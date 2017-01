Girouds Supertor in 18 Sprachen – der Finne tickt am meisten aus

Man kann nicht genug bekommen von diesem wunderbaren Tor, das uns Arsenal-Stürmer Olivier Giroud am Neujahrstag geschenkt hat. Nie! Darum ist es auch richtig, gleich 21 Kommentar-Fassungen in 18 verschiedenen Sprachen hintereinander zu geniessen. Erstaunlicherweise dreht dabei ausgerechnet der Reporter aus Finnland am meisten durch, wo doch die Nordländer sonst für ihr moderates Temperament bekannt sind. (drd)

Giroud hat es nicht geschafft, dafür gleich fünf seiner Teamkollegen: Die 100 besten Fussballer des Jahres 2016:

