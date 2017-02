Auch die Besten machen Fehler! Crosbys fataler Puckverlust an der blauen Linie

Im letzten Jahr führte Sidney Crosby seine Pittsburgh Penguins als MVP zum Stanley-Cup-Sieg und auch in dieser Saison spielt «The Kid» wieder überragend. Mit 60 Punkten (30 Tore/30 Assists) in 46 Spielen führt er nach etwas mehr als der Hälfte der Regular Season gar die NHL-Skorerliste an.

Doch nicht jeder Abend kann eine Gala-Abend sein. Das musste gestern auch Crosby erfahren. Bei der 2:3-Niederlage gegen die Calgary Flames verschuldete der Star-Center im ersten Drittel das 0:1 und scheiterte dann gleich mehrfach am bärenkstarken Flames-Keeper Chad Johnson.

Die Penguins machten im Schlussdrittel zwar einen 0:2-Rückstand wett, verlieren aber schliesslich im Penaltyschiessen. Unmittelbar nachdem Beinahe-SCB-Stürmer Kris Versteeg dort für Calgary zum 1:0 eingenetzt hatte, trat Crosby an ... und vergab. Es war wohl einfach nicht sein Tag. (pre)

