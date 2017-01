Bild: X02835

Dank Watson! Clemson holt College-Titel erst in letzter Sekunde

Revanche geglückt: In einem dramatischen Endspiel um die amerikanische College-Meisterschaft haben die Clemson Tigers den Favoriten aus Alabama geschlagen. Quarterback Deshaun Watson – schöner Name übrigens – will jetzt in die NFL.

Ein Artikel von

Die Clemson Tigers haben sich durch einen Touchdown in der letzten Sekunde den Titel im amerikanischen College-Football gesichert. Das Team aus South Carolina setzt sich in Tampa 35:31 gegen den Titelverteidiger Alabama Crimson Tide durch und revanchiert sich damit für die Finalniederlage aus dem Vorjahr. Für Clemson ist es der erste Triumph seit 1981.

Dagegen verpasst es Alabama, zum fünften Mal innerhalb von acht Jahren Meister zu werden. Die dominierende Mannschaft der vergangenen Jahre ist 2009, 2011, 2012 und 2015 NCAA-Champion geworden. Clemsons Trainer Dabo Swinney hatte in seiner Studienzeit selbst als Wide Receiver für die University of Alabama gespielt.

Jetzt auf

Alabamas berüchtigte Defense lässt in den ersten drei Vierteln des Spiels nur zehn Punkte zu. Aber im Schlussabschnitt dreht Clemson-Quarterback Deshaun Watson auf. Insgesamt bringt er 36 von 56 Pässen für 420 Yards an und wirft drei Touchdown-Pässe. Nach dem Erfolg kündigt der 21-jährige Watson an, in der kommenden Saison in die NFL wechseln zu wollen, obwohl er noch ein weiteres Jahr am College spielen könnte. (pre/rae/sid)

Die 11 geilsten NFL-Stadien

Unvergessene NBA-Geschichten 26.07.1992: Das beste Team, das jemals Basketball gespielt hat, verzaubert die ganze Welt 13.01.1999: Michael Jordan verkündet seinen zweiten Rücktritt, lässt damit die Basketball-Welt stillstehen und die Nike-Aktie absacken 05.04.1984: Kareem Abdul-Jabbar knackt den NBA-Punkterekord, den er bis heute besitzt 27.05.1991: Air Jordans Chicago Bulls laufen auf dem Weg zum ersten Titel die Gegner davon – wortwörtlich 19.04.1990: Heute kostet ein böser Tweet in der NBA 25'000 Dollar – früher konnte man für dieses Geld eine Massenschlägerei anzetteln 19.02.1996: Das ist tatsächlich Shaqs einziger Dreier in 1423 NBA-Spielen 21.03.2012: Erst der umjubelte Dreier, dann die grosse Showeinlage – der Hollywood-Auftritt des Mick Pennisi 02.03.1962: 100 Punkte in einem einzigen NBA-Spiel – diesen Rekord knackte nicht einmal Air Jordan Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.