus und so macht der Koloss lieber das, was er am besten kann: essen!

«Ich hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen.» dailymail.co.uk

twitter @sporf

Bereits in der Pause ist der Kult-Goalie in der Stadionbar anzutreffen. Später wird klar, er hat sich etwas zu essen geholt. Als dann nach etwas mehr als 80 Minuten klar ist, dass er heute nicht mehr zum Einsatz kommt, wird die Fussballwelt Zeuge seines wahren Könnens. Schau selbst:

Anschliessend noch ganz cool mit Wasser nachspülen und schon kennt ihn nun wirklich die ganze Welt.

Aber hat die ganze Show vielleicht sogar ein Nachspiel?

Wetten mal anders

Gemäss verschiedenen Twitter-Einträgen wurden Wetten auf diese Fress-Aktion von Wayne Shaw angeboten. Die Wettquote, dass der Ersatzgoalie vor laufender Kamera eine Teigtasche isst, stand bei 8 zu 1.

Bet Wayne shaw has just won a few people 90 quid ... Match fixing at its best pic.twitter.com/GpFvr5jeLI — DC (@DannyCox10) 20. Februar 2017

And Wayne Shaw 💯 had £100 on this 8/1 special 😂



Wayne Shaw to eat a pie live on air was 8/1 👏🏼 pic.twitter.com/5LMeGCnKKu — Dangerous Attack Bet (@dangerousattack) 20. Februar 2017

Shaw selbst sagt nach dem Spiel gegenüber der Daily Mail Online:

«Es war mir bewusst, dass es eine Wette gibt. Ich wollte einfach etwas Gesprächsstoff liefern und dachte: ‹Ich tue es.› Ich hatte den ganzen Tag noch nicht so viel gegessen, alle Auswechslungen waren getätigt und wir lagen 0:2 zurück.» dailymail.co.uk

Bild: Andrew Couldridge/REUTERS

Also geht er in der Pause in die Küche wo sein «Z'Nacht» schon bereit zum Abholen steht. «Es gab Fleisch und Kartoffeln», verriet Shaw nach dem Spiel. Ob er denn jemanden kenne, der gewettet habe? «Ich denke einige Kollegen und Fans, aber uns selbst ist es ja nicht erlaubt, Wetten abzuschliessen.», so der 45-Jährige weiter gegenüber der «Daily Mail».

Sein Trainer war ab der Aktion aber nicht so erfreut und sagte:

«Wayne wollte mit dieser Aktion noch ein wenig mehr Medienpräsenz erlangen, als dass er sowieso schon hat. Ich danke aber, es rückt den Verein Sutton United nicht in ein sehr gutes Licht.» dailiymail.co.uk

Auch der FA wird die Aktion nicht geschmeckt haben. Nicht zuletzt, weil der genannte Wettanbieter nebenbei auch noch die nationale Liga sponsort und viel Werbung im Stadion von Sutton gebucht hat.

What a hero. What a man. Wayne Shaw ladies and gentlemen. pic.twitter.com/nazP3VLwGg — ㅤ (@WengerTactic) 20. Februar 2017

Gut und recht, aber wir feiern Wayne Shaw, den hungrigen Ersatzgoalie von Sutton United trotzdem. Er hat eine dieser schönen, kuriosen Geschichten geschrieben, die eben fast nur im Cup von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen werden.

