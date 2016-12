Sie beschimpfen sich ohne Ende: Trashtalk zwischen Lapierre und Rahimi

«Sone huere Klappe, truurig!» – Tim Ramholt gibt dir eine Gratis-Lektion Trashtalk

Gelernt ist eben gelernt. Zugs Verteidiger Tim Ramholt verbrachte einige Zeit in Nordamerika, wo er vergeblich versuchte, in der NHL Fuss zu fassen. Dafür hat der 31-Jährige dort gute Manieren aufgeschnappt. Gegen Fribourg-Gottéron (3:2) regt sich Ramholt am Dienstagabend trotz Führung auf. «Vor allem do dä Neukom, du» bekommt sein Fett weg. Kein Art on Ice, sondern Comedy neben dem Eis! (ram)