Dieser Velorennfahrer schrammt um Haaresbreite am Tod vorbei

Im Video, das Rennfahrer Peter Aquino auf Youtube veröffentlicht, erscheint der Massensturz beim Schlusssprint im Santa Barbara Road Race nicht so schlimm, wie er wirklich ist. Erst bei genauerer Betrachtung wird klar, dass Mike Allec haarscharf an einem Sturz mit Horrorfolgen vorbeischrammt. Der Athlet und Teammanager bleibt bei seinem Abflug geistesgegenwärtig und kann sich gerade noch am Brückengeländer festhalten. So verhindert er – im Gegensatz zu seinem Velo – den Neun-Meter-Fall in das ausgetrocknete Bachbett. (drd)

