Danke Bernhard, danke Matthias! Wir werden euch vermissen

Time to say goodbye! Seit 1986 kommentieren SRF-Mann Matthias Hüppi und Ski-Legende Bernhard Russi die Weltcup-Rennen der Skifahrer. Nun ist nach 31 gemeinsamen Jahren Schluss: Beim WM-Slalom von heute Nachmittag sitzen sie zum letzten Mal in der Kommentatoren-Box.

Zum letzten Mal wird Hüppi also «Bestzeit!» ins Mikrofon schreien, zum letzten Mal hören wir Russi von den «entscheidenden Metttttrn» reden. Da schwingt schon etwas Wehmut mit! Schliesslich waren die beiden so etwas wie eine Institution.

Immerhin: Hüppi und Russi werden dem SRF erhalten bleiben. Russi wird in Zukunft punktuell und bei besonderen Ski-Anlässen – beispielsweise bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang – als Experte zum Einsatz kommen. Wer Russi im Weltcup ersetzt, ist noch offen. Ein möglicher Kandidat ist Bruno Kernen.

Hüppi bleibt als Mitarbeiter von SRF Sport Moderator der Sendungen «sportpanorama» und «sportaktuell» sowie von verschiedenen Live-Übertragungen. An seiner Stelle ergänzt Stefan Hofmänner künftig das Ski-Kommentatoren-Team rund um Jann Billeter, Marco Felder und Dani Kern. (pre/can/sda)

Die besten Bilder der Ski-WM 2017

