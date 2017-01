Vom 2-Bier-Kerl bis zum Tussi am Handy: Diese 11 Typen triffst du in jeder NLA-Kurve

Heute Freitag gibt's endlich wieder NLA-Eishockey. Zu Tausenden strömen die Fans wieder ins Stadion. Dort werden sie auch ganz bestimmt wieder auf die folgenden 11 Typen treffen.

Mindestens zwei Mal in der Woche steht auf ihrer Facebook-Timeline: «Jessica Häberli checked in at Swiss Arena.» Keine Stunde später sind bereits zwei Selfies aus dem Stadion auf ihrem Profil zu finden. «#flyersbiszumtod #icehockey #onepassion», lautet die Bildlegende. Vom Spiel bekommt sie wenig bis gar nichts mit, ausser ihr Team schiesst ein Tor. Dann darf sie nämlich alle ihre Kollegen und Kolleginnen umarmen.

Achja, und wahrscheinlich hatte sie schon mal was mit einem von der ersten …