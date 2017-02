Sergio Ramos tauscht sein Trikot ein – für FLEISCH 🍗

Dieser Fan hat sich etwas ganz Spezielles ausgedacht, um an das Trikot von Sergio Ramos zu kommen. Er hat dem Real-Star ein Tauschgeschäft vorgeschlagen und ihm «Lomo en Manteca» angeboten, also Schweinefleisch in Schmalz, eine spanische Spezialität.

Das Tolle daran: Es hat funktioniert!

Sergio Ramos le cambia su camiseta a un nota que tenía una pancarta en la cual le solicitaba permutarla por un paquete de lomo en manteca pic.twitter.com/m2x7JW4KwU — Rinat Rafaé (@colussokukleta) 31. Januar 2017

Das Ergebnis – ein glücklicher Fan und ein zufriedener (und bald satter) Sergio Ramos. (drd)

Bild: SUSANA VERA/REUTERS

